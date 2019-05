Pedro López: "No me voy a dejar la política y trabajaré por cambiar el PSOE"

­Los miembros del Gobierno local que no repiten no son los únicos que están recogiendo sus cosas. También lo está haciendo la oposición y, poco a poco, se dejan ver en la Glorieta para llevarse sus pertenencias. El portavoz del PSOE en funciones en el Ayuntamiento, Pedro López, afirma que tiene pocas cosas ya que llevarse. Si acaso, la foto de sus dos hijas y «el corazón que lo llevo siempre puesto», dice con una sonrisa. «Me voy con el cariño que he ido sintiendo de mucha gente; incluso ahora aún me paran por la calle para darme las gracias por el trabajo realizado», explica López, quien lanza una advertencia a su partido: «No me voy a dejar la política. Trabajaré por que el PSOE cambie y se regenere». El todavía portavoz del grupo de oposición indica que los socialistas han tenido «una caída de votos espectacular» y avanza que «de nueve concejales que se han repartido en la corporación , el PSOE no ha recuperado ninguno. Por eso no entiendo las valoraciones tan optimistas que se están produciendo». Añade que en la Asamblea Regional se ha producido algo similar. «De doce diputados que se han disputado en el parlamento autonómico, el PSOE ha logrado dos. No son signos de recuperación de votos». Pedro López es funcionario del Ayuntamiento y volverá a su plaza de inspector municipal.

Mientras, la todavía portavoz de IU-Verdes, Esther Herguedas, ha comenzado a ordenar su despacho para comenzar con el traslado. Su intención es reincorporarse a sus clases en el instituto de La Alberca.

Los de UPyD, partido que no ha obtenido representación en el consistorio, también andan con la recogida.