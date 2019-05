MC Hablará con los partidos mayoritarios del futuro de la ciudad y no de ´cargos´

«El novio se declara, la novia se lo piensa y después se decide si hay boda o no», destacó ayer el secretario general de Movimiento Ciudadano, José López, quien comparó a su partido «con una novia que está blanca y radiante, ya que no hemos recibido ninguna llamada ni propuesta del resto de formaciones», dijo. Aseguró que MC sólo negociará con el PP o el PSOE locales «para hablar del futuro de la ciudad, nunca de cargos ni de repartos». López aseguró que su partido no llevará negociaciones secretas. Su ejecutiva se reunirá el jueves por la noche para analizar los resultados electorales e incluso para preparar un documento de mínimos, en caso de que reciba alguna propuesta de negociación. López viajó ayer a Madrid con sus abogados para interesarse por el estado de la investigación judicial en la Audiencia Nacional de la operación Púnica, en la que se investigan los contratos entre el Ayuntamiento y empresas relacionadas con el ex alcalde José Antonio Alonso, y a mantener reuniones con personas interesadas en la investigación.