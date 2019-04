Gras admite "la probabilidad" de ser alcalde de Murcia

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Murcia, José Ignacio Gras, ha asegurado este lunes, tras las elecciones municipales de este domingo, que no se niega al posible acuerdo, aunque deja claro, que no lo va a empujar, así como que existe "la probabilidad" de ser alcalde de la ciudad.

Tras conseguir mantener los seis concejales de 2011, Gras ha destacado la pérdida de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento capitalino, "con un número importante de concejales; un elemento clave".

Así ha valorado en declaraciones a Europa Press que el PSOE siga siendo la segunda fuerza en el Ayuntamiento después del partido mayoritario "aunque sea a cierta distancia".

A la vez que ha dado la bienvenida a los partidos emergentes en el Consistorio, Ahora Murcia y Ciudadanos, "hay que ver cómo actúan para que el cambio en el Ayuntamiento de Murcia se pueda producir".

A partir de ahí, ha enfatizado, "empieza el tiempo de la palabra y la política", vamos a ver, "hay tantos escenarios abiertos", así que está a la espera de cómo conversan y se plantean los otros partidos, "no estoy ansioso pero sí abierto a cómo se desarrolla todo con un objetivo común, que haya un cambio de gobierno y hacer las cosas en el Ayuntamiento".

Habría que precisar bien el objetivo, "introducir la participación, transparencia y eficiencia"; a su parecer, si eso está claro, "no me niego a la conversación y posible acuerdo pero no lo voy a empujar ni lo voy a acelerar", quiero "que las cosas vayan sucediendo", y aunque no ve cerca ser alcalde de Murcia, "es una probabilidad que se contempla, aunque sea remota".

A estas alturas, "ni cierro ni abro nada", ha insistido a Europa Press, asegurando que aún no ha mantenido contacto con el resto de partidos, "los llamé para felicitarlos", aunque, ha recalcado, "con mi posición de entrada no voy a iniciar ningún movimiento de pacto, tengo que ver cómo se van sucediendo las cosas y averiguar mi papel en esas conversaciones". De momento, "no tengo nada previsto".