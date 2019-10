Íñigo Errejón, con ganas de 'Más'

Trayectoria política

Íñigo Errejón Galván (Madrid, 1983) vuelve ahora a la política nacional con ganas de más y será el líder político más joven de los grandes líderes que compitan en las urnas el próximo 10 de noviembre.



Su salto no ha sorprendido a muchos, quizás se ha acelerado por la convocatoria electoral, pero todos contaban, quizás hasta él mismo, con que en uno u otro momento daría el paso.



Ese momento ha llegado tras sólo cuatro meses en la política autonómica, muy rápido para la "mirada larga" con la que afrontaba su futuro Errejón -doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid-, quien podrá plantear sus tesis en unas elecciones generales en las que pretende ser el "antídoto" contra la abstención y la palanca para que una mayoría progresista pueda llegar a la Moncloa.



Ya dejó muy claro que él hubiera aceptado la primera oferta de coalición que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ofreció a Iglesias.



No ha pasado ni un año desde que el politólogo fraguó su desvinculación de Podemos con ese famoso 'pacto de las empanadillas' que le incorporó a Más Madrid, la plataforma creada por la exalcaldesa de la capital para intentar revalidar el cargo.



Por delante tiene el reto de proyectar una campaña y una marca nacional en tiempo récord, aunque viene sobradamente fogueado de las campañas electorales de Podemos que él mismo ideó, desde aquella primera a las europeas en 2014 en la que pusieron la cara de Pablo Iglesias en la papeleta electoral hasta la de las generales de 2016 de la famosa "remontada".



Dice Errejón que se fue a Madrid para defender sus principios y volverá con ellos al Congreso que ya conoce -fue diputado desde 2015 hasta 2018 y secretario Político y portavoz de parlamentario de Podemos hasta que le sustituyó Irene Montero después de que las tesis "errejonistas" fueran derrotadas por las de Iglesias en la Asamblea de Vistalegre II-.



Durante su estancia en la Cámara Baja se ganó los piropos de muchos adversarios políticos por su capacidad de diálogo y talante conciliador y ese llamamiento al acuerdo es lo que ahora quiere volver a poner en valor.



Otros destacan de él su paciencia para acertar con los tiempos políticos, su pragmatismo y sus dotes de estratega, las que le llevaron a tener un papel preponderante en Podemos hasta que llegó su distanciamiento con Iglesias, quien dice ahora de su relación que fueron muy amigos y que ya no lo son.



La relación de amistad con el líder de Podemos, quien le promocionó como candidato en Madrid, está ya en un punto de no retorno, lo que también será un foco de atención en el duelo electoral del 10N, y en la formación morada ya hay quien vuelve a vaticinar un trato 'preferente' de los medios de comunicación a Errejón, algo de lo que siempre se han quejado.