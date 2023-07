Ciudadanos decidió no presentarse a las elecciones generales del 23-J, pero no descarta hacerlo si se acaban repitiendo los comicios. Así lo ha dejado caer este martes el partido naranja en plena resaca aún de los resultados del pasado domingo, de los que extraen que si España "depende de los extremos" y Carles Puigdemont tiene "la llave" de la gobernabilidad es porque no hay en estos momentos una "opción de centro", donde ha ubicado su partido, que pueda decantar la balanza.

"Una repetición electoral es posible y, en ese caso, Ciudadanos está preparado para lo que tuviera que hacer, tenemos dinero. Lo valoraremos y no descartamos concurrir", ha asegurado el presidente del grupo en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa. Su valoración es que los resultados del 23J son perjudiciales tanto para España como para Cataluña. Según él, "la opción del tándem entre PP y Vox ha asustado" a más de la mitad de los votantes, mientras que el "Gobierno Frankenstein" supone depender de "minorías extremas". "Es clamorosa la inexistencia de una opción de centro que Ciudadanos representa. El centro político evitaría el bloqueo", ha defendido Carrizosa, que ha apelado a la "moderación" política. Un atemperamiento que, sin embargo, se ha esfumado a la hora de lamentar el papel decisivo que tiene en estos momentos Junts pese a haber sido la quinta fuerza en número de votos. "Es paradójico que Puigdemont tenga la llave de un futuro gobierno cuando debería estar bajo llave", ha espetado. Carrizosa ha subrayado también la pérdida de votos que ha sufrido el independentismo al mismo tiempo que continúan "imponiendo sus condiciones como si representaran a Cataluña entera", lo que ha tachado de "anomalía política" que se arrastra desde 2017. También ha sacado pecho de que, si Puigdemont está fuera del Estado y ha perdido la inmunidad es por las "gestiones" que hizo en su día Ciudadanos: "Si tuvo que salir y cruzar la frontera en un maletero es porque la sociedad civil y el constitucionalismo se movilizaron".