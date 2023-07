Los murcianos eligen hoy quién quieren que se ponga al frente del Gobierno de España durante los próximos cuatro años. Lo hacen casi dos meses después de haber votado en las elecciones autonómicas, en las que el 43% de los murcianos optaron por el PP y el 18%, por Vox. Sin embargo, el Ejecutivo murciano sigue en funciones porque estas dos formaciones no han sabido —o querido— ponerse de acuerdo mientras durase la campaña de las generales.

El PSOE y Sumar no han dejado de repetir que el PP y Vox tienen el pacto firmado desde el día después del 28M, así como que lo harán público después del 23J. Las derechas, por su parte, se echan las culpas por la interinidad de la Región. A unos solo les interesan los sillones, dicen los de López Miras, y a otros Feijóo no les deja rubricar el acuerdo para poder sacar rédito electoral, dicen los de José Ángel Antelo.

«Si ya gobernaron con sus tránsfugas, ¿por qué no gobernar con los originales?» Lola Ferre - Vicedecana de Mupolsoc

Sea como fuere, hoy termina la función y a partir de mañana se abre un abanico de posibilidades en la Región de Murcia, que dependerán, inevitablemente, del resultado que salga de las urnas esta noche de domingo. O no.

Gana la derecha

Todas las encuestas, menos el CIS, dan como ganador al Partido Popular este domingo; eso sí, difícilmente podrá gobernar en solitario. Si se cumplen los pronósticos, además, Vox perderá fuerza tanto en la Región, donde ganó hace cuatro años con 3 escaños, como en el conjunto de España.

«Si esto sucede, pueden pasar dos cosas: por un lado, y ante una coalición en Moncloa, por coherencia de partido se llegaría a un acuerdo igual en la Región; pero, por otro lado, Vox perdería fuerza de negociación con el PP y esto podría empujar a López Miras a marcarse un órdago y forzar una repetición electoral», sugiere Virginia Sánchez, miembro del Comité de Análisis Electoral del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región (Mupolsoc). No obstante, reconoce que no ve en el PP regional el «arrojo» para llevar a los murcianos a las urnas.

«No podemos perder el tiempo esperando a que el Congreso invista a un presidente» Virginia Sánchez - Comité de análisis electoral de Mupolsoc

Tampoco esconde que se le hace difícil entender la «pelea» de Vox por el Ejecutivo cuando el partido que se ha quedado a solo dos escaños de la mayoría absoluta ya les ha cedido poder en el Legislativo, a través de comisiones, y se ha abierto a firmar un acuerdo programático.

«Murcia no va a ser una abstención si PP y Vox llegan a una mayoría absoluta a nivel nacional», opina Lola Ferre, vicedecana del Colegio. «Han querido dar una imagen de partido que no pacta con la ultraderecha, pero l o cierto es que ya lo han hecho en 140 ayuntamientos, en Extremadura y en la Comunidad Valenciana», recuerda.

Gana la izquierda

Ferre sí cree que es posible la victoria del bloque progresista siempre y cuando se produzca el ‘sorpaso’ de Sumar a Vox. «En nuestra historia democrática, los gobiernos siempre han tenido, al menos, dos legislaturas. Sería raro que no se revalidara el Gobierno de coalición», confía.

No obstante, cree que esta situación no cambiaría en nada el desenlace con la investidura de Miras. «Esto no es más que un juego floral», afirma la politóloga.

Sánchez, por su parte, apunta a que, aunque la tendencia es clara y va en contra de los intereses de la izquierda, «se va corrigiendo» conforme pasan los días.

Se repiten elecciones

Si ninguno de los bloques (ni con ayuda de los minoritarios) alcanza los 176 escaños y los españoles tuvieran que votar de nuevo, ambas politólogas descartan un contagio a la Región. «No es imposible que se dé esta situación tan rocambolesca, con una doble repetición electoral, pero en la Región de Murcia tenemos que decidirlo antes porque el 7 de septiembre se convocan nuestras nuevas elecciones. No podemos perder el tiempo esperando a ver si en el Congreso invisten a un presidente», afirma Virginia Sánchez.

«El Gobierno en funciones tiene muchos frentes abiertos con la interinidad y no puede esperar mucho más tiempo. Además, si ya gobernaron con sus tránsfugas, ¿por qué no gobernar con los originales?», se pregunta Ferre.

Más de un millón de murcianos votan en un día marcado por el calor

Un total de 1.099.701 electores podrán votar en las elecciones de este domingo en la Región de Murcia. De ellos, casi 60.000 lo harán por primera vez en unas generales, según dijo el delegado de Gobierno, Francisco Jiménez, con motivo del dispositivo electoral para estos comicios.

En concreto 59.552 votarán por primera vez en la Región de Murcia en unas elecciones generales, y con respecto a la anterior cita electoral del 10 de noviembre de 2019 hay 37.861 electores más.

El censo electoral de españoles residentes asciende en esta ocasión a 1.061.940, y el de residentes en el extranjero suma 37.761 personas.

El dispositivo electoral está compuesto por 1.716 mesas, con 5.148 miembros y 691 representantes de la Administración, que se distribuirán por los 579 colegios electorales.

En relación a la previsión de calor y por diversas obras en centros, en la Región de Murcia se anunciaron cambios de colegios electorales que afectan a 40.000 personas, la mayoría en el municipio de Murcia, donde hay 16 colegios que cambian de ubicación respecto a mayo. Y el mercurio seguirá disparado. En algunos colegios colocaban ya esta semana ventiladores y botellas de agua para combatir el calor.

En esta ocasión, un total de 17 personas han solicitado el kit de voto accesible, cinco en Murcia, tres en Totana, dos en Cartagena, dos en Alcantarilla y uno en las localidades de Bullas, Beniel, Yecla, Librilla y San Pedro del Pinatar.