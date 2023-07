El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por utilizar en esta campaña electoral la "basura" del narcotraficante Marcial Dorado para "intentar desprestigiarle". En una entrevista en la Cope, el dirigente conservador ha censurado que Sánchez use estas "patrañas" cuando el presidente del Gobierno "sabe perfectamente" que él no ha tenido "jamás, nunca, nada que ver en relación con la actividad final de este señor tan mencionado por algun grupo de comunicación en España". Se refiere Feijóo al grupo Prisa, editor de el diario 'El País', que fue el que en 2013 publicó numerosas fotografías de él con Dorado veraneando y viajando juntos en los años 1995 y 1996.

El líder del PP ha hecho referencia a este asunto porque se lo ha preguntado el periodista Carlos Herrera, quien, de forma irónica, le ha dicho que le daba una "oportunidad magnífica" para aclarar sus "conexiones con el narcotráfico". Feijóo ha respondido: "Mire, en el año 2009, la primera vez que me presenté a la Xunta de Galicia, recuerdo con exactitud que iba hacia un mitin en el coche y me llama el secretario general de mi partido que había tenido una llamada del PSOE de la época, año nueve, donde había dicho que si no bajaba el tono me iban a sacar unas fotos con un narcotraficante... En aquel momento era contrabandista, me refiero [a que] cuando yo le conocí había sido contrabandista, nunca narcotraficante, y me iba a sacar unas fotos y no sé qué. Mi respuesta, entre que tenía prisa para el mitin y tenía que llegar, dije: 'Que saquen lo que quieran'. Estamos hablando del 2009".

Feijóo ha dicho que el asunto volvió a salir en el 2012 y un año después llegaron las fotografías publicadas por 'El País'. Ha recordado que dio una comparecencia en el Parlamento gallego para aclarar "lo que había pasado". "Conocí a este persona, la conocí cuando nada tenía que ver con este asunto y de hecho se puede comprobar", ha dicho.

La "hemeroteca" de Sánchez y Díaz

A continuación, Feijóo ha indicado que un sumario de la Audiencia Nacional "deja claro que hay muchas personas con fotos con este señor de todos los partidos políticos" y "ningún político fue llamado ni siquiera a declarar en relación a posibles asuntos que tuviese pendientes esta persona". También ha aludido a la "hemeroteca de las fotos" de Sánchez y Yolanda Díaz. "Yo de fotos no voy a hablar porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa. Si cojo la hemeroteca de las fotos del señor Sánchez, de las fotos de la señora Yolanda Díaz, pues están ahí, con dictadores, con personas acusadas por narcotráfico y personas que no podían entrar en la UE", en referencia a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.