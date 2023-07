Aunque era la tarde en la que Yolanda Díaz iba a regresar a Málaga, los ajustes de la agenda de la política gallega situaron como cabeza de cartel estelar a un ministro de Consumo malagueño, Alberto Garzón, que entonó una especie de despedida como la que ya aireó cuando dio un paso al lado y no figuró en las listas para las elecciones generales del 23 de julio: "Hoy no vengo como candidato", anunció en los primeros compases de su intervención en el mitin central de la campaña de Sumar en la provincia de Málaga, celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña. A renglón seguido, su discurso se encomendó a la necesidad de que a la izquierda no se le escapen demasiados escaños por un hipotético 'voto útil' al PSOE. "Creo que, en plena campaña electoral, el PSOE se está arrepintiendo de no haber puesto en marcha otras políticas que le propusimos en el Gobierno de coalición, por ejemplo en vivienda", llegó a decir en una intervención en la que se emocionó al glosar -con "Salud y República"- sus 12 años como representante en el Congreso de los Diputados.

Garzón defendió que "las encuestas están muy igualadas -que el PP no se crea que ha ganado ya- y, sumando de uno en uno, vamos a gobernar en este país". "Quiero hacer un llamamiento al voto a Sumar en Málaga y en toda España porque necesitamos políticas de izquierda para el día después, ya que en este Gobierno de coalición se han hecho muchas cosas por la presión de la izquierda", recalcó. En este punto, Garzón insistió en que "ha sido la presión de Yolanda Díaz y del espacio político en el que también están IU o Podemos la que ha sacado adelante políticas de las que se han beneficiado muchas familias de trabajadores, y que de otra forma no hubieran salido adelante porque al PSOE le hubiese faltado audacia". "Tenemos que frenar a la derecha el domingo y sólo así dejaremos de tener miedo a que la reacción pueda gobernarnos; sólo Yolanda Díaz tiene la valentía necesaria para cambiar el paradigma de este país y para poner en marcha todas las políticas públicas necesarias para impedir que nuestro futuro lo condicione la fuerza inconsciente del mercado", subrayó. Otras intervenciones En el último de los discursos, el cabeza de la lista para el 23J por Málaga al Congreso de los Diputados y coordinador regional de Izquierda Unida, Toni Valero, no perdió de vista "el ignominioso 18 de julio" y le dio las gracias a todas las personas que llegaron hasta el mitin desde todas las comarcas malagueñas. Durante su apasionado turno de palabra, hubo igualmente gritos de 'Viva Málaga la roja' y palabras de recuerdo para el mártir de la autonomía andaluza Manuel José García Caparrós: "Queremos un país en el que seáis libres y felices, tenemos que hacer una política útil que hable de las cosas cotidianas, no hagamos lo que hace la derecha y la ultraderecha". Además, Valero se dirigió a "quienes tienen la ingenuidad de que se puede volver al bipartidismo". "Nos lo estamos jugando todo, votemos con conciencia de lo que somos", proclamó. En otra intervención previa, la candidata número 2 para el Congreso de los Diputados, Mar González (Verdes Equo), expuso que "las feministas van ahora por más derechos". "Conciliación es lo que proponemos desde Sumar, trabajar menos y compartir más tiempo con la familia, porque a la familia no se le defiende con ideas trasnochadas; no queremos narcopresidentes a los que les crece la nariz al contar mentiras en las entrevistas", enfatizó en una clara alusión al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el acto también intervino -dirigiéndose a "la gente bonita" de Sumar- la cabeza de lista para el Senado por Málaga, la profesora universitaria Patricia García, así como los números 3 y 4 de la candidatura para el Congreso de los Diputados: el torremolinense Rafael Herrero (Podemos) y la mijeña María José Torres (Iniciativa del Pueblo Andaluz). La velada fue introducida por la número 6 de la misma lista malagueña de Sumar para la Cámara Baja, la esteponera Rosario Luque (Más País). Se da la circunstancia simbólica de que esta candidatura tiene en sus puestos finales tanto al actor Antonio de la Torre como al veterano político de Humilladero Antonio Romero.