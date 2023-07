El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal ha afirmado este martes que, si gobierna con el PP, no tiene "ninguna duda" de que volverán las tensiones a Cataluña y que podría haber situaciones peores que en 2017.

"Cuando se produce un golpe de Estado no es posible limitar la intervención a unos pocos meses. Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida, duradera y utilizar todos los resortes del Estado para convencer a la población de Cataluña y mejorar la concordia", ha expresado durante un desayuno informativo en Madrid. El líder de Vox ha añadido que la concordia "no se va a restaurar" con la cesión al separatismo y que la fórmula para que no vuelvan las tensiones es "rendirse", "entregar la unidad de la patria" y "traicionar a cientos de miles de españoles".

Para Abascal, el PSOE y Ciudadanos acordaron un "155 de chiste" que ha servido para que los separatistas estén en el poder. "La ventaja de un gobierno en el que esté Vox es que no va a pasar como con un gobierno con mayoría absoluta con el señor Rajoy", ha sentenciado.