El optimismo ya ha sido desplazado por la euforia. Alberto Núñez Feijóo da un paso más a una semana de las elecciones generales y confía en que, en los días que quedan de campaña, los populares conseguirán sumar un número de escaños suficientes como para dejar fuera de la ecuación a Vox. Por eso ya mira a los grupos más pequeños, el PNV, Coalición Canaria y algún otro, según explicó él mismo en una conversación informal con periodistas en un autocar entre Logroño y Pamplona. A pesar de que las encuestas siguen situando al PP en una horquilla que no supera los 155 escaños, el líder conservador ya se ve sobre los 168 diputados.

“Esa mayoría es difícil, pero no imposible. No nos pongamos límites”

La semana final es crucial y los ejemplos a seguir son Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ambos han conseguido arrinconar a Vox en sus territorios y alcanzar mayorías absolutas. Feijóo recordó este sábado que él vivió a pie de calle la campaña andaluza y en la primera semana nadie podía esperar un triunfo así para Moreno y en la segunda llegó la noticia. Hablar de una mayoría absoluta a nivel nacional, reconoce, son palabras mayores. Pero superar los 160 diputados y acercarse a esos 168 le situaría en un escenario de gobernabilidad en solitario. Lo que ha quedado claro, en plena pugna con Vox esta campaña para convencer al electorado de la derecha, es que el conservador agotará todas las vías por tener un Gobierno en solitario y no tener que incluir a la extrema derecha en su futuro Consejo de Ministros.

El PNV siempre ha sido una fuerza fundamental en el Congreso. En las últimas semanas, sus dirigentes siguen repitiendo que el PP ha traspasado una "línea roja" con sus alianzas con Vox en algunas autonomías y un centenar de ayuntamientos. Sin embargo, el líder popular considera que el mapa que deje el 23J (con una amplia mayoría del PP) puede dar la vuelta a la situación. Los populares también ven determinante la evolución de EH Bildu y la posibilidad de que supere o iguale en diputados a los nacionalistas que dirige Andoni Ortuzar. Feijóo confía en que imperará el pragmatismo que tanto caracteriza al PNV.

Hay un punto de inflexión al término de esta primera semana de campaña. Feijóo ganó enteros tras el cara a cara con el presidente del Gobierno. Y, desde ese momento, el viento empuja a favor del PP. De hecho, la mañana del sábado ya habló muy claro en el mitin en Logroño, al lado de Cuca Gamarra, secretaria general. “Esa mayoría es difícil, pero no imposible. No nos pongamos límites”, arengó a los suyos. Sumar una veintena de escaños en en los próximos días en las provincias de tamaño medio puede significar superar un número de escaños impensable hasta hace poco.

El jefe de la oposición cree que Pedro Sánchez está aguantando en las encuestas a costa de Yolanda Díaz (Sumar), algo que ve con sorpresa teniendo en cuenta, dijo con sorna, que por el camino el líder del PSOE ha logrado desarticular Podemos. También destacó que el partido socialista vaya a ser el partido más votado en Catalunya, uno de los pocos graneros que las encuestas le guardan a Sánchez. Los sondeos internos de Feijóo dan al PP como segunda fuerza más votada en esa comunidad, por delante incluso de ERC y Junts, algo que él no se acaba de creer. Si finalmente se cumplen esas encuestas cree que se estará demostrando que los catalanes están volviendo a la política adulta. Ve un giro sociológico que atribuyó a la alta fiscalidad y a la okupación, sin referencia alguna a la política de diálogo practicada por Sánchez. Los catalanes se están dando cuenta, explicó, que Andalucía y Madrid están creciendo más que ellos en los últimos 15 años y están empezando a reaccionar.

Sin nombres

Hablando sobre su futuro Gobierno si llega a la Moncloa, Feijóo reiteró que tiene claros algunos nombres de su posible Gobierno, aunque no lo ha consultado con los afectados. No lo sabe ni el cuello de su camisa, bromeó. Cree precipitado concretar ese equipo sin haber ganado las elecciones. Tampoco quiso aclarar quién puede hacer el traspaso de poderes, un proceso que se teme que puede ser complicado si Sánchez mantiene la parquedad de la que se queja sobre la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

Siguió diciendo que espera tener una vicepresidenta (no dio más pistas de las que ya contó en su día, que no ha gobernado en España nunca, exlcuyendo a exministras) y un ministro de Economía que no es de la órbita del PP. Feijóo también aseguró que tiene una terna para el puesto del ministro de Exteriores y un nombre para el de Justicia, un departamento que será clave para afrontar las reformas pendientes como el Consejo General del Poder Judicial, y que Igualdad dependerá de Presidencia a nivel orgánico.