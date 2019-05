¿Qué se juega la Región de Murcia en las elecciones europeas?

Tal vez usted no lo sepa, pero detrás de cada nueva carretera, detrás de muchas subvenciones para los desempleados y detrás de la inmensa mayoría de las ayudas para el campo es muy probable que se encuentre la mano de la Unión Europea. Aunque de forma silenciosa, pasando inadvertida, Europa también incide en el día a día de la Región de Murcia. Tal vez usted tampoco lo sepa, pero el 26 de mayo también se celebran elecciones al Parlamento Europeo. El 26M no sólo servirá para elegir al acalde del municipio y a la persona que presidirá la Comunidad Autónoma sino que además se decidirá el modelo político de la UE. Es el momento de votar qué futuro queremos para los próximos cinco años.

¿Qué se juega la Región de Murcia en Europa? «Todo», responde tajante José García Gómez, el presidente de la Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación (Agrupal). «Somos una región eminentemente exportadora y cuyos dos pilares fundamentales, la industria agroalimentaria y el turismo, tienen su fundamento en Europa», argumenta García Gómez.

También lo piensa el murciano José Antonio García, que dirige Ailimpo, la Interprofesional de Limón y Pomelo. «Influye mucho más de lo que podemos pensar a priori», señala García, que en 2015 fue elegido presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Comisión Europea. «Todas las decisiones que se adoptan en Europa tienen un impacto normativo y económico directo y casi inmediato en nuestra Región», expone, refiriéndose a «los acuerdos comerciales con terceros países, la normativa medioambiental, la reutilización de aguas, la política agraria y la sostenibilidad...»

Pese a su trascendencia, la Región de Murcia, al igual que ha ocurrido en el resto del país, se ha desentendido en los últimos años de votar en las elecciones europeas. Solo cuatro de cada diez murcianos depositó su papeleta en 2014, la última cita electoral. «Cuesta valorar lo que se decide a miles de kilómetros», reconoce el presidente de Agrupal. Sin embargo, «sus efectos sí los sentimos cada día. La modernización de la Región se nota especialmente en las infraestructuras».

Los agricultores también llaman a votar. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) exigen que se garantice una Política Agraria Común (PAC) fuerte para que «actúe como columna vertebral del modelo agroalimentario europeo, que tiene que ser más justo y más sostenible».

¿Y qué hace Europa por la Región? El Parlamento Europeo dedica esfuerzos a explicar cómo la UE «repercute en nuestra vida diaria». Sirva un ejemplo: el río Segura recibe desde 2001 financiación para su recuperación ambiental. Y cabe reseñar la lista de fondos en los que está inmersa la Región: el programa Feder (con ayudas para el desarrollo), el programa FSE (con medidas de trabajo) y el programa de Empleo Juvenil.

Por eso García Gómez insiste en que Europa es vital para el desarrollo murciano. «Al verla tan lejos parece que no va a ocurrir nada, pero sí nos jugamos mucho el 26M». De hecho, un temor preocupa especialmente al representante de las principales empresas exportadoras: el auge de los populismos, «que utilizan cualquier cosa para atacar a Europa de manera errónea». En su opinión, «es un peligro que estos partidos, que no creen en Europa, se valgan de los propios mecanismos de la UE para debilitarla, si no destruirla.

Desde Ailimpo son optimistas: «El futuro es Europa, es nuestro principal mercado y debemos trabajar como lobby de forma responsable para proteger nuestra actividad, nuestros consumidores y dejar un legado para las nuevas generaciones», indica José Antonio García.

Eso sí, la nueva legislatura puede dejar a la Región sin eurodiputados en Bruselas, un hecho que no ocurre desde 1994. Los murcianos mejores situados en las listas son el socialista Marcos Ros (número 23) y el popular Javier Martínez Gilabert (número 24). El CIS vaticina la victoria en 18 escaños. «No sería bueno para la Región; pasaríamos de tener un vicepresidente en el Parlamento Europeo (Ramón Luis Valcárcel) a no tener a nadie», considera García Gómez.