Borrell recalca que "el independentismo es contrario a lo que representa Europa"

El candidato del PSOE a las elecciones europeas del 26 de mayo, Josep Borrell, ha asegurado que, aunque los independentistas "no lo saben", sus ideas "son completamente contrarias a lo que representa Europa", que es una "apertura al mundo".

"Los independentistas no lo saben pero sus ideas son completamente contrarias a lo que representa Europa. Europa es acabar con las fronteras, no volver a levantarlas; Europa es reconocer la diversidad, ser capaces de vivir juntos y reconocer que tenemos dentro una identidad múltiple: podemos ser catalanes, españoles y europeos", ha expuesto.

El candidato socialista a la Eurocámara ha abierto su campaña en el enclave entre los barrios del Maresme y del Besòs de Barcelona, en un acto compartido con el alcaldable por la capital catalana del PSC, Jaume Collboni, en el que también han participado el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Para Borrell, la situación que se ha generado en el Reino Unido con el Brexit tendría que servir para que los independentistas "bajen del virtualismo, pongan los pies en el suelo" y admitan que no se puede "desconectar" de un día para otro.

"No podremos levantar muros tan altos para aislarnos del mundo. No podemos atrincherarnos en casa", ha avisado, y ha reclamado a los ciudadanos que no escuchen los "cantos de sirena" de quienes predican que con la apertura al mundo se pierde la identidad.

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones también ha criticado a quienes señalan la inmigración como un problema y ha reivindicado que "todos llevamos un emigrante dentro".

"Es hora de tomar en serio la idea de Europa, hasta ahora la gente ha creído que Europa se hace sola", ha pedido Borrell, que ha instado a los asistentes a trabajar por la integración europea en vez de limitarse a "ver cuánto cae" de las instituciones comunitarias.