Águilas ha sido uno de los pocos municipios de la Región de Murcia donde el PSOE ha renovado la mayoría absoluta en las elecciones del pasado domingo, por lo que Mari Carmen Moreno volverá a ser alcaldesa del municipio costero por tercera legislatura consecutiva.

Unos resultados muy diferentes a los conseguidos por el PSRM-PSOE para la Asamblea Regional, por lo que, ante lo que podría ser un valor en alza a nivel regional, Moreno se ha autodescartado para una posible candidatura que no sea para la alcaldía de Águilas.

Durante una rueda de prensa para valorar las elecciones municipales en Águilas, Mari Carmen Moreno, a la pregunta sobre qué haría si le pidieran ser candidata a nivel regional, ha respondido con una contundente negativa.

«No, no voy a concurrir a ningunas elecciones regionales, no voy a aspirar a ningún cargo orgánico dentro de mi partido, ni regional, ni ningún otro, yo soy alcaldesa de Águilas, voy a ser la la alcaldesa de Águilas el próximo 17 de junio y si las fuerzas y la salud me lo permite, voy a ser la alcaldesa de Águilas los próximos cuatro años», sentenció, y añadió que «creo que tengo la capacidad y los resultados de los últimos años me avalan para tener la tranquilidad y la capacidad para decidir qué hacer con mi vida personal y política».

En las municipales de Águilas ganó la lista del PSOE con más de 2.000 votos con respecto a la segunda fuerza, el PP. Sin embargo, los mismos electores le dieron la victoria a los populares en la Asamblea. «Hay distintas coyunturas a la hora de depositar el voto para una u otra institución», considera Moreno.