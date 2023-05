Ciudadanos desaparece de la Asamblea y del Congreso y muchos se preguntan si este es el final de su historia. Su líder en la Región, María José Ros, dice que el proyecto continúa, que paran para «coger fuerzas».

Tras no sacar representación en la Asamblea, apoyó la propuesta de que su partido no se presente a las generales: "Es lo más razonable y estratégico"

¿Ha asimilado ya los resultados del domingo pasado?

Los resultados fueron sorprendentes. Creo que nadie se esperaba que las elecciones se resumieran en un ‘Sánchez sí, Sánchez no’, pero la realidad es que esa película ha funcionado y CS ha quedado por debajo de los números que nos daban las peores encuestas.

¿Se siente con fuerzas para seguir?

Seguimos teniendo el mismo planteamiento. La gente que apostaba por este espacio de centro liberal es la que se ha partido la cara en campaña. Los que se querían ir a su casa o buscaban un puesto en otro partido o un carguito ya se fueron. Esto ha sido un palo, pero lo que tenemos que hacer es coger fuerzas.

¿Está de acuerdo con la decisión de su partido a nivel nacional de no concurrir el 23J?

Sí. Ahora toca rearmarse a nivel orgánico y territorial en los municipios, así como ideológica e intelectualmente. En un contexto tan polarizado, el centro sufre. Si en unas elecciones municipales y autonómicas la gente ya ha votado en clave nacional, no me quiero ni imaginar lo que sucedería en unas generales. A todos nos apetecería que hubiera una papeleta de CS, pero lo más responsable, más sensato y estratégico es prepararse para el siguiente ciclo electoral. Nuestro espacio político existe, pero no nuestro espacio electoral. Tenemos que ser realistas y mantener la cabeza fría.

¿Desaparecen hasta las europeas, entonces?

Nos ponemos a trabajar desde ya y en julio tenemos un encuentro nacional. Tenemos 600 concejales que están defendiendo a CS ahora mismo, diputados y eurodiputados. No pueden estar desasistidos.

¿No temen que sus votantes se queden a partir del 23J en otro partido?

Creo que la gente liberal y de centro no va a votar a otro partido. Que cada uno haga lo que quiera pero yo, por lo menos, no puedo hacer eso.

El PP agradece que no se presenten. Será que piensa recoger sus votos.

Ya le gustaría al PP, pero para nada. Estamos huérfanos este 23 de julio. Yo misma ejerceré, como siempre he hecho, mi derecho al voto y voy a votar en blanco. Igualmente, esas más de 10.000 personas que nos votaron el 28M votarán en conciencia.

"A mí me gustaría saber dónde han estado todos estos críticos durante la campaña electoral"

Han reaparecido las voces críticas. Miguel Sánchez, Edmundo Bal y Francisco Igea, entre otros, creen que no es buena idea no ir a las elecciones.

Me parece que estos críticos no han admitido todavía que perdieron las primarias en la refundación. Yo estoy agradecida con el trabajo que ha hecho la dirección nacional, que ha sido titánico. Nunca habíamos tenido tanto apoyo. En tiempos difíciles siempre aparecen las mismas voces, pero a mí me gustaría saber dónde han estado todos estos durante la campaña electoral. No los he visto. Hay que estar en los momentos malos y no solo aparecer para sacar tajada de los buenos.

¿Va a seguir la sede de Centrofama?

Espero que sí, pero hay que ser realista. Imagino que habrá una reestructuración.

¿Van a volver a sus trabajos anteriores?

Unos nunca desconectaron de su profesión y otros volvemos a ella con ganas también. Aunque mantengamos nuestros cargos orgánicos, hay que volver a nuestras vidas.