Debacle sin paliativos. Noche negra en el Partido Socialista de la Región de Murcia tras conseguir 12 diputados en la Asamblea Regional en unas elecciones autonómicas que han dado como claro ganador al Partido Popular de Fernando López Miras. Los socialistas regresan a las cifras de parlamentarios que obtuvieron hace una década, en la época de las mayorías absolutas de los populares, y se quedan lejos de los 17 que obtuvieron hace cuatro años. Los comicios no sólo han golpeado a la formación progresista por el lado de la autonómicas, sino también en varios municipios como Lorca, Cieza, Molina, Jumilla o Moratalla donde gobernaban hasta ahora y cuyo bastón de mando han perdido.

El secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, no se ha andado con rodeos a la hora de analizar los resultados: "No hemos logrado convencer a la mayoría de los murcianos". El candidato socialista ha felicitado en primer lugar al presidente del Partido Popular en la Región y candidato, Fernando López Miras, de quien ha dicho que "han ganado las elecciones autonómicas". Al mismo tiempo, ha adelantado que en los próximos días reunirá a los órganos de su partido para analizar los comicios y tomar decisiones. Al respecto, Vélez no ha dejado claro qué será de su futuro político tras dejarse en torno a 50.000 votos en las elecciones regionales y perder cinco escaños. En los ayuntamientos tendrá 49 concejales menos que en la legislatura pasada.

Acompañado de su equipo y de los integrantes que le acompañaban en la lista autonómica, Vélez cree que "los resultados no se corresponden con nuestras aspiraciones y tendremos que ver cómo podemos ser la palanca de cambio" en la Comunidad para 2027. Dos claves que han podido influir en la tendencia de voto en la Región han sido el Mar Menor y el Trasvase junto con el plan de cuenca del Tajo. Respecto a la primera, Vélez reconocía que le cuesta entender "cómo el partido (PP) que se cargó el Mar Menor ha obtenido más apoyos" en los municipios ribereños, donde los populares han arrasado en San Javier, San Pedro del Pinatar o Cartagena, a los que habría que añadir Torre Pacheco, La Unión o Fuente Álamo.

En cuanto al debate del agua, el candidato del PSOE asumía que su contrincante directo, Fernando López Miras, "probablemente ha sido capaz de llevar mejor el mensaje que nosotros". Pese al discurso en torno a la defensa del agua desalada y la garantía de que habrá recursos hídricos en la Región pese al recorte del Trasvase, los socialistas ven cómo "quién más hizo no supo explicar a los ciudadanos todo lo que se ha hecho". El PP, insiste, "no ha hecho nada en materia de agua". Vélez remarcaba que el objetivo de los socialistas era lograr una "mayoría suficiente" para poder gobernar: "No seré complaciente ni conformista, no hemos tenido buenos resultados".

Un nuevo "ciclo político"

La derrota de los socialistas les vuelve a arrastrar hasta la oposición regional, desde donde dice Vélez que trabajarán de forma "constructiva" y "útil" contra las políticas del PP: "nos tendrán enfrente", ha asegurado. Pese a todo, el candidato ve que al partido "le toca reflexionar" y "valorar unos resultados nada positivos". Vélez, que cogió las riendas de la formación en la Región de Murcia en 2021, ha tenido el puesto de delegado del Gobierno como escaparate y una nutrida agenda de ministros en la Comunidad durante el último año, donde se han realizado varias promesas políticas que sin embargo no han ayudado en estas elecciones autonómicas.

Para Vélez comienza "un nuevo ciclo político" donde el PSOE tendrá que dar un giro de timón en sus políticas y, quizá, en su estructura. Desde la oposición, el socialista planteará "una alternativa clara y seria". "Tenemos que ganarnos la confianza de quienes hoy no nos han votado". El PSRM llegaba a estas elecciones lastrado, en parte, por la mala imagen que ha arrastrado el Ejecutivo central en los últimos tiempo y sin la posibilidad de acaparar parte del electoral más progresista de Ciudadanos, que desaparece de la Asamblea Regional.

Tras unos últimos cuatro años marcados por la moción de censura que presentó el PSOE junto a la formación naranja, Vélez llegó a esta campaña electoral con las encuestas en contra y la amenaza de una mayoría contundente del PP.