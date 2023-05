La campaña electoral del 28M comenzaba a medio gas después de una «precampaña muy larga», en la que las primeras vallas se comenzaron a ver en el mes de febrero, recuerda Carlos Abad, decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia (Mupolsoc). «Es un reflejo de la situación social que atravesamos, con cierta ansiedad tras vivir situaciones complejas como la de la pandemia de coronavirus, la degradación del Mar Menor o los problemas económicos derivados por una nueva guerra en Europa», explica.

Cuando llegó la campaña electoral propiamente dicha, sin embargo, los partidos mantuvieron un «perfil bajo», empezando así una primera semana ‘plana’ en la que «todos iban contra Fernando López Miras», candidato del Partido Popular, «mientras que él se enfrentaba a Pedro Sánchez», manifiesta Andrés Tomás Cegarra, del Comité de Análisis Electoral del Mupolsoc.

Precisamente fue el presidente del Gobierno de España el que insufló aire al PSOE de José Vélez, que comenzaba la campaña alicaído por las encuestas. Ante un Pabellón Príncipe de Asturias a rebosar, el dirigente socialista anunció el Interrail español para los jóvenes y otras tantas medidas. También sorprendió el expresidente José María Aznar, que vino hasta en dos ocasiones para recordar su Plan Hidrológico Nacional y el Trasvase del Ebro, en paz descanse. Por supuesto, Feijóo volvió en campaña a la Región, que ha acostumbrado a visitar cada pocas semanas (la vez anterior, el 22 de abril).

«La compra de votos por correo demuestra la falta de cultura política» Carlos Abad - Decado del Colegio de Ciencias Políticas

Ione Belarra (Podemos) y Santiago Abascal (Vox) se acercaron esta última semana. En precampaña se dejaron ver los líderes del nuevo Ciudadanos, Patricia Guasp y Adrián Vázquez, que no tardaron en poner a trabajar a la Junta Electoral, que ordenó retirar una lona que desplegaron en la Plaza de las Flores en la que varios políticos se encontraban entre rejas. Al lado de estos, López Miras, con un mensaje: ‘Calienta que entras’. «La verdad es que la campaña también ha sido bastante tosca», indica Abad, que recuerda que a Miras no tardaron en abrirle una web jugando con su lema de campaña: del ‘La mayoría necesaria’ a ‘La mayoría me cesaría’.

«Todos han ido contra Miras, mientras que él se ha enfrentado a Pedro Sánchez» Ángel Tomás Cegarra - Comité de Análisis Electoral del Colegio

Pero los verdaderos golpes de efecto estaban por llegar. El único debate electoral entre los candidatos a la Presidencia volaba por los aires a mitad por la negativa de María Marín (Podemos) a abandonar el plató, tal y como dictaminó la Junta Electoral Provincial, que decidió que a Más Región-Verdes Equo le correpondía la segunda parte. «Marín puede haber movilizado a su votante duro», apunta Josechu Ortega, politólogo de Mupolsoc. «Cuidado con un efecto bumerán», advierte Abad, que beneficie a la candidata de Verdes Equo. «Puede haber electores que estuvieran dudando en votarla a ella y que ahora van a dirigirse hacia Helena Vidal, que fue vista como una víctima, ya que no la dejaron hablar», argumenta.

Lo mismo piensa Cegarra. «Las emociones negativas desmovilizan». Además, no descarta que este movimiento pueda tener sus consecuencias a final de año, cuando, previsiblemente, se presente Sumar a las elecciones generales «y los votantes busquen a una izquierda más amable».

«Todos han ido contra Miras, mientras que él se ha enfrentado a Pedro Sánchez» Josechu Ortega - Comité de Análisis Electoral del Colegio

Lo que no ayuda a ganar apoyos son los escándalos como el de la compra de votos en Albudeite, que investiga la Guardia Civil y cuenta con varios detenidos en las listas del PSOE, y Mazarrón, con acusaciones cruzadas entre el PP y UIDM. «Demuestra la falta de cultura política. Si a esto no se le pone coto y se sanciona de forma contundente a los culpables, será el fin de la democracia», lamenta el decano.

Para Ortega, encima, estos hechos sientan un «peligroso precedente», ya que «la extrema derecha ahonda en el mensaje de que las elecciones no son legítimas». Asimismo, recuerda lo ocurrido con el asalto al Capitolio. Cegarra, por su parte, cree que es importante «analizar el perfil» de las personas que venden su voto: inmigrantes y politoxicómanos, según se ha visto en Albudeite: «Son personas con poco anclaje ideológico y desafectos con la política».

Todos coinciden en que hay algo bueno que se puede sacar de este escándalo: «Identificar los fallos del sistema para mejorarlo». Lo que no tienen tan claro es si esto afectará al PSOE este domingo. «Es seguro que no suma». Lo veremos esta noche.