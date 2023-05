La expresidenta murciana María Antonia Martínez cree que el PSOE de esta comunidad, a diferencia de otras federaciones territoriales, no ha sabido recuperar el espacio perdido en 1995 en buena parte del país porque "no ha consolidado liderazgos y ha apartado sucesivamente a referentes y a hacedores de buena política, que hubieran realizado grandes aportaciones aunque fuera desde la oposición".

En una entrevista a menos de dos semanas de la cita con las urnas, la primera mujer que asumió la presidencia de un gobierno autonómico en España analiza la situación política y social del país, y reflexiona sobre el liderazgo femenino, el ascenso de la ultraderecha y los hándicap que, en su opinión, no ha sabido superar el PSOE en Murcia desde que perdió las elecciones en 1995 para dar paso a 28 años de gobiernos consecutivos del PP.

"Es difícil que te voten cuando no te conocen, y el PSOE de Murcia ha ido apartando a sus líderes antes incluso de que los conocieran", opina María Antonia Martínez, que gobernó interinamente en marzo de 1984 la comunidad murciana a raíz de la dimisión del expresidente Andrés Hernández Ros y ocupó la presidencia de 1993 a 1995 tras la salida de Carlos Collado.

Afiliada al PSOE desde la jornada de reflexión de las elecciones generales de 1982, a las que se presentó entonces como independiente, Martínez subraya su lealtad hacia estas siglas y bromea: "Yo soy accionista del PSOE y, como si fuera una empresa del Ibex, lucho por que las acciones no pierdan valor", si bien ese compromiso con su partido le lleva a lamentar los errores que, según dice, no ha sabido encarar en las tres últimas décadas.

El PSOE, un partido de "ácratas"

Así, habla del "alto coste político y personal" que está pagando el socialismo murciano por ser tan "crítico" consigo mismo, y de la forma en que ha ido dejando atrás a buenos políticos. "Rubial decía que el PSOE es un partido lleno de ácratas, y tenía mucha razón. Somos muy críticos con los nuestros, cuando deberíamos buscar cómo solucionar los problemas de los ciudadanos, y aunque no quiero meterme con nadie no entiendo por qué hemos ladeado a gente que podría haber hecho mucho".

Entre otros cita a los exsecretarios generales Ramón Ortiz y Diego Conesa, apartados ambos de la dirección regional del PSRM-PSOE pese a haber mejorado, el primero, en las elecciones de 2003 el número de escaños del grupo socialista respecto a 1999, y haber ganado las elecciones autonómicas, el segundo, en 2019.

Ahora, cuando cierra la candidatura del PSOE a la Asamblea Regional de Murcia en estas elecciones, una propuesta del secretario general y cabeza de lista, José Vélez, que aceptó "con gusto, si puede ayudar" a sumar adhesiones, la expresidenta dice que no tiene muy claro cómo afectará el discurso de la falta de agua al resultado de las elecciones, aunque reconoce con claridad el "acierto" de la "estrategia electoralista" en torno a este tema que ha desarrollado el Partido Popular.

"Es más fácil criticar al Cemop que afrontar lo que dice"

Sobre la encuestas electorales del Cemop encargadas por la Cámara murciana que atribuyen a Fernando López Miras la mayoría suficiente para formar gobierno, y cuyos resultados fueron negados por los socialistas, María Antonia Martínez subraya: "Es más fácil criticar la encuesta que afrontar lo que dice".

"Igual es una impertinencia, pero creo que en el Cemop hay profesionales, y algunas veces dicen cosas que no nos gusta oír", opina antes de añadir: "La realidad es dura. Cuando crees que tienes la razón y no te votan es frustrante, a no ser de que seas un político de raza y con formación política. Hay que ser demócrata y respetar la voluntad del pueblo", proclama.

De Fernando López Miras, con el que nunca ha tenido contacto, critica la imagen "casposa" que proyecta de la Región de Murcia y el hecho de que "esté todo el día llorando", y subraya que no le gustan "los políticos llorones, sino los que hacen cosas y solucionan".

María Antonia Martínez cree que esta comunidad "tiene un sustrato conservador muy importante" al que cuesta llegar al PSOE, entre otras causas, por la rotación de liderazgos y sus problemas para comunicar, a lo que se suman los importantes apoyos que, a su juicio, tiene el PP en los medios tradicionales y en las nuevas plataformas digitales.

Sobre el gobierno de coalición en España y el futuro del bipartidismo, María Antonia Martínez afirma que le gustaría que hubiera un partido de centro "para reunir a la gente descontenta que no va a votar", y valora los avances producidos durante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, frente al cual "hay una oposición que se dedica por sistema a insultar todos los días y a amenazar con derogar leyes".

Se explaya en su reflexión acerca de la falta de consenso político y advierte de que la política "cortoplacista" y la estrategia de "ser ariete del Gobierno" que atribuye al PP hacen imposible, por ejemplo, afrontar un "debate sereno" sobre la reforma de la Constitución. Para ella, la Carta Magna necesita "retoques y pequeñas reformas, la gente tiene derecho a que se lleven a cabo, pero el Gobierno no tiene oportunidad de hacerlo", se lamenta.

"Ayuso tiene un modo muy masculino de entender la política"

En su diagnóstico sobre la "difícil situación política" de España, Martínez hace un alto para reflexionar sobre las estrategias de liderazgo y los avances, aunque "escasos", que se han producido en los últimos años con la entrada de la mujer en las instituciones. "A mí me llevaban frita con lo que ganaba o dejaba de ganar, cuando además la poca diferencia me la gastaba en trajes para ir a trabajar. Criticaban mi acento, rodearon mi casa con protestas y acosaron durante años a mi hijo en el colegio, pero antes no se hablaba en inglés y parece que no existía ese problema".

La primera expresidenta española echa en falta "sosiego" y visión a largo plazo en la gestión institucional, y critica a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su "modo muy masculino de entender la política".

"Tiene todos mis respetos porque los ciudadanos la votan, pero hace tiempo que se le nota demasiado la batalla con Feijóo en sus comportamientos abruptos y sensacionalistas", afirma alguien a quien le gustaría ver en ella el "sosiego, la racionalidad y la búsqueda de soluciones para eliminar dificultades" que sí encuentra en muchas mujeres alcaldesas.

"Ayuso representa la política del día a día, no del largo plazo, y como mujer representa un papel que no le corresponde, como mujer tendría que estar al frente de todo lo contrario", reflexiona.

"Al margen del PSOE, a algunos barones solo los conocerían sus madres"

Preguntada por la posición de algunas direcciones regionales socialistas en la antesala electoral, la expresidenta murciana subraya que "hay barones que creen que son alguien al margen del PSOE, y eso no es verdad", y añade: "Al margen del PSOE los conocerían sus madres, su padres y sus familias, pero nadie más".

En su opinión, esa "distancia" con la dirección federal que pudiera interpretarse en algunas críticas es "pura estrategia" de quienes "aparentemente ponen a salvo los muebles, pensando que su personalidad tiene más peso que las siglas".

PP y Vox, la "misma familia, pero desgajada"

Por otra parte, es tajante al considerar que PP y Vox "son la misma familia, pero desgajada, fruto de una estrategia que les ha salido bien, aunque igual con un mal cálculo de resultado porque le están comiendo más terreno del que esperaban".

"Vox es franquismo puro y duro. Los franquistas nunca se han escondido, siempre han estado ahí, pero bajaron mucho el diapasón, y ahora sin embargo lo proclaman", concluye.