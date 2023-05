El presidente regional de Vox y candidato a la presidencia de Murcia en las autonómicas del día 28, José Ángel Antelo, ha dicho este jueves que su partido "nunca permitirá que gobierne la izquierda" y que, ante una eventual necesidad de pactos para formar gobierno, "no hay otra opción para nosotros que no sea el PP". "La mayoría suficiente no existe: el PP tendrá que negociar con Vox", ha sentenciado el candidato a presidir la Región.

En un encuentro con los medios de comunicación a escasas horas de que arranque la campaña electoral, el cabeza de lista a la Asamblea ha pedido al líder del Partido Popular murciano, Fernando López Miras, que aclare también cuáles serán, de necesitarlo, sus socios de gobierno en San Esteban y los ayuntamientos, y ha subrayado que Vox es la única formación que ha sido explícita al respecto y que no pactará nunca con PSOE, como hicieron los "populares" en Cartagena hace cuatro años. "Vamos a ser el partido que más crezca estas elecciones y vamos a ser decisivos en todos los ayuntamientos y en el gobierno de Murcia", ha subrayado Antelo antes de hablar de la fortaleza e ilusión que advierte en su recorrido por los pueblos las últimas semanas de precampaña, y en el hecho de que Vox tenga más de 5.600 afiliados al corriente de cuotas, lo que le convierte, a su juicio, en el partido con más afiliación a día de hoy. El PP gana en la Región de Murcia, pero solo con 17 o 18 escaños, según el CIS Sobre las encuestas, ha dicho que hasta dentro de unos días no dispondrán de sondeos internos sobre intención de voto, si bien ha insistido en el aumento diario en el número de afiliados y en la solidez estructural que tiene el partido pese a su juventud. Preguntado por la comarca del Campo de Cartagena, el presidente de Vox ha reconocido los apoyos mayoritarios que encuentra en poblaciones como Fuente Álamo o Torre Pacheco, si bien es igualmente optimista en Las Torres de Cotillas, Águilas, Murcia e incluso Cartagena. "No pactaremos con Movimiento Ciudadano llegado el caso ni con el PSOE. Somos el único partido que no va a pactar con los socialistas, y habrá que ver qué es lo que va a hacer el PP", ha añadido Antelo, quien está convencido de que Vox puede repetir la victoria lograda en las generales de 2019 porque no han variado las circunstancias que movilizaron el voto, "más bien se han agravado". Sus líneas rojas para formar gobierno autonómico con el PP, según ha recordado, es la derogación de la ley del Mar Menor puesto que "criminaliza a los agricultores" y condena el futuro de esta comunidad y es precisamente ese asunto, ha confesado, el que ocupará su primera acción de gobierno si gana las elecciones.