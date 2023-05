El agua protagonizó buena parte de la visita de ayer a la Región de Murcia del expresidente del Gobierno de España José María Aznar, que señaló que él estuvo dispuesto a pagar el «coste político» que conlleva una obra como la del Plan Hidrológico Nacional. «Es más importante la integración de España que tres o cuatro diputados en el Congreso», afirmó. En este sentido, subrayó que «compartir lo que se tiene es fundamental para una nación» porque, «si no se comparte lo que se tiene, la nación se pone en peligro a sí misma». Y añadió: «Compartir agua hace nación, hace país».

Durante un diálogo económico organizado por el Partido Popular en el que participó el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, Aznar acusó a José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente socialista que le sucedió, de haber tomado una decisión «ideológica» al no ejecutar el PHN. Asimismo, señaló que los problemas de sequía que está sufriendo España en estos tiempos «estarían resueltos» con aquel plan, «que interconectaba todas las cuencas».

En su lugar, criticó, se tomó la decisión de «dejar seco» el lugar donde se encuentra la mayor producción de la agricultura española, en referencia a la Región de Murcia y a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de recortar el Trasvase Tajo-Segura.

«Melodía para nuestros oídos», afirmó el presidente regional, López Miras, ante las palabras de Aznar. «Nadie apostó tanto por la política de agua como él», dijo el jefe del Ejecutivo murciano, que lamentó que, «más de veinte años después, no ha habido otro Plan Hidrológico Nacional» como el que él hizo.

«Quienes recibimos el agua del trasvase Tajo-Segura hemos sido víctimas de una de las decisiones más sectarias y diría que, hasta premeditada, del Gobierno de Sánchez, cuando el agua es la energía que mueve la industria más importante del Levante, así que no me voy a quedar de brazos cruzados ante esta especie de integrismo hídrico de Sánchez y Ribera», apuntó Miras. Detalló, entre los beneficios que ha tenido este trasvase para la Región, los 300.000 puestos de trabajo, el agua que reciben en sus casas más de 2,5 millones de personas y el 70% de las frutas y hortalizas que se genera gracias al Tajo-Segura.

Asimismo, puso de relieve que el agua que deje de llegar a la Región por el recorte del Trasvase Tajo Segura terminará llegando a Portugal, país que está invirtiendo en grandes terrenos de cultivos intensivos.

Una comida de 1.800 comensales, entre ellos, 400 agricultores A Aznar y a López Miras les acompañó en Torre Pacheco el candidato del partido a la Alcaldía, Pedro Ángel Roca. El almuerzo superó todas las previsiones y congregó a 1.800 personas, de las que 400 eran agricultores. Roca, que abrió el acto, destacó el «esplendor» que, durante 40 años, ha vivido el municipio desde que se abrió el Tajo-Segura, una infraestructura que «ahora está en juego». «El trasvase ha permitido llevar Torre Pacheco y la Región a los platos de todo el mundo, pero también nos ha permitido ser la vanguardia tecnológica de la agricultura», añadió, al tiempo que acusó al Ejecutivo central de intentar «secar la huerta de Europa». Por su parte, López Miras señaló que «solo si los gobiernos dependen del PP, podremos aplicar las políticas en materia de agua del presidente Aznar. Solo si el Gobierno de la Región de Murcia depende exclusivamente del Partido Popular podré defender a los agricultores, como me enseñó el presidente Aznar», subrayó.

"España no es un puzle"

Poco más tarde, durante una comida con afiliados y simpatizantes del Partido Popular en Aquario Celebraciones, Torre Pacheco, Aznar resaltó que para conseguir un Gobierno «fuerte» es necesario contar con «la mayoría más fuerte posible», de manera que sea «el menos dependiente».

El expresidente del Ejecutivo central apostó por «retomar una política integradora y un gran proyecto de reconstrucción nacional» frente a la de un Gobierno de coalición compuesto por «socialistas radicales, comunistas, separatistas y antiguos terroristas de ETA».

«España no es un puzle, no es un residuo, ni una federación o una nación de naciones, sino una nación de ciudadanos libres e iguales. Es una nación que comparte lo que tiene, poco o mucho, y una de las cosas que comparte se llama agua, porque si no se comparte el agua no se puede hablar de la nación», insistió el exmandatario popular.

Aseveró que «los que atenten contra la unidad de España se tendrán que atener a las consecuencias de los platos que rompan» porque las leyes «son iguales para todos y deben ser respetadas por todos», al tiempo que defendió que el PP llevará a cabo diversas medidas en caso de llegar al poder en las próximas elecciones generales.

En este sentido, señaló que su partido reformará la «supresión vergonzosa» del delito de sedición y del delito de malversación; «reimplantará» la pena de prisión para quienes convoquen un referéndum «ilegal contra la unidad constitucional de España»; suprimirá leyes como la del ‘solo sí es sí’ y, «naturalmente», eliminará la ley de Memoria Democrática, al considerar que «divide a los españoles en buenos y malos y nos retrotrae a 80 años más atrás en la vida».