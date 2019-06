La dirección nacional de Vox llevará la negociación en Murcia

El partido de Abascal quiere evitar "malinterpretaciones".

El PP y Vox tenían ayer una cita que no se produjo. Ambos partidos se habían emplazado a quedar en la tarde de ayer en Murcia para mantener una primera toma de contacto informal e intercambiarse impresiones de actualidad política, pero al final se canceló la reunión.

Desde Vox sostenían que la cita prevista era un «encuentro informal» para valorar la situación, no una conversación para negociar acuerdos de gobierno ni tampoco pactos postelectorales. Y por ese motivo, aducían ayer, «ante el riesgo de que se malinterprete» decidieron suspender la reunión entre el presidente regional de Vox, Pascual Salvador, con el dirigente del PP, José Miguel Luengo, que sí forma parte del comité regional de los populares para negociar los acuerdos de gobierno en la Región.

Fuentes del PP apuntaron a este diario que la reunión fue suspendida de mutuo acuerdo entre ambos partidos. Pero desde Vox indican que fueron ellos quienes anularon la cita ante «el revuelo generado en los medios» tras conocerse que iban a quedar de manera informal. «La hemos cancelado para que no dé la sensación de que actuamos a espaldas de nuestro partido», expusieron fuentes de la dirección regional.

Las negociaciones entre PP y Vox para la Región de Murcia se llevarán a cabo en las ejecutivas nacionales, no en las delegaciones regionales. En Génova se encuentra el ciezano Teodoro García Egea, que llevó personalmente las negociaciones con Vox en Andalucía. Desde Vox Murcia defienden que «todos los partidos están negociando a nivel nacional; lo reconozcan o no».

De esta forma, las negociaciones de Vox para la Región se llevarán desde la dirección nacional. El partido ya ha expresado que no permitirá que Ciudadanos les excluya de los pactos para formar gobierno con el PP. «Si no cuentan con Vox para sentarse con nosotros, que no esperen nuestro apoyo», advierten desde Vox, que es decisivo si los populares y Ciudadanos deciden ir en una coalición de gobierno.

Los populares cuentan con 16 diputados; Ciudadanos, con seis y Vox, con cuatro. La mayoría absoluta se sitúa en 13 escaños en la Asamblea Regional.