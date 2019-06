Concluye la primera reunión entre PP y Ciudadanos con "muchísimas cosas en común"

Tras unas dos horas de reunión, el PP y Cs ya han puesto sobre la mesa sus primeras cartas para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en la Comunidad Autónoma. La reunión, celebrada en el hotel Agalia, ha tratado líneas de trabajo, pero no tratado sillones ni cargos de gobierno, según sostienen los portavoces de los dos partidos.

"Estamos de acuerdo en muchísimas cosas", ha explicado Miguel Garaulet. "Pero hay otros temas que no lo estamos. Sin embargo, negociar es ceder", ha señalado el dirigente naranja, que ha apuntado que la primera reunión no es decisiva. Mañana escuchan al PSOE. "Ciudadanos va a estar en el gobierno. Eso es es seguro. Pero no sabemos si con el PP o con el PSOE", ha afirmado Garaulet.

José Miguel Luengo, del PP, ha expresado que ha sido un encuentro muy provechoso. "Hemos trabajo en cada uno de los puntos que pueden ser comunes y de máximo interés para los ciudadanos de la Región por si somos capaces de llegar a un acuerdo programático". Según ha mantenido Luengo, "en ningún momento se ha hablado de sillas ni de gobiernos; esto no es un intercambio de cromos. solo hemos hablado en los puntos que son fundamentales par la Región en los próximos cuatro años".

La reunión de esta mañana entre populares y naranjas ha comenzado sobre las 11 y media de la mañana en el murciano hotel Agalia. Han acudido por parte de Ciudadanos la secretaria de Organización, Valle Miguélez; el diputado nacional Miguel Garaulet y la diputada regional Ana Martínez Vidal. No ha estado presente Isabel Franco, ya que se acordó que entras reuniones no acudieran los cabezas de lista (ni López Miras ni Franco).

Por parte del PP han asistido el alcalde electo de San Javier, José Miguel Luengo; Visitación Martínez; el consejero Javier Celdrán; y el responsable de Transparencia del Gobierno regional, Enrique Ujaldón.