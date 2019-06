Pactos electorales en la Región de Murcia: Ciudadanos señala al PP como "socio preferente" y al PSOE como "excepción"

Ciudadanos ya ha fijado un criterio a la hora de negociar en todos los territorios de España donde tiene la llaves de la gobernalidad, aplicable a la Región. El PP será su «socio preferente», no habrá negociación para compartir gobiernos con Vox ni tampoco con Podemos, y el PSOE será una fórmula excepcional en caso de que falle el acuerdo con los populares. Desde la dirección regional asumen estos postulados, si bien señalan que se trata de los primeros movimientos de unas negociaciones que se prevén largas y complejas.

Esta circunstancia abocaría a una difícil gobernabilidad en la Región, ya que si bien con el PP no habría problemas para entablar contactos –el propio López Miras ya lanzó la primera oferta de buscar un gobierno «reformista y liberal» con Cs–, Vox se niega a sentirse exclucido en la negociación. Desde Vox no quieren que se repita el modelo andaluz, en el que el PP y Vox negociaron por un lado y Cs y el PP, por otro. Exigen conversaciones entre Vox y Cs si alguien quiere su apoyo para la investidura; de lo contrario, estarían dispuestos a bloquear el proceso.

La puerta de Ciudadanos con el PSOE no está cerrada. «Excepcionalmente hablaremos con PSOE», señalaba el secretario de Organización, Fran Hervías, miembro del Comité Ejecutivo nacional, que se reunió ayer sin la presencia de ningún dirigente murciano.

El partido insiste en que los socialistas deben rechazar las políticas territoriales de Pedro Sánchez. El secretario general, José Manuel Villegas, recalcó que únicamente donde los dirigentes socialistas «se desmarquen» de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia territorial y acepten una serie de propuestas básicas de Ciudadanos «se podría estudiar el acuerdo con ellos», según cita Efe. «De momento no veo ninguno que pueda hacerlo», agregó. Aun así, Villegas sostuvo que la opción de empezar conversaciones con el PSOE se elegiría «excepcionalmente y de forma subsidiaria», ya que «el socio preferente allá donde se pueda será el PP».

Todas las decisiones fueron aprobadas ayer por unanimidad. El partido también recalca que quieren gobernar en los ayuntamientos y las comunidades. El Comité Nacional de Negociación de Gobiernos Municipales y Autonómicos planteó su visión en la reunión, que acordó los documentos con los criterios que deberán seguir los comités territoriales. Según indicó Villegas, buscarán «acuerdos centrados, moderados, liberales y a dos», y por eso no van a «entrar a negociar gobiernos y acuerdos a tres donde puedan estar Podemos, Vox o nacionalistas».En aquellas comunidades donde no sea posible cerrar pactos con el PP o donde los populares exijan la presencia de Vox en la negociación, Ciudadanos podrá intentar pactos con el PSOE. Pero siempre dejando claro que el nuevo Gobierno regional o local rechaza las políticas territoriales de Sánchez.

Ciudadanos se planta y no negociará con Vox. El comité ejecutivo de Ciudadanos acordó ayer por unanimidad que el socio «preferente» para negociar pactos de gobierno en comunidades autónomas y municipios será el PP y que donde eso no sea posible podrían hablar «excepcionalmente» con el PSOE. Además, la Ejecutiva decidió que Cs no compartirá gobiernos con Vox ni alcanzará acuerdos con este partido. Así lo explicó el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, tras la reunión de la ejecutiva presidida por Albert Rivera. Por contra, el líder de Vox, Santiago Abascal, advirtió de que no buscan la foto e insistió en que quieren «entrar en los gobiernos».

En la ejecutiva de Ciudadanos, el Comité Nacional de Negociación de Gobiernos Municipales y Autonómicos expuso su visión, tras lo cual esta aprobó los documentos con los criterios que deberán seguir los comités territoriales. Según indicó Villegas, Ciudadanos buscará «acuerdos centrados, moderados, liberales y a dos», y por eso no va a «entrar a negociar gobiernos y acuerdos a tres donde puedan estar Podemos, Vox o nacionalistas».

En cuanto al PSOE, reiteró que solo allí donde los dirigentes socialistas «se desmarquen» de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, en particular en materia territorial, y acepten una serie de propuestas básicas de Cs «se podría estudiar el acuerdo con ellos».

«De momento no veo ninguno que pueda hacerlo», añadió. En cualquier caso, aclaró que la opción de iniciar conversaciones con el PSOE se elegiría «excepcionalmente y de forma subsidiaria», ya que «el socio preferente allá donde se pueda será el PP».La ejecutiva también aprobó las políticas que Ciudadanos impulsará allí donde sea decisivo para la formación de gobiernos, como reforzar la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, promover la simplificación de la burocracia y el fin del «enchufismo» y defender «la unión y la igualdad de todos los españoles» y la aplicación del Estado de Derecho y la Constitución en lugares como Cataluña.Para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Cs propone «acuerdos centrados, liberales y moderados» y cree que es posible alcanzarlos con el PP sin incluir a Vox. La idea, según Villegas, es llevar esos acuerdos a las votaciones de investidura de presidentes autonómicos y elección de alcaldes y que los demás partidos se posicionen, de manera que «cada uno será responsable de su voto».Santiago AbascalPor su parte el líder de Vox avisó: «Nosotros no queremos una foto con Rivera, ni con los representantes de Ciudadanos. Las fotos nos las hacemos con la familia, con nuestra madre, nuestra mujer, nuestros hijos». «Queremos entrar en los gobiernos. No vamos a admitir que nos enseñen un documento como si fuera un trágala», afirmó, en alusión al pacto que se hizo en Andalucía, donde Vox apoyó la investidura de un presidente del PP pero no entró en el Ejecutivo de Juanma Moreno y Cs.