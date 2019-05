Vox advierte a Miras de que rechazará su investidura con Cs si no cuenta con ellos

Estarían dispuestos a bloquear las votaciones si son ignorados por PP y Cs.

«Si no cuentan con Vox para sentarse con nosotros, que no esperen nuestro apoyo». Así de contundentes se mostraron ayer desde la dirección de Vox en la Región de Murcia un día después de conocer que el PP de Fernando López Miras se dispone a sacar adelante un gobierno en minoría con Ciudadanos, sin necesidad de recurrir a Vox, excluyéndolos.

La formación que encabeza en la Región Pascual Salvador está dispuesta a rechazar la investidura de un gobierno formado entre populares y naranjas si previamente no se han sentado a negociar con Vox, según precisaron fuentes cercanas a este diario. Si tanto PP como Cs les ignoran, votarían 'no' a la proclamación del candidato e incluso se negarían a apoyar la propuesta de presidente de la Asamblea Regional.

Esta postura de la ejecutiva regional coincide con el mensaje lanzado ayer por el líder nacional del partido, Santiago Abascal, quien afirmó claramente: «Sin Vox no habrá gobiernos alternativos a la izquierda». Desde Vox Murcia consideran que la intención de López Miras de ir por su cuenta con Ciudadanos excluyendo a Vox es un desprecio a los más de 61.000 votantes que les han apoyado en la Región de Murcia y piden que si alguien quiere contar con Vox tendrán que llamarles. «Nuestro programa es diferente al del resto de las formaciones. Tenemos que defender los intereses de la gente que ha confiado en nosotros».

Si finalmente Ciudadanos decide intentar un acuerdo de gobierno con el PP, la posición de Vox sería clave en la votación de investidura. La primera sesión requiere de una mayoría absoluta, que en la Asamblea se sitúa en 23 escaños. PP y Cs no alcanzan este umbral, ya que reúnen 22 diputados (16 los populares y 6 los naranja), por lo que estarían abocados a una segunda votación. En esta segunda sesión basta con sumar una mayoría simple: con que el 'sí' supere al 'no'. Si PP y Cs no se sienta con Vox, ellos votarían 'no', uniéndose en su negativa a PSOE y Podemos, lo que provocaría que la Asamblea tenga que convocar elecciones de nuevo, según indican las mencionadas fuentes. Si en cambio son PSOE y Cs quienes intentan formar gobierno, la posición de Vox sería irrelevante, ya que socialistas y naranjas sí suman por sí solos la mayoría necesaria.

La oferta que este martes lanzó López Miras a Cs implica seducir a la formación naranja mediante su parte programática, librándole del escollo de aparecer junto a Vox, un partido con el que Cs siempre se ha sentido incómodo. El líder del PP añadió que estaría dispuesto a llegar a acuerdos puntuales con el resto de fuerzas a lo largo de la legislatura.

Desde Vox exigen además respeto a Ciudadanos. No quieren que se repita la situación de Andalucía: «No toleraremos un show como en Andalucía, donde pidieron reunirse a escondidas. No aceptaremos que ridiculicen a nuestros votantes. No aceptaremos intermediarios».