Pactos electorales en la Región de Murcia: López Miras le tira los tejos a Ciudadanos y le ofrece gobernar sin Vox

Quién lo diría, pero los dirigentes del PP que se acercaron a la reunión que analizó la primera derrota del partido imbatible en 24 años en la Región exhibían sonrisas, abrazos y saludos cariñosos. La sede de González Adalid, en Murcia, congregó a dos centenares de dirigentes, entre diputados, alcaldes ganadores de elecciones –como Patricia Fernández, de Archena, o José Ballesta, de la capital– y el resto de miembros de la Junta Directiva Regional. Incluso acudió Ramón Luis Valcárcel, el presidente de honor, ya libre de sus tareas en Bruselas. Todos aclamaron a López Miras a su llegada. La mayor parte de estos aplausos procedían de personas nombradas por el propio López Miras, lo que explicaría su entusiasmo a pesar de la derrota.

Antes del cónclave, Fernando López Miras daba una rueda de prensa para lanzar su primer movimiento desde que perdió los comicios autonómicos el 26 de mayo: ofrecer a Ciudadanos un gobierno con el PP sin necesidad de recurrir a Vox. Esta oferta implica seducir a la formación naranja mediante su parte programática –cabe recordar que PP y Cs pactaron previamente los Presupuestos en los tres últimos años–, librándole además del escollo de aparecer junto a Vox, un partido con el que Cs siempre se ha sentido incómodo.

«La inmensa mayoría de los murcianos quieren un gobierno reformista y liberal», expresaba López Miras, argumentando que la mayoría de los votantes «dieron su confianza a formaciones políticas reformistas y liberales». Miras, que al principio no nombró expresamente a Ciudadanos, dejó claro que la oferta era para ellos: «Durante los últimos cuatro años, hemos demostrado que es factible un gobierno con 22 escaños que traiga progreso y futuro a la Región». PP, con 16 diputados, y Cs, con 6, suman 22 en la nueva legislatura. No mencionó a Vox, cuya posición es clave en la investidura. La primera sesión de investidura requiere de una mayoría absoluta, que en la Región se sitúa en 23 parlamentarios, pero en la segunda votación bastaría con una mayoría simple.

El propio López Miras impulsará las negociaciones, que todavía no han empezado, aunque quiere iniciarlas «cuanto antes» para conocer cuál es la posición» de Ciudadanos. «Todavía no hemos hablado. Al igual que hice con el resto de partidos, solamente he hablado con la candidata [Isabel Franco] para felicitarla por el resultado electoral y por su incremento de diputados, pero no hemos hablado de acuerdos ni de pactos». Miras añadió que se plantearán crear una comisión negociadora en la Región.

Sus argumentos para convencer a Cs pasan por «apostar por un gobierno reformista y liberal que baje impuestos y abogue por la libertad educativa». «Con 22 diputados se puede seguir gobernando», insistió, subrayando que «cualquier otra coalición no representará la voluntad de los murcianos».

Ante la paradoja de que ahora el PP intente formar gobierno a pesar de que en el pasado defendieran que sólo lo hiciera la fuerza más votada, Miras respondió: «Llevamos tres veces al Congreso de los Diputados una reforma para que gobernase la lista más votada. Como no nos apoyó nadie, en octubre de 2018 decidimos jugar con las reglas de juego que juegan todos los partidos. No vamos a jugar en desigualdad». Miras negó además sentirse cuestionado por los resultados electorales. «No, en absoluto, ni se me ha pasado por la cabeza».

Vox: 22 no suman

Desde Vox evitaron entrar a responder la oferta de López Miras aunque señalan que 22 no suman. Su portavoz, David Ibáñez, apuntó a este diario que no han valorado si se abstendrían en una hipotética sesión de investidura de PP y Cs: «No tenemos ninguna propuesta formal, por tanto no valoramos todavía».