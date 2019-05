Elecciones europeas: Polémica con las papeletas y las cabinas

Tal y como han manifestado varios ciudadanos y algunas llamadas a este periódico, las papeletas para votar en estas elecciones europeas estaban en varios colegios electorales de la Región de Murcia fuera de las cabinas destinadas a tal efecto. Son muchos los ciudadanos que han denunciado este hecho a través de su cuenta de Twitter, ya que esto imposibilitaba, necesariamente, que su voto fuese secreto.



Según el artículo 81.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del Régimen Electoral General, las papeletas para el voto deben estar siempre dentro de las cabinas o cerca de las mismas y "no a tres metros de ellas", como algunos ciudadanos han afirmado que estaba ocurriendo en sus colegios municipales.



Al parecer es una situación que se está repitiendo por toda España y que algunos achacan a la falta de espacio en las cabinas:







Parece ser que no es sólo en el colegio electorial en el que que votado en el que están las papeletas europeas a la vista de todos. Así el voto no es secretro. #Elecciones26M

Donde yo he votado también están así, yo he cogido una papeleta de cada partido y me he metido en la cabina..