López Miras: "No se me pasa por la cabeza no ganar las elecciones: tenemos el proyecto más fresco"

Fernando López Miras afronta las elecciones más difíciles para el PP desde que los populares gobiernan en la Región. Está convencido de que ganará los comicios: «No me planteo otra cosa», asegura. Durante esta entrevista, López Miras carga, en tal que puede, contra el PSOE y Pedro Sánchez, proclama que que «defenderá a los murcianos» e insiste en que la única receta para no repetir la derrota del 28A «es unir el voto».

El PSOE se impuso el 28A en la Región y las encuestas auguran un resultado muy ajustado el 26M. El PP se enfrenta también a la fragmentación del voto del centro derecha. ¿Es consciente de que el PP puede perder las elecciones por primera vez en 24 años en la Región?

El PP no va a perder el Gobierno porque va a ganar las elecciones en la Región. Aunque las encuestas varían, todas coinciden en una cosa: si votamos unidos, habrá un gobierno fuerte y sólido para defender los intereses de la Región frente a PSOE y Podemos en Madrid. Si votamos divididos como en las elecciones generales, la Región podría ser una sucursal de Pedro Sánchez, con cuatro años que se pueden hacer muy largos. Siempre que han gobernando en Madrid, no sólo no han ayudado, sino que nos han perjudicado.

¿Por qué el PP no ganó el 28A?

Muy fácil: porque se dividió el voto. Y se demostró, y esta es una lección, que cuando se vota dividido, ganan PSOE y Podemos. La prueba es lo que ha pasado a nivel nacional. La inmensa mayoría de los murcianos no quieren eso. Por eso yo pido el voto para todos, sea cual sea el partido al que hayan votado, porque nos estamos jugando un gobierno fuerte y sólido que defienda al millón y medio de murcianos por encima de partidos e ideologías frente a los ataques, que ya están llegando desde el PSOE, Podemos y Pedro Sánchez. Ataques como cuestionar el Trasvase del Tajo–Segura y decir que lo van a cerrar mientras los socialistas de la Región se callan; como decir que van a subir en 26.000 millones los impuestos; como decir que no van a reformar el sistema de financiación; como dejarnos sin AVE... El PSOE de la Región es servil, no levanta la cabeza ni planta cara.

¿Y qué han corregido con respecto a la derrota del 28A?

Tenemos el mejor proyecto de todos los que se presentan. Es el único que garantiza la creación de empleo de calidad porque somos los únicos que ya hemos creado empleo en la Región, los nuevos partidos no han creado ni un solo puesto de trabajo y el PSOE sólo puede hablar de cómo generar desempleo y crisis. Ofrecemos bajar impuestos, que en la Región los hijos sigan sin pagar por la herencia de sus padres. El PSOE quiere recuperar el Impuesto de Sucesiones; garantizamos que sean los padres y no los políticos quienes decidan a qué institutos van sus hijos y una Sanidad más cercana. Es el proyecto más fresco. Mi candidatura es las más nueva y renovada. Miren las candidaturas del resto de partidos y examinen a cada uno de ellos.

Si perdiera las elecciones, ¿se ve en la oposición?

No me planteo no ganar las elecciones. No puedo contestar porque no me planteo no ganar las elecciones.

Entonces, ¿no ha pensado qué hará si pierde?

No se me ha pasado por la cabeza. Estoy convencido de que debe ganar las elecciones el proyecto que mejor defienda los intereses de la Región.

Si ganara, ¿se imagina en un gobierno de coalición con Ciudadanos?

Mi prioridad es un gobierno de coalición con el millón y medio de murcianos. Eso busco. Si en la noche de las elecciones, los murcianos me dicen: «Queremos que llegue a acuerdos con más partidos». Yo tengo mis líneas rojas: empleo de calidad, bajada de impuestos, Sanidad más cercana y libertad educativa y de elección de médicos y hospital, defensa del agua y del Trasvase, infraestructuras, financiación, transparencia, regeneración y, por supuesto, garantizar que todos los hombres y mujeres de la Región tengan las mismas oportunidades y que sus derechos sean respetados. Quien quiera reunir todo eso se podrá sentar conmigo para llegar a acuerdos.

A Ciudadanos ya le ha propuesto un acuerdo....

Un acuerdo para defender la Región que no han querido. El 26M sólo hay dos modelos: el nuestro o el de PSOE y Podemos. Si no quieren un acuerdo conmigo, van a apoyar indirectamente a PSOE y Podemos. Pero es posible que directamente también. Las encuestas dicen que la mayoría de los votantes de Ciudadanos quieren un acuerdo con el PP, sin embargo, sus líderes esquivan posicionarse y dan largas. ¿Por qué lo hacen? Puede ser que se han planteado apoyar a POSE y Podemos pero no lo dicen porque perderían votos. Si alguien quiere ser presidente, tiene que ser honesto consigo mismo y con sus votantes. Lo más honesto es decirle qué van a hacer con esa confianza: a quién apoyarán y a quién no.

Entonces ustedes dicen abiertamente que apoyarían un gobierno con Cs.

No. Lo que digo es que quiero un gobierno con los murcianos, que le ofrecí un acuerdo para gobernar a Cs que rechazó y eso hace que PSOE y Podemos tengan más posibilidad de gobernar. Una vez que no quieren un acuerdo para defender la Región, mi opción es gobernar al lado del millón y medio de murcianos.

Si forma gobierno, ¿Víctor Martínez y Francisco Bernabé, que no han sido incluidos en su lista, serán consejeros?

Son nombres que están encima de la mesa, pero no le puedo asegurar nada. Me gusta tomar cada decisión a su debido tiempo, y esa decisión no está tomada. Si formo gobierno, contaré con los mejores. Y los mejores están dentro del PP, por supuesto, en las listas autonómicas, pero también contaré con los mejores de la sociedad civil.

¿Vox es ultraderecha para usted?

Yo no tengo que definir al resto de partidos. Yo defino mi proyecto y mis límites, y tienen que ser el resto de partidos si están de acuerdo con mis límites o no.

Pablo Casado sí lo ha hecho, sí dice –ahora– que es ultraderecha.

Esa pregunta se la tiene que hacer a Pablo Casado.

¿Asume que pactará con Vox?

Quiero pactar con el millón y medio de murcianos.

Vox les recrimina que en la Región hacen políticas de izquierdas.

Cada partido es libre de expresar sus opiniones.

¿Recibe consejos de Pedro Antonio Sánchez?

No, no tengo esos consejos. Tristemente la oposición tiene ese nivel y cuando no tiene propuestas miente y busca bulos.

Cuando usted dio su primera rueda de prensa como presidente afirmó que se dejaría la piel para reparar

«la injusticia de Pedro Antonio Sánchez» y que «se ponía a su disposición». ¿Sigue pensando lo mismo?

Si tuviera que dar esa rueda de prensa, quizá no diría eso. Hay que tener en cuenta el momento en el que se dice y cómo habían transcurrido los acontecimientos. Pero sí sigo defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Yo creo en la presunción de inocencia de la candidata de Ciudadanos ante las acusaciones de pucherazo; creo en la presunción de inocencia de los socialistas imputados; y creo en la del propio Diego Conesa. Creo que es un buen ejercicio creer en la presunción de inocencia de todos.

En menos de un mes se han conocido dos escándalos en Librilla y El Raal, ambos del PP. La oposición sostiene que no son casos aislados.

Esas actitudes no han durado ni cinco minutos en el partido que yo presido. En cuanto he comprobado que esas personas no estaban actuando con ejemplaridad. Otros partidos, que se las dan de regeneradores y por dentro están algo podridos, deberían dar explicaciones, como Ciudadanos.

¿Por qué no fue al debate de la SER ni al de LA OPINIÓN?

No sólo no he ido a esos debates, es que me plantearon unos quince. Si hubiera ido a todos, habría tocado a un debate por cada día de campaña. Es inviable a todas luces. Antes de que empezara la campaña, creo que antes de abril, el comité de campaña, en el que yo también estoy, decidió poner un criterio objetivo: creemos que es acertado ir a dos debates. Es lo razonable para exponer tu proyecto, confrontarlo con otros partidos y dar la cara. En ese criterio numérico introdujimos un criterio para decidir a qué debate vas y a cuál no. Entendemos que había que ir a la televisión pública y a un medio privado. ¿Cómo decides a qué medio privado vas? El primero que lo solicita. A mí me habría encantado estar en todos los debates o al menos que se hubiese permitido que fuera un representante del PP.

¿Quién decidió no ir a los debates?

El comité de campaña, en el cual yo estoy. Lo decidimos entre todos.

¿No considera que es una falta de respeto a los oyentes y a los lectores de los medios?

Desde luego que lo lamento a quien lo pueda interpretar así, y le pido comprensión a los seguidores y al medio, pero ¿dónde ponemos el límite? Si no ponemos un límite, tendría que haber hecho quince debates. Lo que podemos aprender es que se deben regular los debates electorales.

¿Por qué ha puesto en marcha el contrato de la televisión autonómica en periodo electoral?

Porque toca y se cumple ya el contrato. Y, segundo, porque todo el sector audiovisual por registro envió una carta solicitándomelo.

Economía: ¿Cómo piensa pagar la Sanidad, la Educación y hace frente a una deuda de casi 10.000 millones bajando impuestos?

La izquierda piensa, y es un gran error, que bajando impuestos se disminuye la recaudación y subiéndolos aumenta la recaudación. Eso en primero de Económicas te enseñan que no es así. De hecho, en la Región eliminamos el Impuesto de Sucesiones y hemos aumentado la recaudación. Bajando impuestos reactivas la actividad económica y generas más ingresos, con lo que se aumenta la recaudación. Ahora bien, la única manera de solucionar el déficit estructural financiero de la Región es reformando un sistema de financiación que es injusto. Pero no estoy dispuesto a pasar que paguen los murcianos porque en 2010 Zapatero condenó a la Región ni porque ahora Pedro Sánchez no va a modificar el sistema de financiación para no perjudicar a sus amigos catalanes. No voy a dejar de bajar impuestos porque el PSOE nos maltrate. No voy a dejar de abrir hospitales y colegios y mantenerlos porque Zapatero no quisiera darnos más financiación. Si quiere un presidente conformista, que elijan a otro, yo no me conformo. La única alternativa es modificar el sistema de financiación porque no barajo la alternativa de subir impuestos ni disminuir los servicios públicos. Y además lucharé para que el Estado nos pague los 7.500 millones que nos debe.

En Sanidad, muchos partidos plantean abrir los centros de salud por las tardes.

Nosotros fuimos los primeros en pedirlo porque fuimos el primer partido que publicó su programa. El resto lo han presentado a mitad de campaña y, francamente, han copiado la mitad del PP.

¿Qué medida concreta propone para reducir las listas de espera?

Abriremos los quirófanos por las tardes.

¿Por qué no lo ha hecho como presidente del Gobierno?

Hemos llevado medidas muy concretas para reducir las listas de espera. Empezamos la legislatura con 140 días de espera para operaciones y ahora estamos en 87 días, que es una cifra elevada con la que yo no me conformo.

Sobre enseñanza, en el debate de este diario se planteó abrir los colegios por las tardes para que los jóvenes usen las instalaciones deportivas. ¿Contempla esta idea?

Sería cuestión de estudiarlo, pero creo que es más eficaz una medida para impulsar el deporte base. Esta semana Sonia Ruiz, la candidata número tres, anunció una reforma de la Ley Escolar y una mayor inversión en deporte femenino e inclusivo, en colaboración con federaciones deportivas y ayuntamientos para garantizar que haya instalaciones en todos los municipios, disponibles por las mañanas, por las tardes y por las noches.

También se apuntó que la asignatura de Religión cuesta 23 millones a los murcianos. ¿Ese dinero no se podría destinar a otras necesidades?

La Región es la comunidad que más parte de su presupuesto destina a Educación, más de un 26%. Hemos anunciado 100 millones para modernizar institutos y colegios. Creo que no sólo hay que transmitir una enseñanza académica, sino también valores. A través de Religión también se transmiten valores.

El Mar Menor sigue preocupándonos a todos.

La mejoría del Mar Menor es evidente. Hacen dos años toda la oposición se jactaba en los medios nacionales de que el Mar Menor era una 'sopa verde'. Quien vaya este fin de semana se va a encontrar un Mar Menor en el que te puedes bañar y con el agua transparente, aunque queda mucho por hacer. Me habría gustado que no hubiéramos tenido que hacer esto solos, sin ayuda del Gobierno socialista.