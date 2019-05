Diego Conesa: "El 26M quiero una rebelión en las urnas ante la falta de honradez del PP"

Diego Conesa vivió los primeros momentos de la carrera de Pedro Sánchez hacia la Moncloa en primera persona, ya que lo alojó en su propia casa durante una visita en las primarias de 2014. Él era entonces concejal en Alhama de Murcia: «Pensaba que era una persona que podía aunar voluntades y fui fiel a mis convicciones. No especulé en ningún momento». Su apoyo tuvo recompensa. Tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el nuevo presidente nombró a Conesa delegado del Gobierno, el trampolín definitivo para postularse, menos de un año después, como candidato socialista a la presidencia de la Región de Murcia: «Fue una experiencia fundamental».

El PSOE lleva muchos años en la oposición. ¿Las luchas internas entre las diferentes familias políticas han pesado, tal vez, demasiado?

Ha sido un tiempo en el que la ciudadanía ha apoyado a un determinado partido político aun cuando utilizaban estrategias que luego se han visto desastrosas para el futuro de esta Región. Seguro que entonces tuvieron que ver nuestros problemas internos, pero es normal que un partido con vocación de Gobierno como el nuestro, que cada vez cosechaba menos apoyos, viviera un proceso de frustración interna. Mi obsesión desde el principio fue escuchar a la ciudadanía para conectar de nuevo con la sociedad civil, debatir y consensuar las posiciones, comunicar, generar confianza, ilusionar y, por último, dotarnos de un carácter ganador.

¿Cuando habla de «estrategias desastrosas» del PP se refiere a la campaña del 'Agua para todos'?

El cartel del 'Agua para todos' ha sido la gran estafa a esta Región y el que más daño ha hecho en todos los ámbitos. Se ha demostrado que no ha dado ningún resultado. El Partido Popular lleva 24 años aquí pero ha estado 15 años gobernando a nivel nacional. Que me digan qué agua ha traído el cartel del 'Agua para todos'.

Se presenta esta campaña como el cambio «tranquilo», «moderado» y «sereno». ¿Lo podemos tomar como un acercamiento a Cs?

Cualquiera puede ver cuáles fueron mis acciones como alcalde de Alhama en áreas como educación, sostenibilidad, memoria histórica€ Y la firmeza de mis convicciones las he demostrado en la toma de decisiones como delegado del Gobierno y como secretario general de los socialistas de la Región. Creo que son completamente compatibles la firmeza en las convicciones con la moderación, la educación en las formas, la lealtad institucional y la voluntad inequívoca e inherente mía de llegar a acuerdos.

Se habla mucho de los futuros pactos de Gobierno. ¿Usted prefiere de compañero a Óscar Urralburu o a Isabel Franco?

Mi objetivo es ganar las elecciones y liderar una propuesta de progreso y de regeneración en la Región de Murcia. Quiero capacidad de liderarla con un Gobierno socialista fuerte y con profesionales independientes de reconocido prestigio en algunas áreas. Esa es mi voluntad.

Sabe que Podemos-Equo querría entrar en su Gobierno.

Vamos a ver lo que pasa. Comenzaremos a hablar el mismo domingo por la noche o el lunes.

El partido popular dijo después del 28A que Vox había hecho presidente a Pedro Sánchez. ¿Se va a molestar cuando le digan, si se da el caso, que Vox le ha hecho presidente a usted?

Los mensajes que traslada el PP en la Región, tanto en las elecciones nacionales como en las autonómicas y municipales, son la constatación de que se han quedado sin proyecto, es un modelo agotado carcomido por la corrupción. Es hora de desmontar la política clientelar. Pido al PP, que es un partido importante, que se regenere en el espacio natural de regeneración que es en la oposición.

¿Se puede comparar la política clientelar que pudiera haber en la Región con la de Andalucía?

Hay una realidad en la Región de Murcia y otra realidad en Andalucía. Esta es la única comunidad en donde las urnas no han castigado la corrupción y esta dinámica política de régimen que ha tenido el PP.

Precisamente hemos vivido estos días dos intentos de fraude electoral en El Raal y Librilla.

Es la forma natural con la que ha trabajado el PP todos estos años. Lo que pasa es que ahora afortunadamente hay gente que se rebela ante esa actitud. Esa rebelión es la que yo espero el 26, una rebelión en las urnas ante esa falta de honradez que ha tenido el PP con la ciudadanía.

Desde el PP y Cs avisan de que usted va a subir los impuestos. Pedro Saura ya dijo que la eliminación del Impuesto de Sucesiones es un «ataque al Estado de Bienestar». ¿Cuál va a ser su política fiscal?

No subir ni aumentar para nada la presión fiscal al 98% de la población de esta región y aplicar la Constitución, que habla de la progresividad fiscal.

Entonces, solo el 2% de los murcianos tendrán que pagar más impuestos.

Sí

La Región suele estar a la cola de España cuando vemos los índices de Educación. ¿Cómo va a mejorar estos datos?

A través de dos maneras. Vamos a aportar, al menos, el 5% del PIB a Educación. Ahora no llegamos al 4%. Se trata de invertir uno de cada veinte euros que generamos de riqueza. En segundo lugar, voy a conseguir una mejor financiación autonómica y la voy a negociar como presidente. El PP no lo ha hecho y eso que tuvo tiempo entre 2014 y 2018. Yo lo haré en los próximos cuatro años de legislatura. De estas dos formas vamos a mejorar la educación a nivel material y de recursos humanos para conseguir ese ascensor social que se ha roto. Para ello, colaboraremos con los ayuntamientos en un plan de choque de mejora de los centros educativos públicos, ya que son ellos los que tienen capacidad de poder acometer reformas. Debe existir atención matutina, que en los municipios de menos de cinco mil habitantes haya educación gratuita de 0 a 3 años para que la gente se quede en esos pequeños municipios y combatir la despoblación, que haya refuerzo escolar y atención hasta la tarde –buscando de esta manera la conciliación familiar–, servicios escolares de comedor en todos los centros y pizarras digitales. Así dotaremos a la escuela pública de dignidad y ofreceremos igualdad de condiciones en todos los centros.

¿Tienen que temer los murcianos con hijos en educación concertada?

El PP está instalado en una adicción a la mentira, como decía Alfredo Pérez Rubalcaba. Basan su campaña sobre tres cavilos sobre los socialistas: aumento de los impuestos a las clases medias, el cierre del Trasvase Tajo-Segura –cuando nunca ha faltado agua con un Gobierno socialista, cosa que sí ha pasado con ellos– y la concertada. Lo hemos dicho alto y claro y se lo hemos dicho a los colegios concertados, especialmente a las cooperativas: su tipo de enseñanza es complementaria a la educación pública, con todo lo que significa. Además, el PSOE siempre respetará la normativa vigente. Nos hemos comprometido, incluso, a una serie de mejoras para los socios cooperativistas. A partir de ahí, somos claros en la firme apuesta por la educación pública y por dignificar sus espacios educativos. Fortaleciendo la educación pública fortalecemos la complementariedad de la educación concertada existente hasta la fecha. Otra cosa es, y así lo hemos dicho, que vamos a revisar en un futuro inmediato la política de próximos conciertos educativos, especialmente en el Bachiller.

Ahora que la llegada bajo tierra del AVE está en proceso, ¿qué más queda por hacer en materia ferroviaria?

Se ha hecho mucho en diez meses en materia ferroviaria. Se ha despejado el horizonte de qué se va a hacer con la Alta Velocidad y ya conocemos su hoja de ruta. Ahora hay que trabajar por las Cercanías y las mercancías. Tenemos que aprovechar la electrificación de las vías del Corredor Mediterráneo para nuestra infraestructura de Cercanías. Las mercancías hay que conectarlas con la Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos y el puerto de Cartagena.

¿Los murcianos podrán seguir usando la vía tradicional de tren para ir a Madrid una vez que llegue el AVE?

La hoja de ruta planteada por el anterior Gobierno nacional era traer el AVE cuanto antes, costase lo que costase y sin soterrar. La Media Distancia con Albacete y con Madrid iba a desaparecer para los viajeros porque se iba a quedar solo con las mercancías a Cartagena. Nosotros nos rebelamos contra eso y garantizamos para el futuro unos trenes híbridos que conectan con Madrid y, de esta manera, vertebran el territorio. Hemos puesto en marcha Camarillas y ahora es importante que Cieza tenga paradas para dar servicio a toda esa zona y a un precio más ajustado.

¿Puede concretar en qué va a consistir su ley contra la ludopatía?

Es un planteamiento que ya hizo el Grupo Socialista en la Asamblea el año pasado y que el PP guardó en un cajón no sé con qué intereses. Hay un problema gravísimo de salud pública que se está generando entre los jóvenes y hay que actuar. Las medidas que proponemos son revisar y limitar la implantación de salas de juego y estudiar la ubicación de algunos de estos locales que están cercanos a centros educativos. Los ayuntamientos se ven impotentes para limitar la proliferación de estas salas por culpa de la legislación autonómica que impuso el PP. También es necesario invertir en políticas de concienciación.

¿Cómo piensa acortar los tiempos de espera en la sanidad murciana?

Llevamos un año y medio escuchando a todos los profesionales y todos coinciden: la mejor medida, la que más resultados va a tener, es potenciar la Atención Primaria. Faltan doscientos médicos de cabecera en esta Región, les falta tiempo para llegar a los diez minutos que necesitan para ver a sus pacientes y hay personas que van a Urgencias por la noche porque por la tarde tienen que seguir trabajando. Nosotros vamos a deslizar la Atención Primaria hasta las nueve de la noche. Así se atenderá mejor, mejorará el diagnóstico, se reducirán las derivaciones a los especialistas y, al final, tendremos menos listas de espera.

¿Hay que cambiar el modelo de agricultura intensiva para dejar de contaminar el Mar Menor?

Hay que hacerlo sostenible. Necesitamos una agricultura competitiva en esta Región, pero es insostenible la agricultura de unas empresas que se dicen agricultores o empresarios agrícolas y no lo son: cultivan en zonas en donde no pueden y no utilizan los recursos como deben.

¿Qué le parece la propuesta del PP de darle a Cartagena la sede de la Consejería de Turismo?

No lo van a cumplir como tantas otras cosas que dicen y no hacen. La política de Turismo del Partido Popular es la enésima constatación de un fracaso de modelo de Región.

¿Qué va a hacer el PSOE para integrar más a Cartagena en la Región?

Cartagena necesita la Sanidad que se merece. He dado muestras como delegado del Gobierno de la sensibilidad hacia las potencialidades y singularidades que tiene la ciudad de Cartagena, el municipio y la comarca del Campo de Cartagena. Lo que tenemos que hacer es que Cartagena lidere el impulso hacia un turismo sostenible, ya que supone el mayor potencial turístico de la Región de Murcia.

Algo más de cien mil murcianos están en paro. Según qué datos y quién los comenta, parece que es el Gobierno central o el regional el que crea o destruye empleo.

Siempre soy riguroso a la hora de hablar de creación de empleo porque como empreario tuve la oportunidad de crear y mantener dieciocho puestos de trabajo en 18 años. Mi objetivo es sentar las bases para un modelo productivo sólido que genere más y mejores empleos. Generar trabajadores pobres es cavar aún más la tumba de esta Región. Hay que apoyar, defender y poner en valor a todas aquellas empresas que apuestan por mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Con esos empresarios iré hasta el último rincón del mundo.