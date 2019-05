Una lucha de ideas sin relojes ni prisas

Ameno, interesante, nada aburrido y con muchos momentos cómicos que divirtieron al público y les arrancaron algún que otro aplauso, varios de ellos provocados por el moderador Ángel Montiel, y otros por la picardía, la chispa de cada candidato y algunos golpes dialécticos que encajaron los aspirantes a la presidencia de la Región de Murcia. Los asistentes al debate de ayer valoraron positivamente el formato del mismo y agradecieron la «agilidad» de los discursos y las inevitables confrontaciones entre candidatos. Muchos temas esenciales se tocaron en el debate electoral y las respuestas no oprimidas por un cronómetro permitieron a cada candidato hablar sin cortapisas. Entre el público, los representantes de sectores como el de la educación, el empresarial, el agrícola o la comunicación pudieron tomar nota de las propuestas de los candidatos y criticaron, también, la escasa presencia de algunos temas para ellos esenciales.



José Luján

Rector de la Universidad de Murcia



«Muy interesante, se han abordarlo muchísimos temas. El líder de cada partido ha dejado bastante clara su posición con respecto a cada tema propuesto y que afectan a la Región de Murcia». El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, agradeció tener en el debate momentos de diversión en los que el público pudo incluso reírse y demostrar que la política no es una esfera seria e impertérrita con la que la sociedad tiene que lidiar y más en campañas electorales.

Se abordaron temas de educación y en ellos Luján, que reconoce tener muy buena relación con los candidatos, pide una presencia significativa de la universidad de cara a la próxima legislatura: «A cada uno de ellos les pediría que tengan siempre muy presente la importancia de la universidad como institución, y que tengan siempre muy presente la aportación de la Universidad de Murcia al desarrollo de la Región. Deben reconocer el papel protagonista que la UMU tiene que tener en el futuro de la Región. La información y transmisión de conocimiento como fuente principal del desarollo de la Región, esto se lo he dicho a cada uno de los candidatos. La UMU debe ser uno de los motores principales, si no el más importantes, de la Región de Murcia».



Clemente Hernández

Presidente del sindicato ANPE-Murcia



«El debate ha estado interesante y ojalá se hable más de educación durante la campaña electoral y se agradece que se hayan propuesto estos temas». El presidente del sindicato ANPE en Murcia, Clemente Hernández, se mostró agradecido por el formato del debate pero marcó diferencias con lo propuesto por los candidatos en materia de Educación. A su juicio, no se ha hablado de temas esenciales como «la financiación educativa o la revisión de los recortes pero con nombres y apellidos, había gente protestando en la Merced. Lo que necesito saber es el compromiso de estos partidos para decir qué va a pasar con los recortes el curso que viene, o conocer qué va a pasar con la estabilidad de los profesores interinos o la reducción de sus plazas. Son los cimientos del sistema educativo».

Respecto al debate originado sobre la religión y su impartición en el aula (una asignatura que cuesta 22 millones de euros, dado que son casi 600 profesores quienes imparten esta asignatura en la Región), a Hernández le hubiera gustado conocer la posición de cada candidato sobre si mantener o no esta materia en el sistema educativo, algo que subraya que por parte de los candidatos de Podemos-Equo y Cambiar la Región de Murcia sí despejaron dudas al negarse a su impartición.



Ramón Avilés

Vicesecretario de CROEM



Pese a que varios candidatos nombraron el empleo y la creación de puestos de trabajo, así como la precariedad del mismo o las desigualdades que se dan en el ámbito laboral de la Región de Murcia, el vicesecretario de la CROEM, Ramón Avilés, echó en falta hablar de la actividad e iniciativa empresarial durante el debate. «Se debería haber hablado más de las empresas, lo que aportan las entidades en generación de riqueza y empleo estable».



Juan Antonio de Heras

Decano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia



«He agradecido bastante el formato del debate, no hemos estado pendientes del reloj y eso ha permitido que cada cual se desenvolviera. Los debates son una sana costumbre democrática y es uno de los formatos que se debería regular, y en esto tienen competencias las comunidades autónomas». El decano del Colegio de Periodistas de la Región, Juan Antonio de Heras, lanzaba ayer el guante a los candidatos y subrayaba el buen ritmo del debate. Con respecto a lo debatido entre los políticos sobre el nuevo contrato de adjudicación de la televisión autonómica, señala que «tenemos que ver que no sea una licitación con un modelo precario para los intereses empresariales, ni profesionales ni para el derecho de información de los ciudadanos».



Miguel Padilla

Secretario general de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas en Murcia



Al presidente de COAG, Miguel Padilla, no le sorprendió ayer que los candidatos no hicieran alusión al tema del sector agrario en la Región: «No me ha pillado de sorpresa que no se haya hablado de agricultura. Lo cual quiere decir que cuando se habla del sector, se pone a este en muy buena posición, pero a la hora de la verdad no se dan soluciones para la agricultura. Hay que hablar del modelo de agricultura dentro de esta Región. Qué modelo quieren los políticos de esta comunidad que tengamos sobre agricultura y ganadería, porque si es un modelo en donde solo van a tener cabida 4 o 5 a mí me sobra el Trasvase y me sobra todo. Me da la impresión de que ninguno de ellos sabe de agricultura y no me sorprende».