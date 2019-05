Moreno anuncia una posición común sobre agua entre Murcia y Andalucía

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, dijo ayer en Lorca que desde su región se miró siempre a la murciana con «cierta envidia sana» porque teniendo similares niveles socioeconómicos en los años 80, en los últimos los ha mejorado con «políticas reformistas de bienestar, progreso y futuro». Antes de participar en un acto de partido sobre agua, indicó que la práctica eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Murcia ha llevado a almerienses a empadronarse en municipios de esa región, que pese a ser uniprovincial «tiene una progresión y una potencia indiscutible en todos los sectores».

En lo que toca a la industria agroalimentaria y al turismo es «una referencia en el sureste español y en el sur de Europa», subrayó antes de remarcar que «toda esa riqueza tiene que ver con el agua, sin la que no hay nada». «Una vez garantizados los caudales ecológicos, es razonable que vaya desde donde hay excedentes hídricos a donde hay déficit», comentó al considerar los trasvases necesarios para «consolidar y comprometer un futuro mejor para el sureste español y Andalucía».

Moreno anunció también que entre Murcia y Andalucía habrá una posición común sobre agua en foros nacionales y se trabajará también conjuntamente en transporte, porque «no puede ser» que ambas comunidades estén «aisladas ferroviariamente». Tras criticar los plazos y licitaciones socialistas de la alta velocidad ferroviaria entre ambas comunidades y en la suya, ha destacado que «por las vías no solo pasan trenes, sino también euros en forma de turistas, mercancías, progreso, bienestar y futuro».



«El trasvase no se repiensa»

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, indicó que «el trasvase Tajo-Segura no se repiensa, no se redefine, no se redimensiona, como dice el PSOE. El trasvase se defiende, como dice el PP». «Ayer vimos como Sánchez vino a la tierra donde sin agua no hay presente ni futuro y no se dignó a hablar de agua», subrayó tras recordar que gracias a ese trasvase «Alicante, Almería y Murcia han conseguido ser la despensa de Europa y que la agricultura sea uno de los motores de creación de empleo del país».

Según sus palabras, el agua es también «imprescindible para luchar contra el cambio climático y para frenar el avance del desierto desde el norte de África hacia el sur de Europa y para ello son imprescindibles los trasvases».

Por su parte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, expuso que «el agua es pieza clave para el desarrollo de ambas y para evitar que nos quiten lo que nos corresponde», y respecto a la conexión ferroviaria interregional ha dicho que el anterior Gobierno central del PP «trajo un proyecto redactado y con presupuesto y ahora está todo en el aire. Por último, estimó necesario «recuperar la conexión que el PSOE robó en 1985» a ambas regiones en el primer mandato de Felipe González en el Gobierno central.