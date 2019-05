"Queremos acabar con 24 años de gobiernos del PP en la Región de Murcia"

Isabel Franco no despeja la margarita de Cs y sus pactos en la Región: al mismo tiempo que asegura que quiere acabar con 24 años de gobiernos del PP en la Comunidad señala que no se puede sentar con alguien que apoye «los errores» de Pedro Sánchez. Ella, aunque no elude ninguna pregunta, prefiere no hablar en campaña de acuerdos electorales. «La noche del 26 de mayo se podrán ver». Y reivindica la fortaleza de su partido, que «sigue en el centro», «el único que baja los impuestos» y que, por supuesto, «sale a ganar».

Hace un año era una militante rasa, y ahora es una aspirante con muchas opciones de ser la presidenta del Gobierno regional. ¿Siente vértigo?

No, va a ser una gran responsabilidad muy grande si los ciudadanos deciden que sea yo quien presida la Comunidad Autónoma. Voy a poner todos mis sentidos y a dedicarme al 200%. Lo dije el primer día, cuando me presenté a las primarias: me voy a dejar la piel. Ahora mismo estoy muy enfocada en la campaña, muy centrada. Me he dado cuenta de que la política también genera mucho ruido alrededor, que trato de identificar, porque no te puedes aislar del ruido.

¿A qué se refiere con el ruido?

El ruido son informaciones que surgen y condicionan tu propia agenda; el ruido es que alguien piense que tendría que estar haciendo otra cosa; las opiniones, las críticas; qué es lo que pasa con los pactos... A todo eso llamo ruido, porque no es en realidad lo que estoy haciendo, pero sí se genera y si me paro ahí no puedo seguir. Por eso trato de mantenerme muy centrada en la campaña. No pienso ni quiero hablar de pactos porque es restarle a la gente capacidad de decisión: que la gente decida y con lo que quiera ya nosotros trabajaremos.

Ya que menciona al ruido, le pregunto por la polémica de las primarias. El candidato perdedor presentó una denuncia contra el proceso. ¿Teme que el juez la admita?

Al revés. Ninguna preocupación. No me importa hablar de las primarias. En primer lugar, gané las primarias sí o sí. Mientras nadie diga lo contrario, soy la ganadora. Estoy muy convencida del dictamen de la Comisión de Garantías y Valores, que señaló que no existía ninguna irregularidad. Y no fue el perdedor, sino una de las personas que se presentó y no ganó, pero no fue el único. Se presentaron otras personas que sí encajaron que hubiese una ganadora. Todos los que participamos sabían que sólo podía salir uno. Y una persona que no aceptó perder decide llevar una denuncia. Aunque no sólo lo respeto, sino que hasta probablemente sea hasta bueno para todos porque va a acabar de arrojar luz sobre el tema y nos va a permitir ver que el proceso de votación fue totalmente regular. ¿Mejorable? Seguramente. Nosotros decimos que no somos perfectos, somos humanos. Y cuando en Ciudadanos se ha detectado una irregularidad se ha corregido.

Cuando se presentó en las primarias, el secretario nacional de Organización, Fran Hervías, le expresó públicamente su apoyo. ¿Fue un trato de favoritismo hacia usted?

No fui la única persona en la Región y fuera de ella que recibió un tuit de felicitación por dar el paso de presentarnos a las primarias.

Pero ¿no significa ese mensaje que se la está indicando como la favorita de la dirección?

Entiendo que se interprete así, pero no tengo esa visión. Él me conocía personalmente a mí, esa es la diferencia; y lo mismo que con Mario (Gómez). Y nadie ha interpretado que Mario fuera el favorito de nadie. Ocurre que el partido tiene más relación dentro del partido con unas personas que con otras y a lo mejor se dejó llevar por el conocimiento directo de esa persona. Y yo no tengo una relación estrecha con él, pero probablemente sí mayor que el resto de los candidatos. Solamente eso.

¿Ha sido el partido injusto con Miguel Sánchez? Él afirmaba el año pasado que tenía ilusión por presentarse a las primarias; llegó febrero, cambió de opinión públicamente y se hizo a un lado...

La decisión de no presentarse la tomó Miguel Sánchez y la anunció él. Yo cuando tengo dudas sobre algo, me ciño a los hechos. Y lo que yo vi fue una rueda de prensa en la que él dijo que daba un paso a un lado y que decidía no presentarse. Sobre la justicia o injusticia del partido, analizar en parte a lo mejor nos lleva a sacar conclusiones erróneas. Las relaciones se valoran por trayectoria y a lo mejor no se ha escrito todo. No lo sabemos.

Se presentan quince candidatos a la Comunidad Autónoma y sólo tres de ellos son mujeres. Con opciones reales de presidir, sólo hay una: usted.¿Queda mucho por hacer en la Región en igualdad?

Mucho, pero estamos avanzando porque hace cuatro años no había ninguna mujer. Hay que tomarlo desde un punto de vista positivo. Nos estamos haciendo visibles y transmitimos al resto de las mujeres de esta Región que cabe la posibilidad de que ellas se planteen hacer lo mismo.

Estuvo al frente del Observatorio de la Igualdad, ¿tiene pensado aplicar medidas que desarrolló en aquel momento en la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP)?

El Observatorio fue un organismo que nació en torno a una necesidad, un momento y un objetivo concretos. Ahora mi papel es totalmente diferente; ahora pretendo, si los ciudadanos así lo deciden, representar a todos. Tengo una visión sobre la igualdad muy clara: mientras no estemos representadas por igual y mientras no se nos consiga favorecer el acceso a todo será una situación de injusticia social. El programa de Ciudadanos va a llevar igualdad en muchísimos ámbitos, pero no tiene que ver con los objetivos del Observatorio de la Igualdad.

¿Qué medidas impulsará en igualdad?

Planteamos la igualdad en un sentido muy amplio. Cuando se da una situación de desigualdad, siempre es la mujer quien más lo sufre. Y algunas mujeres todavía más. Las mujeres cobran un 20% menos que los hombres; eso significa que una mujer con 800 euros al mes vive como un hombre con 1.000 euros pagando el café, el combustible y el alquiler al mismo precio. Cuando eso ocurre con una mujer inmigrante, la diferencia puede llegar a ser del 50%. Esas desigualdades en materia de género hay que solucionarlas. Pero hay otras desigualdades. He recorrido todos los municipios y esta semana en Blanca me decían que no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda. Tenemos que conseguir que en la Región se sientan iguales vivan donde vivan. Tenemos mucho trabajo por delante. En materia de violencia machista, proponemos ofrecer una red de amparo a aquellas mujeres que retiran una denuncia, ofreciéndole un alojamiento alternativo. Es fundamental que la mujer se sienta protegida.

¿Qué es el feminismo liberal del que habla Ciudadanos?

Es una posición que pretende ser una alternativa al feminismo radical. Entendemos que el feminismo no tiene ningún color porque es una cuestión de justicia social. El feminismo no puede ser radicalizado por ningún partido, pero eso desarrollamos nuestra propia visión porque entendimos que se estaba patrimonializando el feminismo. Me quedo con que es más lo que nos une que lo que nos separa. Si nos dividimos, nos estamos equivocando.

¿Tiene clara cuál sería su primera medida si llega a San Esteban?

Clarísima. La primera va a ser encargar una auditoría independiente de la gestión de la Comunidad Autónoma por arrojar luz sobre las cuentas y por conocer la realidad de la Comunidad. Y la segunda también la tengo clara: pedirle a los diputados nacionales que trabajen por blindar el Trasvase del Tajo–Segura.

Si al final gobierna con el PP, ¿va a hacer también la auditoría?

Yo salgo para ganar. No digo por compostura que me presento para ganar, lo digo con sinceridad. Mi aspiración es ser la fuerza más votada. Las fórmulas de gobierno son mucho más variadas que hace diez años y Ciudadanos puede encontrar una fórmula en la que los pactos sean algo secundario. Hablar de pactos es darle protagonismo al bipartidismo. Ciudadanos busca un proyecto de futuro para la Región que deshaga el bipartidismo. Cuando nos hablan de pactos, de un cierto modo nos obligan a volver atrás.

Pero es inevitable hablar de pactos cuando no va a haber mayoría absoluta y la gobernabilidad pasa por llegar a acuerdos. Los ciudadanos merecen saber con quién puede pactar cada partido.

Sin lugar a dudas hay que acabar con 24 años del PP en la Región de Murcia. Pero necesitamos los resultados electorales para saber cuáles son las combinaciones que se pueden hacer. Por eso yo hablo de que tenemos que dejar hablar a la gente y que se exprese en las urnas. Cuando tengamos esas cuentas el mismo domingo, tú no vas a necesitar ni que te diga yo cuáles serán los posibles pactos: los vas a ver tú con las cuentas sobre la mesa. Serán cuentas reales. Mientras tanto podemos hablar de muchísimas cosas, pero lo único que haríamos son conjeturas sobre algo que puede ocurrir. Qué pasa si consigue nueve u once, si el otro logra diez... No sabemos qué va a pasar. Es hablar a ciegas.

¿Le sorprendió que López Miras le presentase un acuerdo de Gobierno?

Ya lo dije: quiero ganar las elecciones. Lo tengo claro.

¿Con quién se lleva mejor: con López Miras o con Diego Conesa?

Políticamente, con ninguno de los dos. Y personalmente tengo más trato con Diego Conesa. Su primera aparición en un medio de comunicación fue conmigo, cuando él era alcalde de Alhama de Murcia. Fue un debate de GTM sobre las primarias de Pedro Sánchez. También es verdad que he coincidido con Diego Conesa en Librilla porque asistimos todo los años a las Pitanzas en agosto, y hemos cenado allí un par de veces juntos. Pero en realidad me pasa lo que a mucha gente: tengo algunas dudas sobre el PSOE y también sobre el PP.

Y cuando se sepan los resultados y tengan que decidir con quién pactar, ¿quién tomará la decisión: la dirección nacional o la regional?

La dirección nacional tiene una experiencia que nosotros no tenemos. Desde Madrid se ve la política que se hace en todas las comunidades autónomas y eso ofrece dos cosas, para mí, importantes: una, perspectiva; a veces hay que mirar las cosas con un pelín de lejanía para tener esa otra visión, que es complementaria. Y la otra, experiencia. Nosotros ya hemos desarrollado una fórmula de gobierno en Andalucía y eso sólo nos puede ayudar. Pero las decisiones se van a tomar en la Región: las circunstancias de Murcia no se parecen a las de ninguna otra comunidad autónoma.

Ciudadanos nació como un partido de centro para mirar a un lado u a otro.¿Se siente cómoda desde que el partido veta al PSOE de Sánchez?

Seguimos siendo un partido que puede mirar a ambos lados y seguimos siendo un partido de centro, sin lugar a dudas. No tenemos la más mínima sensación de habernos movido. Yo no tengo ningún conflicto en ese sentido. Desde Ciudadanos lo decimos muy claro: no sería coherente con un partido que se funda hace 13 años para luchar contra el independentismo que ahora se esté planteando pactar con alguien que le da al independentismo lo que pide para mantenerse en la Presidencia del Gobierno. Eso es alimentar aquello contra lo que has nacido para luchar. Nosotros no estamos en contra del PSOE; lo que hablamos es del sanchismo, del PSOE de Pedro Sánchez y sus decisiones. Albert Rivera lo ha dejado muy claro: quien no está de acuerdo con Pedro Sánchez es un interlocutor válido para nosotros. Lo que no puede ser es que alguien que apoye todos los errores que está cometiendo Pedro Sánchez a nivel nacional pretenda sentarse a pactar con nosotros en la Región.

¿Los murcianos ven ya a Ciudadanos como un partido de derechas?

Los murcianos pueden tener esa percepción porque en la Región Ciudadanos ha apoyado mayoritariamente al PP, pero yo les recordaría que en Andalucía la investidura de Susana (Díaz) se produjo con el apoyo de Ciudadanos. Ese es sólo uno de los muchos apoyos que Ciudadanos ha dado, a nivel nacional, regional y municipal, a otros partidos. Ciudadanos ofreció un pacto en su momento a Pedro Sánchez. Nosotros pactamos porque desde el centro podemos mirar hacia la izquierda y la derecha. Nuestras líneas están en cuestiones como la independencia de Cataluña.