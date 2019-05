López Miras: "Ayer Pedro Sánchez insultó a los murcianos al no hablar del agua"

El candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha clausurado hoy en Lorca, un acto sectorial de Agua en el que también han participado el presidente del PP en la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y el candidato local, Fulgencio Gil. Un acto, cuyo eje central ha sido el agua, en el que los dirigentes del Partido Popular han defendido "sin fisuras" el trasvase Tajo-Segura.

Fernando López Miras ha dicho que Juanma Moreno "es un aliado para defender el agua", un aliado que "antes no teníamos en Andalucía y que sabe que sin agua no hay futuro". "El agua es imprescindible para luchar contra el cambio climático, para frenar el avance del desierto desde el norte de África hacia el sur de Europa y para ello son imprescindibles los trasvases", ha afirmado.

El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma ha manifestado que "es un insulto a todos los murcianos que Pedro Sánchez venga a la Región por tercera vez y no hable ni de agua ni de trasvase". Y ha considerado incomprensible que "quienes se presentan para representar a la Región de Murcia les de miedo hablar del Tajo-Segura". "Ayer Pedro Sánchez nos insultó, el presidente del Gobierno en funciones faltó el respeto al millón y medio de murcianos", ha añadido López Miras para quien "Diego Conesa tampoco tuvo el valor de exigirle a Sánchez que hablara de agua". "No necesitamos presidentes que agachan la cabeza cuando sus jefes de Madrid no defienden los intereses del millón y medio de murcianos, y hemos visto que si PSOE y Podemos gobiernan en la Región, recibiremos los ataques de los socialistas a nivel nacional", ha insistido.

Para el candidato 'popular' a la presidencia de la Región de Murcia "el trasvase no se repiensa, no se redefine, no se redimensiona como dice el PSOE, el trasvase se defiende como dice el Partido Popular". "Ayer vimos como Sánchez vino a la tierra donde sin agua no hay presente, ni futuro y no se dignó a hablar de agua", ha subrayado para recordar que gracias al trasvase "Alicante, Almería y la Región de Murcia han conseguido ser la despensa de Europa y que la agricultura sea uno de los motores de creación de empleo del país".

Fernando López Miras ha apelado a votar "unidos" el próximo 26 de mayo, "hemos visto en las elecciones generales que votar divididos favorece un gobierno de Sánchez con Podemos, y en la Región podría ocurrir lo mismo ya que Ciudadanos está más cerca del PSOE y Podemos". Y, ha remarcado la necesidad de "un gobierno fuerte que defienda, por encima de ideologías los intereses de los murcianos y de la Región de Murcia".

"Las políticas reformistas de López Miras han generado a la Región de Murcia progreso, futuro y bienestar"

Por su parte el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha confesado que los andaluces "hemos mirado siempre a la Región de Murcia con cierta envidia sana porque veíamos que en la década de los 80 tenía unos parámetros socioeconómicos y en los últimos años es la región que más crece, tiene mayor renta per cápita, la menor tasa de desempleo y el mayor gasto por habitante en Sanidad y Educación".

"Las políticas reformistas de Fernando López Miras han generado bienestar, progreso y futuro para la Región de Murcia", ha añadido el presidente de la comunidad andaluza quien considera que esas políticas han hecho que "miráramos con envidia a Murcia"; se ha referido también a cómo la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha llevado a los almerienses a empadronarse en municipios murcianos. "Esta Región, siendo uniprovincial, tiene una progresión y una potencia que es indiscutible en todos los sectores" ha manifestado, para situar como referentes la industria agroalimentaria y el turismo. "Habéis hecho de la Región de Murcia una referencia en el sureste español y en el sur de Europa", ha subrayado.

Para Juanma Moreno "toda esta riqueza tiene que ver con el agua porque sin agua no hay nada". "Tenemos que consolidar y comprometer un futuro mejor para el Sureste español y Andalucía en materia hídrica" ha aseverado, para señalar como "razonable que el agua vaya desde dónde hay excedentes hídricos a dónde hay déficit, una vez garantizados los caudales ecológicos".

El presidente de los andaluces ha calificado de "básico y solidario" este planteamiento que debe ser "una política esencial del Estado".

"Lo que pedimos es justo, es necesario para consolidar y mejorar nuestra calidad de vida y es oportuno ante la amenaza del gobierno de Sánchez que tiene unos parámetros iguales a los de Zapatero, y por tanto, si cometió el error histórico de derogar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), pues Sánchez insistirá en el error" ha afirmado Moreno.

Para el máximo representante político de Andalucía quien "aspire a representar a los murcianos debe tener coraje determinación y valentía de decir las cosas que los murcianos quieren oír."

Juanma Moreno ha hablado de los "intereses similares" entre ambas comunidades y que habrá "una posición común en materia de agua en los foros nacionales". Y se ha referido también a la conexión ferroviaria, "trabajaremos en materia de transporte porque no puede ser que estemos aislados ferroviariamente". Así, ha criticado que el PSOE prometa que el AVE "llegaría a Almería en 2023 y ni se liciten todos los tramos ni se inaugura el tramo Granada- Antequera". Para Moreno, "por las vías no solo pasan trenes sino euros en forma de visitantes, de turistas, de mercancías y pasa progreso bienestar y futuro y no aguataremos esto ni un día más. Tenemos derecho a la Alta Velocidad y pondremos todas nuestras fuerzas y recursos para que Murcia y Almería estén conectadas con el resto de España", ha señalado.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Lorca, Fulgencio Gil ha puesto en valor la visita del líder andaluz para defender "los dos principales intereses que tenemos en común". El primero, ha dicho "el agua como pieza clave para el desarrollo de ambas comunidades autónomas y evitar que nos quiten lo que nos corresponde y es nuestro", y en segundo lugar ha hecho referencia a la conexión vía ferroviaria de Andalucía y la Región de Murcia "porque el Gobierno del PP trajo un proyecto redactado y con presupuesto y ahora está todo en el aire; necesitamos recuperar la conexión que el PSOE nos robó en el año 1.985", ha concluido.