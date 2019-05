Las reacciones de los partidos a la encuesta del Cemop

Molina, Somos Región: "En el Cemop no preguntan por Somos Región"

Desde Somos Región valoraban ayer esta encuesta en un tono muy enfadado. Las palabras las ponía Jesús López Molina, secretario general de la formación regional, que señaló que «en el Cemop no tienen a bien preguntar por Somos Región en sus encuestas». Para el secretario no tiene sentido que el candidato Alberto Garre sea siempre de los mejores valorados pero que luego la formación no obtenga ningún escaño en la encuesta del Cemop.