María Sheeran: "Bajaremos el IVA del veterinario porque convivir con un animal no es un lujo"

Los animalistas del PACMA tienen el próximo día 26 una posibilidad real de entrar en la Asamblea Regional. Llevan años experimentando un crecimiento silencioso que les acerca cada vez más al necesario 3% de los sufragios.

Necesitan doblar el resultado obtenido el 28A para entrar en el Hemiciclo. ¿Lo ven posible?

Ahora sí hay circunscripción única, algo que nos favorece. Pero además, dependerá de la participación. Según algunas estimaciones, podrían bastarnos 15.000 votantes para entrar en la Asamblea, cuando el 28 de abril logramos más de 10.000.

¿Pacma tiene a su electorado movilizado?

El votante de PACMA está convencido y habla mucho de nuestras ideas en los círculos en los que se mueve porque somos los únicos que defendemos el bienestar animal.

¿Qué ofrece PACMA a los murcianos, no a sus animales?

Me gustaría que la gente olvidara la idea errónea de que solo nos preocupamos por los animales. Nuestro programa tiene tres pilares básicos: además del bienestar animal, tenemos un apartado sobre medio ambiente y cambio climático y otro sobre justicia social. Son todos igualmente importantes. A los murcianos queremos ofrecerles, por ejemplo, una sanidad pública y de calidad, y a la vista está que faltan recursos en la Región. A nivel de educación, lo mismo, pública y gratuita, también de 0 a 3 años.

¿Cómo va a cambiar la vida de los ciudadanos que viven con una mascota?

Se verían beneficiados. Bajaremos el IVA de los servicios veterinarios porque no es un lujo convivir con un animal. También pondremos más facilidades para poder cuidarlos, ponerles el microchip, etc. Al final, si los animales tienen salud, redunda en la socidad. Y por otro lado, se esterilizarían estos animales de compañía –no me gusta hablar de mascotas– para evitar que las protectoras se encuentren con camadas enteras en la basura.

¿Eso no es antinatura?

En absoluto. Hay que cambiar la mentalidad. Por un lado, el animal sufre mucho por los celos; y en las colonias felinas, el problema es mayor porque tienen muchas peleas. Y por otro lado, veo mucho peor el abandono por camada indeseada, esa es la realidad que tenemos, y la conozco bien porque soy voluntaria en una protectora. Nos encontramos historias terribles todos los días.

Los murcianos tendríamos que decir adiós a los artificios pirotécnicos en las fiestas. Menos mal que no tenemos Fallas.

Cuando hay ese tipo de ruido, a ese volumen, los animales se ponen muy nerviosos y salen corriendo, se escapan y pueden provocar un accidente.

Iba a haber una opción más en el menú escolar, ¿no es así?

Es que no entiendo cómo aún no hay opción vegana y vegetariana en los comedores escolares o en las cantinas universitarias. Yo no quiero cambiar a nadie su manera de comer, pero sí tener más opciones.

Si entra en la Asamblea, entiendo que sus posturas están más cercanas al centro-izquierda.

Apoyaría a los que estén dispuestos a quitarles la categoría de Bien de Interés Cultural a la tauromaquia. Eso para empezar. Segundo, abolición de cualquier festejo en el cual se incluya maltrato a un ser sintiente. Eso para nosotros es prioritario.

¿Cuál es su política del agua?

No podemos depender siempre de trasvases puntuales que pueden llegar o no según el estado de la cuenca. Hay que racionalizar el agua. El 70% se destina, por ejemplo, a la industria ganadera. Creemos que hay que garantizar que siempre haya agua suficiente para la agricultura, un sector en el que queremos potenciar el tipo ecológico y de cercanía. Además, apostamos por una desalación que se consiga mediante fuentes de energías renovables y ecológicas.

¿Potenciar la agricultura no podría empeorar la contaminación del Mar Menor?

En primer lugar, el Mar Menor no está así solo por la agricultura. Es una gestión errónea de ciertos residuos que se utilizan en la agricultura. Lo que habría que hacer es controlar los vertidos que se hacen a la laguna, sobre todo en los meses de verano, que hay más población, e instalar sistemas que hagan de barrera para que los nitratos de la agricultura no lleguen al agua.

¿Tendría motivos la industria cárnica para temer que entre PACMA en el Parlamento Autonómico?

No sé por qué. Queremos una Ley de Bienestar Animal en la cual se garantice que los animales destinados a consumo humano estén en condiciones. Es decir, que no se les amputen partes de su cuerpo sin anestesia, que no estén hacinados, que vean la luz del sol, que no estén sufriendo durante toda su existencia... Pedimos un trato digno. Y con el tema del sacrificio, queremos que se cumplan los protocolos. Los animales deben ser debidamente aturdidos antes de ser sacrificados.

¿Y los zoos o parques como Terra Natura?

Lo que dice el Partido Animalista es que, con fines de entretenimiento, no se pueden tener animales enjaulados de por vida. Para animales que han estado en cautiverio toda su vida y ya no pueden volver a su hábitat, lo que queremos es crear santuarios que los acojan y en donde puedan vivir adecuadamente. La última vez que fui a un zoo, hace muchos años, se me partió el alma.