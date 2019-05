La Asociación contra el Cáncer presenta su decálogo 'electoral'

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Murcia ha trasladado a los diferentes partidos políticos «las necesidades sociales que detectamos diariamente con personas afectadas de cáncer», para que puedan ser incluidas entre las propuestas que llevan en sus programas. Son las siguientes:

- Valoraciones de Ley de dependencia que llegan tarde y no cubren a las personas afectadas de cáncer ni proporcionan ningún tipo de soporte a la familia. Es necesario dotar de personal a estas unidades y crear vías 'reales' de urgencia en las valoraciones.

- Los Servicios Sociales municipales prestan recursos muy dispares dentro de cada municipio y no garantizan unos servicios mínimos y urgentes a este colectivo. Esto se refleja en citas con Trabajadores Sociales de Zona con una lista de espera de un mes, Servicios de Ayuda a Domicilio municipales inexistentes y los que hay dan una respuesta tardía a nuestros pacientes. En este sentido detectamos una nula o muy deficiente coordinación de los Servicios Sociales con los profesionales de asociaciones especializadas para garantizar la máxima cobertura social.

- Es necesario en aquellos casos en el que la persona afectada de cáncer y/o su familia, carecen de ingresos y su situación médica es de gravedad, agilizar las valoraciones de Pensión No Contributiva y unido a ello, las valoraciones de discapacidad.

- Para esto la única solución es dotar de personal estos servicios y reducir las listas de espera.

- Crear vías de urgencia que den respuesta a las necesidades de los pacientes afectados de cáncer, para ingreso en residencia cuando no puedan estar en su domicilio.

- Pedimos a todos los municipios de la Región una partida presupuestaria para apoyar las necesidades básicas del paciente oncológico que esté en tratamiento de la enfermedad y que este trámite no se demore más de dos meses.

- Los sistemas de protección sociales deben de ser capaces de adaptarse a las características de los usuarios que acuden al servicio y en el caso del cáncer, es fundamental el tiempo de tramitación de los recursos.

- Cuando una persona diagnosticada de cáncer es derivada por su médico a otro hospital fuera de nuestra Comunidad para recibir un tratamiento, debe de contar con medios económicos y sociales para garantizar que pueda acudir a recibir el tratamiento. Actualmente tiene que costearse ellos todos los viajes y a los tres meses el Servicio Murciano de Salud les reintegra parte de los gastos.

- La supervivencia del cáncer es una realidad por lo que es fundamental crear programas específicos de Inserción Laboral para este colectivo.

- Con respecto a las personas que se encuentra en una fase final de la vida, es una obligación cumplir con el plan integral de cuidados paliativos, así como la inclusión del apoyo psico-social que garantice la atención y cuidados integrales y multidisciplinares de las mismas.