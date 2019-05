De libro. Perfil de Álvarez-Castellanos, por Enrique Nieto

Quizás algunos de ustedes no se lo crean, pero los rojos, los profesionales, no los aficionados, ya saben qué quiero decir, han dado siempre muy buen juego en la Asamblea Regional. Los nombres de José Luis Martínez, Joaquín Dólera o José Antonio Pujante han dejado bien alta la enseña del rojerío en nuestro Parlamento con aportaciones interesantes y defensas de los que más necesidades tenían. En estas elecciones, IU se presenta, junto a los Anticapitalistas, pero sin Podemos, con el nombre de Cambiar la Región de Murcia (no sé si esto estará muy claro), en una lista encabezada por José Luis Álvarez Castellanos, que es un izquierdaunidense de libro, como estoy seguro de que ustedes van a percibir a través de sus respuestas a las preguntas del periodista.

¿Y por qué digo que es de libro este señor? Porque lo tiene todo: más de 20 años de experiencia en IU (no es del PC, no ha tenido tiempo de rellenar la ficha, pero se siente comunista, y a mucha honra) y ha sido concejal, pero, sobre todo, ha sido siempre un hombre de este partido, entregado a él y a sus ideales. Cuando lo escuchas un rato, se nota que sueña con grandes asambleas en las que la gente levanta la mano y habla, discute, aporta, ataca y contraataca con un panfleto de Marx en la mano. Quiero pensar que su no-acuerdo con Podemos ha sido debido a eso, a que Álvarez tiene una idea de la izquierda que no concuerda con la de los otros, y que no se ha tratado de quién va en cada puesto de la lista. Quiero creerlo y ojalá sea así, por el bien de la ideología que representan.

Así que aquí tienen ustedes a este maestro recién jubilado –tiene 61 años–, que vive en Mula y que piensa seguir viviendo allí, aunque gaste en un año las ruedas del coche porque hace una media de 800 kilómetros a la semana; que tiene una familia –esposa, hijo e hija–, todos muy concienciados, y que lo apoyan a tope en su militancia y en su compromiso con la parte de la sociedad a la que quieren representar, que, por cierto, buena falta le hace que la representen. Él es de Letras, enseñaba Geografía e Historia en su instituto, así que todavía mejor para el Parlamento, si consigue entrar, porque aquello está siempre lleno de abogados y economistas, y hacen falta filósofos, geógrafos, lingüistas y cosas de esas para que la Región de Murcia funcione. A ver cómo le va el día 26.