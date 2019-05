Casado busca el choque con Ciudadanos y Vox para salvar el Gobierno regional

La visita de Pablo Casado a Águilas en plena campaña para las elecciones autonómicas y municipales se tradujo en un discurso agresivo contra los dos partidos del arco de la derecha y el centro-derecha. Siguiendo con el cambio de estrategia tras el fracaso popular en las generales, Casado reivindicó al PP como «el único partido de centroderecha renovador de España» y acusó a Ciudadanos y a Vox de querer imitarles y de «intentar disfrazarse del PP». La división del voto de la derecha, a juicio de los populares, fue el causante de la victoria de Sánchez el 28 de abril, y por eso pide el voto útil para su formación. El objetivo ahora de los conservadores es que los gobiernos autonómicas sirvan como «contrapeso» al gobierno socialista como sucedió durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. En el PP creen que si recuperan el poder en las autonomías obligarán a Sánchez a hacer «un gobierno más centrado en la realidad y en la sensatez».

Las últimas encuestas auguran un panorama peligroso para los populares en la Región de Murcia, que corren el riesgo de perder las elecciones por primera vez desde 1991. El PP busca atraer el voto de Ciudadanos agitando la posibilidad de posibles pactos entre la formación naranja y el Partido Socialista en algunas autonomías, como en la Región de Murcia, donde el partido de Isabel Franco podría tener la llave del gobierno. Para Casado, «es una tomadura de pelo» que Cs no aclare si apoyará a los socialistas en autonomías y ayuntamientos, y apunta que el PP «no va a apoyar ni a dejarse apoyar por la izquierda que quiere unirse con los podemitas, los batasunos y los independentistas».

El presidente del PP reiteró la apuesta de su formación para la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca «como estaba planificado y presupuestado», promete luchar por una financiación justa para la Región de Murcia y reivindicó un proyecto nacional para que «el agua llegue a todas partes de España por igual».

Casado también advirtió de que si el PSOE llega al gobierno en la Región de Murcia volverá a aplicar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y «se acabará la libertad de elegir médico y hospital, y la elección de la educación por parte de las familias». «No podemos permitir que los socialistas intenten castigar a los murcianos», añadió.

En la misma línea de Casado, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, subrayó que su partido «no es ni populista de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, que son los peores» y acusó de plagiar ideas del PP y del PSOE y que «ya no va a engañar más a España porque PP no hay más que uno». «Ciudadanos dice que quiere regenerar la política y no sabe ni organizar unas primarias limpias», declaró el número dos del PP, refiriéndose a la polémica sobre las primarias de la formación naranja en Castilla y León. Respecto a su política de pactos, no aclaró la postura de su partido y dijo que pactarán «con los de siempre, con los españoles». «La fórmula será PP y cualquiera que nos apoye», señaló.