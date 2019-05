Los católicos no practicantes superan el 50%

Los resultados de la macroencuesta del CIS revelan que algo más del 50% de los electores consultados se considera católico no practicante. Este porcentaje se sitúa casi 20 puntos por encima de los votantes que se declaran católicos cumplidores con los preceptos religiosos. La mayor proporción de los que dicen ser creyentes no practicantes la alcanzan los electores que recuerda haber votado a Ciudadanos en las elecciones de 2015, con el 68,1%. A continuación aparecen los votantes de IU, con el 66,7%, seguidos de los que apoyaron al PSOE, que alcanzan el 63,6%. Entre el electorado del PP están muy igualadas las dos alternativas religiosas, dado que un 46,4% se declara católico practicante y un 45,2%, no practicante. En Podemos se igualan los católicos no practicantes y los ateos en el 38,2%, mientras que hay un 20,7% de agnósticos.