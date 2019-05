José Manuel García: "Somos el auténtico partido de centro de la Región"

El ingeniero cartagenero José Manuel García, de 44 años, es el candidato de Contigo Somos Democracia, la formación que se presenta el 26M para acaparar el espacio político del centro. «Somos el auténtico partido de centro», sostiene García. Él es uno de los militantes de Ciudadanos que pidió la baja porque «no son un partido democrático, pregonan una cosa y hacen otra, emulando lo peor de la mala política», asegura a este periódico.

García se embarcó en el proyecto de Contigo hace más de un año, cuando entonces era una asociación que aglutinaba a antiguos miembros desencantados de Ciudadanos. «Nosotros no habíamos cambiado», dice. Hoy es un partido que se presenta en las autonómicas y también en Murcia y Cartagena. Suman más de un centenar de afiliados y su miembro más conocido es el concejal murciano Javier Trigueros, que abandonó el grupo municipal de Cs.

La candidatura autonómica se presentó anoche en el centro social de El Progreso. Su partido reúne, asevera, «lo mejor» del centro derecha y del centro izquierda, huyendo de «los extremismos» para centrarse en «solucionar los problemas de los vecinos». «La diversidad no es una amenaza, sino al contrario: la pluralidad es necesaria y enriquece, y más en las democracias internas de los partidos».

Su campaña se centrará en pequeños actos en Murcia y Cartagena y en sus pedanías y diputaciones, donde quieren escuchar a los colectivos. Ayer, por ejemplo, se reunieron en Los Nietos con asociaciones de vecinos. «Los gobiernos autonómicos y municipales del PP y PSOE no han solucionado los problemas de la gente», lamenta.

¿Cómo se puede convencer a un ciudadano de que su voto es útil?

«No somos un partido más. Nuestra razón de ser es el centro, nuestra ideología es social y liberal, con marcado carácter municipalista. Y estamos encantados de proponer propuestas para los vecinos, a diferencia de otros partidos, ocupados en hacer ver que las elecciones son una reválida del 28A. Toca hacer otra cosa. Y Europa es una parte necesaria en esta solución».

¿Y esas ideas no son las mismas que proclama Ciudadanos?

«No, no tenemos ideas parecidas. No hacemos fichajes rutilantes ni estamos detrás de descartes del PP y PSOE para que sigan teniendo un cargo político. Nosotros, desde la humillad, escuchamos a los vecinos. No tenemos ningún parecido ético ni ideológico con Ciudadanos».

Tiene muy clara cuál sería su primera propuesta si llegara a la Asamblea Regional: «Los servicios públicos son innegociables; por eso ejecutaremos el cumplimiento de la Ley del Hospital del Rosell y la ampliación del horario de la Unidad de Hemodinámica del Santa Lucía, en Cartagena», promete. Su segunda labor sería abordar la recuperación del Mar Menor. «Es imprescindible que se haga un cumplimiento efectivo de la vigilancia de la laguna, porque no se ha hecho», asevera.