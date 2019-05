La 'silla vacía' de López Miras eleva las críticas de la oposición

Los partidos de la oposición que se presentan a las elecciones autonómicas coinciden en criticar la ausencia del presidente Fernando López Miras, y candidato a la reelección por el PP, a varios de los debates organizados con los aspirantes, entre ellos el de LA OPINIÓN.

Miras alega motivos de agenda, pero no lo ven así sus adversarios.

El secretario de organización del PSOE, Jordi Arce, subraya que «tanto el PSOE como nuestro candidato, Diego Conesa, siempre darán la cara y explicarán el proyecto que presentamos para mejorar la Región; porque es lo que la Región se merece». Y afirma entender que el PP no quiera acudir a estos debates: «No tiene nada que decir y teme la confrontación; no puede estar orgulloso de cómo está» la comunidad murciana.

La candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma por Ciudadanos, Isabel Franco, ha dejado claro que «no nos preocupa ser los únicos que vamos a defender el centro político, porque lo llevamos haciendo durante los últimos años después de que el PP se radicalizara», ha afirmado la candidata naranja.

A Franco la ausencia de López Miras de gran parte de los debates organizados le da la sensación de que «abandona el barco mientras se hunde». Opina que da la espalda a sus afiliados y votantes, «pero también a todos los murcianos, que se merecen una campaña en la que se confronten ideas y propuestas».

La 'silla vacía' de López Miras evidencia, para el candidato de Podemos, Óscar Urralburu, que «sabe que no tiene nada que defender, que sus dos años de gobierno no resisten el más mínimo examen».

Urralburu lo considera «un presidente cobarde; no se atreve, no tiene la valentía, el coraje para defender su proyecto para presidir la Región», y subraya que si en una democracia no quiere confrontar ideas con el resto de partidos para presidir la comunidad autónoma, «lo mejor que puede hacer es echarse a un lado».

«No tiene nada que ofrecer y no se merece estar al mando del destino de los murcianos y murcianas», concluye.

El secretario general de Somos Región, Jesús López Molina, apunta que Miras no va a los debates porque «o no tiene nada que decir o tiene mucho que esconder»,y lamenta que no haga uso de la palabra, que «es el don con el que los políticos pueden exponer sus ideas y contrastarlas con los demás. La negativa a hacer uso de ello en público, es más propia de dirigentes de otras épocas».

Para el portavoz de Vox en la Región de Murcia, David Ibáñez, la decisión de López Miras supone «una falta de respeto a los votantes, al medio que convoca y es una forma más de esconderse de su mala gestión», por la que, afirma, «ha llevado a la quiebra técnica a la Región; no tienen nada que defender ni ofrecer».