Gómez López lanza una pulla al Gobierno en su despedida de la política

Alonso Gómez López, director general de Deportes, anunció ayer su adiós a la política después de cuatro años al frente de esta parcela en la Comunidad Autónoma. El cartagenero, que con anterioridad fue concejal del ayuntamiento de su ciudad durante dieciséis años, afirmó que «no estoy cansado, para nada, pero se lo prometí a mi familia y tengo que cumplirlo después de cuatro años que han sido frenéticos», para posteriormente, en un momento de una rueda de prensa donde no pudo reprimir las lágrimas, lanzar una pulla al Gobierno Regional, del Partido Popular, al poner de relieve las limitaciones presupuestarias en materia de deportes con las que ha tenido que convivir en su tiempo en el cargo, «porque estamos en el último lugar» de España, afirmó.

De hecho, Gómez López, quien dijo haber realizado «más de 150.000 kilómetros, el 75% en mi vehículo», afirmó que durante esta legislatura ha intentado «suplir con mi presencia la carencia presupuestaria», pidiendo a los futuros gobiernos que inviertan más en deporte. En cualquier caso, recordó que en los últimos cuatro años «se han recuperado las becas a deportistas e incrementado las partidas a las federaciones deportivas», al margen de anunciar que «se va a colaborar con todos los clubes que apoyen el deporte femenino».

Además, recalcó que «si no fuera por la aportación de padres y directivos, muchos proyectos no se podrían haber hecho». Gómez López, quien continuará en el cargo hasta que tras las próximas elecciones tome posesión el nuevo Gobierno, afirmó que «es fundamental apostar por el deporte de base» y que «en el Deporte Escolar estamos bien estructurados».

El exárbitro de fútbol de Primera, que tiene 66 años de edad, tuvo palabras de agradecimiento para los funcionarios de la dirección general, «porque son magníficos trabajadores y personas», así como a los técnicos de los Ayuntamientos que participan en el programa de Deporte en Edad Escolar.

La decisión de retirarse la tomó «hace seis o siete meses», y no ocultó que durante la legislatura, «en algún momento se me pasó por la cabeza» dimitir porque ha vivido «momentos y situaciones que me han parecido injustas», matizando que no fue «por problemas con clubes o deportistas».

Por su parte, la consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad, Adela Martínez-Cachá, agradeció el trabajo realizado por Gómez López, que «ha sido una figura muy relevante para el deporte en nuestra Región. Desde el principio ha sabido conectar con los presidentes de las federaciones, padres y jóvenes deportistas, y le ha dado un gran impulso a iniciativas como por ejemplo al programa de Deporte en Edad Escolar. Quiero agradecer su entrega y dedicación. Tiene todo mi respeto y agradecimiento personal».