26M: objetivo segunda vuelta

Los partidos, que han tomado nota de la experiencia del 28A, se juegan el asalto a San Esteban y los bastones de mando de las Alcaldías

El cabeza de lista, Fernando López Miras, tiene previsto recorrer toda la Región para «dar la cara ante los ciudadanos» y explicarles «cómo han cumplido con el programa electoral» y cuáles son sus propuestas. El PP se la juega el próximo 26M: en un contexto de fragmentación del voto de centro derecha, el PP se enfrenta a sus comicios más difíciles, pero ellos están convencidos de que «recuperarán» la confianza de los electores.

Los populares pondrán el acento en la bajada de impuestos, en la creación de puestos de trabajo y en las «mejoras» de la sanidad y la educación de los últimos cuatro años. «Hemos cumplido, ese es nuestro aval», afirma Bernabé. Los populares también esperan la compañía de los líderes nacionales, «que demostrarán su compromiso con la Comunidad», añade Bernabé, quien aprovecha para desmascarse de Pedro Sánchez, que no visitó la Región en la anterior campaña. «Ninguneó a la Región».



Son las elecciones más ilusionantes para el PSOE en mucho tiempo. Tres factores explican este entusiasmo en Princesa, la sede de los socialistas en Murcia: sienten que las opciones de llegar a San Esteban son reales, el partido sale a mantener la Alcaldía en 26 de los 45 municipios de la Región (en 2015 peleaban por revalidar sólo cuatro ayuntamientos) y a todo ello se suma la alegría por la victoria del 28A, que supuso el primer triunfo socialista en la Región desde 1993.

El objetivo de estos encuentros con vecinos y asociaciones, añade, será dibujar una radiografía de la situación real de la Región y sus problemas junto con las propuestas socialistas. Una de las bazas que defenderá el PSOE es potenciar la imagen de su candidato, Diego Conesa, y sus logros al frente de la Delegación. «Se consiguieron muchas cosas en apenas ocho meses».



Podemos pondrá toda la carne en el asador en la campaña del 26M. Aunque las encuestas no son favorables para ellos y a pesar de que en el 28A recibieron menos votos que hace cuatro años (79.650 sufragios), desde Podemos confían en que su capacidad para movilizar a su electorado les permita volver a recibir, como mínimo, el respaldo de las autonómicas de 2015 (lograron 110.061 sufragios). Se sienten ante un momento histórico en la Región. «Tenemos la oportunidad histórica de sacar al PP de la Región después de 24 años de Gobierno de la derecha», señala Joaquín Sánchez Serrano, encargado de la coordinación de la campaña.

La candidatura de Vox, liderada por Pascual Salvador, apenas es conocida en la Región, un hecho que ellos no ven como un inconveniente: «La marca de Vox es conocida en la Región, como se ha visto en las elecciones generales». Afrontan con incredulidad el cambio de discurso del PP –«ahora nos insultan»– y temen la posición de Ciudadanos. Su objetivo, dice Ibáñez, «es intentar reunir el mayor número de votos para evitar un Gobierno de izquierdas con Cs».

Somos Región ha tomado nota de la experiencia del 28A, su primera vez en unos comicios. Aunque el resultado fue muy pobre (5.018 votos) y reconocen que el 28A les pilló «desprevenidos», ellos no se muestran preocupados; al contrario, insisten en que el partido todavía no se ha dado a conocer a todos los ciudadanos. «Pero ahora vamos a por todas en el 26M», espeta Jesús López Molina, secretario general de Somos Región. Piensan corregir errores de la anterior campaña.«Hemos detectado que la mayoría de los vecinos prefieren intimidad a la hora de votar y por eso acuden a las urnas con la papeleta en mano, traída desde casa», cuenta Jesús López Molina. «Nosotros no tenemos medios económicos para hacer un buzoneo, pero vamos a intentar distribuir papeletas de Somos», expone el dirigente. El partido, que se marca como principal labor «seguir dando a conocer» su proyecto, destacará como principal activo la figura de su cabeza de lista, Alberto Garre.

«De todos los candidatos que se presentan, ninguno tiene la experiencia que acumula Alberto Garre como presidente de la Comunidad». Quieren poner de manifiesto que son ante todo una fuerza que «defiende los intereses de la Región» y sus mensajes se centrarán en la falta de infraestructuras y la pésima financiación autonómica. Aspiran a entrar en la Cámara regional, «y con grupo propio», recalca López Molina.