Así sería la Región de Murcia con el Pacma

Animalistas. Pero no solo eso. Más allá del tópico de que solo se interesan por los animales, desde el PACMA repiten hasta la saciedad que votarles es dar voz a todas aquellas personas que, además de mostrar sensibilidad por el bienestar animal, luchan por conseguir una sociedad más justa y les preocupa el medio ambiente y el cambio climático. De hecho, su programa electoral está basado en estos tres pilares.

En la Región de Murcia sacaron 10.600 votos en las elecciones generales del 28 de abril, 2.400 más que en las anteriores, copando así el 1,4% de los sufragios. De cara a las autonómicas y municipales del 26 de mayo, el PACMA necesita llegar al 3% para entrar en la Asamblea Regional. Para María Sheeran, candidata a la presidencia del Gobierno regional, no es un imposible: «Los resultados de las generales no son extrapolables a las autonómicas y el voto útil no marcará tanto a los electores». Lo que es evidente es que el movimiento es ascendente y es posible que llegue un día en el que tengan poder suficiente como para cambiar la vida de los murcianos. Eso sí, son conscientes de que «modificar los hábitos de la población no se hace de la noche a la mañana» y de que hasta las medidas más radicales como la abolición de la tauromaquia o la reducción de la industria cárnica no se llevarían a cabo sin dar antes pasos más pequeños.

La Región de Murcia fue la primera en elevar la tauromaquia a categoría de Bien de Interés Cultural. El Partido Animalista rechaza esta práctica sin tapujos. Y todo comenzaría, en la Región, por retirar este reconocimiento y todas las subvenciones que reciben. «No entiendo cómo hay gente que disfruta viendo sufrir a un toro, no me entra en la cabeza», dice Sheeran. También pondrían la lupa sobre las especies residentes en zoológicos, ya que rechazan cualquier tipo de cautividad con fines de entretenimiento. «Habría que mirar de dónde vienen estos animales, si se les ha sacado de su hábitat, si están confinados en espacios inferiores a los que necesitan, etc». Esta formación rechaza también las macrogranjas y las explotaciones ganaderas. Eva García, candidata a la Alcaldía de Murcia, cree necesario un aumento de los controles sobre estas instalaciones y empresas, y añade, que no tendrían «nada que temer», si actúan de acuerdo a la legalidad: «El hacinamiento que sufren estos animales provoca conductas agresivas y enfermedades que palian con antibióticos y pesticidas que al final nos comemos». Como anécdota, adiós al foie gras: «Si la gente viera algún documental sobre lo que le hacen a los patos se daría cuenta de que no merece la pena».

Desde PACMA también se han visto envueltos en 'fake news'. La última, que querían eliminar los menús que incluyeran carne de los colegios y demás centros públicos. «Lo que pedimos es que se oferte por ley una opción de menú vegetariano y vegano, no eliminar ningún otro», explica Sheeran, quien abogaría «por un menú saludable: verdura y fruta todos los días, dos días de legumbres y carne el resto para el que quiera».

Si seguimos hablando de alimentación, en la Región, donde la agricultura intensiva de regadío, con cada vez más empresarios y menos agricultores, se hace más fuerte, García tiene claro que «Murcia podría ser la joya europea de la agricultura ecológica». Es consciente de que este modelo aumentaría el precio de los productos, «pero ganaríamos en salud». Sheeran recuerda también que este desarrollo de la agricultura debería ir parejo a una reducción de la ganadería intensiva: «Está subvencionada y necesita una gran cantidad de recursos hídricos».

El trasvase no es del gusto de esta formación, que apostaría sin dudarlo por «desaladoras cuya potencia provenga de energías limpias».

Para hacer frente al cambio climático es primordial, defienden los animalistas murcianos, «crear más infraestructuras de energía solar, más en una Región en donde sale el sol casi todos los días». Para Eva García, parece que el Ayuntamiento «no termina de creerse las alertas por contaminación».

En definitiva, el modelo de vida animalista aspira, en palabras de las candidatas, a que los murcianos sean conscientes de que sus actos tienen consecuencias en los demás y en el medio: «Si tienes un animal, cuídalo; si vas a la playa, recoge tu basura; sé responsable».