Los consumidores examinan a los políticos

Con un temporizador proyectado detrás de ellos, para ver cuánto tiempo hablaba cada político, se desarrollaba en el Hemiciclo de la Facultad de Letras una sesión extraordinaria del VI Consejo Ciudadano de los Consumidores y Usuarios, organizado por Consumur. La idea era que los asistentes preguntasen a los políticos sus dudas sobre sanidad, educación e infraestructuras. Que les contasen de tú a tú qué piensan hacer en la Región, si su grupo llega a gobernar. En la mesa se sentaban representantes de Cambiar la Región de Murcia, Podemos, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Somos Región. Entre las cuestiones que salieron a reducir: atención primaria, educación concertada y financiación y participación ciudadana, «que tiene que ser una prioridad», coincieron todos.

Sanidad

El copago, en el punto de mira

José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador de Izquierda Unida (la marca es Cambiar la Región), insistió en que «los servicios públicos tienen que ser gratuitos y universales», por lo que «el sistema sanitario necesita eliminar todo tipo de copagos, que es una de las cosas más injustas». Apuesta por crear «un nuevo paradigma sanitario».

Para María Giménez, diputada de Podemos, «la atención primaria es el eje vertebrador de la sanidad». «Hay que blindar el destinar el 8% del PIB regional a la sanidad pública. Somos la cuarta comunidad con menos médicos de familia, y es una de las cosas que más preocupan a la población. Es un auténtico desastre que tenemos que revertir», apuntó, y añadió que «el copago farmacéutico tiene que eliminarse».

Emilio Ivars, diputado del PSOE, remarcó que «nuestro lema es más atención primaria, más domicilio, más municipio y menos hospital». El fin, dijo, «progresivamente eliminar todos los recortes, los copagos».

Víctor Martínez, portavoz del PP en la Asamblea, dijo: «No a la eliminación del copago, sí a la introducción de criterios: quien más tiene sí tiene que asumir el gasto de una prótesis». «Es el momento de enmendar las difíciles medidas que se adoptaron en el pasado y corregirlas. No eliminarlas. Quien más tiene sí tiene la posibilidad de adquirir esa prótesis», hizo hincapié.

El que fuera candidato a senador por Ciudadanos (aunque no salió elegido), Pablo Ruiz Palacios, señaló que «nosotros queremos que se aumente la plantilla de todos los profesionales, pero que se haga por cupos. No puede tener un paciente 1.500 pacientes envejecidos y 1.500 que sean jóvenes. Tenemos una sanidad pública colapsada».

Jesús Macanás, secretario ejecutivo de Coordinación Institucional de Somos Región, opina que «con Internet los pacientes buscan mucha información y se convierten en auténticos expertos», por lo que habría que contar más con ellos.

Educación

A vueltas con la concertada

IU quiere «una moratoria inmediata de los conciertos e iniciar un plan de suspensión. No tiene sentido. No son necesarios». «El supuesto derecho de los padres a la elegir centro educativo no existe en la Constitución. El que tiene que dar respuesta a la educación es el Estado», dijo Álvarez-Castellanos.

Para Podemos, por otro lado, «la destrucción del empleo docente es una de las cuestiones prioritarias» a abordar. Lamenta «la apuesta clara del gobierno regional por la concertada antes que la pública». Y destaca Giménez que «no hay una educación igualitaria y con perspectiva de género. Si no se educa en igualdad para quitar esos roles, no vamos a avanzar mucho».

Emilio Ivars, por su parte, aseveró que «aquí se han concertado centros antes de que se construyan», por lo que se preguntó «qué han elegido los padres ahí». A su juicio, «es un despilfarro de dinero público concertar centros donde no hace falta». «Ningún concierto más», dejó claro.

Víctor Martínez, en este sentido, recordó que en la Región «tenemos un problema de una deuda enorme, de 10.000 millones». «Hemos avanzado con la gratuidad de libros de texto, con una mejor FP Dual, con esa proposición de la Asamblea regional para garantizar la educación gratuita de cero a tres años», enumeró, a lo que añadió que «todo esto necesita de una buena financiación».

Ciudadanos, por otro lado, quiere «que sean los profesores y no los gobiernos quienes se encarguen de la educación de nuestros hijos». «El profesorado actual está sobrecargado de horas lectivas», lamentó.

Somos Región subraya que «hay que impulsar el número de profesores de apoyo, estabilidad en el profesorado interino, reducir el horario lectivo del profesorado, disminuir la ratio de alumnos por clase, potenciar el aumento de horas de educación física, música y artes plásticas, que parece que están un poco en el olvido». Y lamentó «que los opositores de la Región no puedan presentarse en Valencia, porque no tienen el nivel de valenciano, y los de Valencia sí aquí. Habría que establecer una preferencia».

Infraestructuras

Por una movilidad sostenible

Álvarez-Castellanos apunta que «nunca hemos tenido en Murcia un plan de movilidad regional que contemple de manera global las necesidades reales de la gente y que sea gestionado desde el punto de vista de la participación ciudadana».

Podemos ve «prioritaria la recuperación de la Entidad Pública del Transporte», ya que «no se estuvo pensando en los ciudadanos, sino en otros intereses, cuando se disolvió».

Para el PSOE, «el objetivo es vertebrar la Región y hacerla más sostenible, en definitiva». Ivars puso el acento en la «movilidad sostenible» y en «hacer el transporte más eficiente, ayudar a esa ordenación territorial, minimizar los gastos, reducir el uso del transporte privado», así como en la «implantación bonos únicos en toda la Región que nos permitan funcionar».

Víctor Martínez, en su turno, precisó que en la Región «se ha aprobado un plan del transporte, es un plan ambicioso y no les voy a aburrir con él». «Si estuviera aquí un compañero mío, Domingo Coronado, diría que hemos viajado poco. Y es verdad. Tenemos que avanzar sobre qué modelo de ciudades queremos, más amables, más sostenibles. Tenemos que ver qué ciudades queremos para ver qué modelo de transporte vamos a tener», dejó claro.

Cs también cree que «es necesario que exista una entidad que gestione, sobre todo que coordine, y entendemos que ha de ser a través de un consorcio regional del transporte, con la Administración regional, los ayuntamientos y los agentes sociales, las empresas y los usuarios». Demanda «que se consiga un transporte regional de calidad, eficaz y, sobre todo, que sea eficiente».

Macanás, de Somos, espetó que «todos estamos de acuerdo en que hay que recuperar la entidad pública del transporte». Y hacerlo ecológico, pues «hace unos meses estuvimos en alerta por contaminación de partículas en Alcantarilla, Murcia y Cartagena».