López Miras: "Creo sinceramente que voy a ganar"

El jefe del Ejecutivo murciano y candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha dejado claro que ahora mismo no se plantea a quién tendría que recurrir para gobernar en las próximas elecciones autonómicas, ya que, ha confesado, "creo sinceramente que voy a ganar".

Así, ha defendido un proyecto que defienda los intereses de los murcianos al argumentar que "todo aquel que quiera defenderlos con la misma contundencia que yo puede apoyarme, incluso si el PSOE quiere hacerlo también puede hacerlo, ya que mi proyecto no va de ideologías, sino de defender la Región y los intereses del millón y medio de murcianos".

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press y tras ser preguntado si recurrirá a VOX en el caso que sea necesario para gobernar, ha zanjado el tema manifestando que lo que no descarta es "liderar un proyecto de futuro de la Región en el que quien quiera apoyarlo tendrá que defender a Murcia, defender el agua, empleo de calidad o bajada de impuestos", entre otras cuestiones.

López Miras, que ha declinado calificar la ideología de VOX y responder si es de extrema derecha, considera que "no hay que hablar de otros partidos, al menos de los que están en el espectro de votantes a quienes nosotros también nos dirigimos, porque quien pretende liderar un proyecto tiene que hablar de si mismo, pero no estar en el rifirrafe con otros partidos que no son la alternativa de gobierno; tendremos que hablar de la subida de impuestos del PSOE". "No sé de lo que va VOX en los asuntos que me interesan", ha confesado.

En clave política, ha señalado que el líder del PP, Pablo Casado, "tiene el apoyo, respaldo y reconocimiento de todos y 3,5 millones de votos no se pierden en 9 meses; quien afirme esto debe hacer un análisis más sosegado y reflexivo".

Preguntado sobre si el líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, amenazó a Casado con ponerle una gestora al PP, ha asegurado que ni le consta, "ni dentro del PP se ha escuchado eso".

"Tengo bastante relación con todas las comunidades, las estructuras territoriales, la dirección nacional y no he escuchado el más mínimo rumor sobre esto", ha incidido López Miras, quien ha explicado que siempre que han tenido comités, juntas directivas, Feijóo "siempre ha estado en la línea de la dirección nacional y del resto de presidentes autonómicos".

Sobre los resultados del PSOE en Murcia, ha destacado que "hay dos partidos también cuyos votantes están en el espectro de los votantes a quienes nos dirigimos y esos dos partidos, uno saca el 19 y el otro el 18 por ciento, pues es muy difícil sacar un 50 ó un 60 por ciento como siempre hemos sacado, a pesar de haber sacado uno de los mejores resultados del PP de todas las autonomías y que el PSOE en la Región haya sacado uno de los peores resultados de todas las autonomías, y no es ningún consuelo, a pesar de eso si tienes otros dos partidos que rozan cada uno el 20 por ciento es muy difícil que el PP llegue al 50 ó 60 por ciento".

En esta misma línea, ha reconocido que los resultados en Cartagena le perjudican, "sin duda". "Los primeros partidos están prácticamente empatados a un 20 por ciento en cuanto a las últimas elecciones", ha dicho.

Sin embargo, ha lamentado que no hayan sabido explicar o transmitir a los murcianos o cartageneros que "el único proyecto que de verdad iba a defender los intereses de los murcianos era del PP, que todo aquello que no fuera apoyar al PP iba a propiciar que la izquierda gobernase en municipios, autonomías o en España".

"Nos hemos distraído con algunas cosas de la actualidad política y no hemos hablado de lo que el PP sabe hacer", ha reconocido el presidente murciano, quien ha recordado, al hilo, que siempre que gobierna el PSOE o la izquierda "llega la crisis, el paro, la inestabilidad y siempre se busca al PP para arreglar esto".

De esto, ha afirmado, "hemos hablado poco y hemos estado distraídos en otras cosas, muchas veces en afirmaciones o acusaciones de otros partidos, en la actualidad que otros partidos marcaban". "No hemos estado centrados y yo el primero en muchas ocasiones en llevar esa iniciativa que siempre hemos llevado", ha destacado.

Para concluir, ha negado de forma categórica que pidiera a Casado que no cargara tintas contra VOX, "nunca, en absoluto", ha aseverado, ya que ese es "un debate demasiado cortoplacista; el no atacar alguien por lo que va a pasar dentro de un mes es cortoplacista".

A su juicio, "las estrategias y decisiones políticas tienen que tomarse en resultados contundentes y sólidos a largo plazo". "Tampoco le he pedido ni le he dado ningún consejo a Casado, él me los da a mi y son muy buenos", ha concluido.