Los problemas internos de Ciudadanos no cesan

Ciudadanos, cuya maquinaria electoral va a toda máquina, se ha encontrado con varias chinas en el zapato en la Región de Murcia. La ejecutiva de la formación naranja en Totana anunció este martes su dimisión en bloque por lo que consideran una «imposición arbitraria» de las listas municipales para las elecciones del 26M tras el nombramiento de José David Amorós como alcaldable. Anoche, la dirección de la agrupación de Santomera comunicaba en Twitter la dimisión de su coordinador local, José Antonio Ortega, y la de varios cargos por «la decisión adoptada de forma unilateral por la dirección del partido en Murcia de cambiar la lista electoral elaborada por la junta directiva, que fue aprobada el 25 de febrero». A esta crisis local en Totana y Santomera se suma la denuncia que presentará hoy el afiliado Leonardo Pérez para «investigar» posibles irregularidades en el proceso de primarias que ganó Isabel Franco el pasado 9 de marzo.

En Totana, sostienen que «Paco Álvarez ha orquestado un golpe de Estado». Así lo afirmó en Onda Cero el responsable de Política Municipal de Cs en Totana, José Manuel Martínez, quien opinaba que se sienten «engañados» por la imposición de una lista del secretario de Acción Institucional, Paco Álvarez. José Manuel Martínez denuncia además que Amorós «se afilió a Cs hace pocos días y todavía figura como afiliado al PP». Desde el partido optaron ayer por no hacer declaraciones.

En un comunicado, la directiva de Totana hacía saber su renuncia y su baja como militantes, junto con «la mayoría de los afiliados de la agrupación», por «los acuerdos tomados por la directiva regional de Cs en la confección de las listas para las elecciones de Totana». Los motivos, alegaban, son «la actuación de la directiva regional al margen de los intereses de Totana y sin tener en cuenta el criterio de la agrupación, que es la conocedora de las personas, los problemas y de la situación del municipio», así como «la falta de consideración al trabajo por la agrupación en Totana y la imposición arbitraria de listas electorales».

En Santomera, un tuit publicado por la cuenta oficial de la agrupación recogía que «la lista presentada por Murcia tiene el total desapego de las bases del partido, tanto de afiliados como de simpatizantes» y que la nueva candidatura incluye «personas que no eran afiliadas ni inscritas en el registro de simpatizantes del partido, con lo cual su proyecto no es el de la junta saliente».

No es el primer choque que se produce en los municipios a cuenta de las listas electorales: en Lorca, el portavoz y único concejal, Antonio Meca, que no fue elegido para ser el candidato a la Alcaldía, denunció que el partido le dijo «que no daba el perfil ni físico ni político». Meca se presentará por otra formación, Ciudalor. Y en Molina de Segura, tras conocerse la nueva candidata a la Alcaldía –María Dolores Rodríguez–, el coordinador local, Pedro Rodríguez, presentó su renuncia.

Por otro lado, el cartagenero Leonardo Pérez, uno de los cuatro candidatos que se presentó a las primarias por ser el cabeza de lista para la Asamblea Regional, tiene previsto presentar esta mañana una denuncia en la Comisaría de Cartagena para «investigar irregularidades» en la votación telemática. «El informe pericial es suficientemente contundente y es un indicio claro de que pudo haber un delito», señaló Pérez a este diario, refiriéndose al informe de un perito que indicaba que el 42,93% de los votos (227 sufragios) que recibió la ganadora de las primarias, Isabel Franco, procedieron de fuera de la Comunidad. «Nos parece que hubo un presunto fraude, aunque eso tendrán que determinarlo las autoridades», agrega Pérez.

Fuentes policiales explicaron que este tipo de denuncias sobre posibles fraudes son recabadas en Comisaría, pero se envían al juzgado y después se remiten al grupo judicial que le corresponde. Isabel Franco, que siempre ha defendido la legalidad de las primarias, ya apuntó que el informe «no aportaba nada nuevo» sobre un proceso en el que el Comité de Garantías y Valores de Cs resolvió que «no hubo ninguna incidencia».