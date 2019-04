Hablemos de...Las claves para un crecimiento más estable

El desarrollo de la industria y del sector turístico es considerada la mejor baza para garantizar un crecimiento económico capaz de generar empleo más estable en una región que registra más de un millón de contratos al año, la mitad de los cuales son suscritos por las empresas de trabajo temporal (ETT). Reducir la eventualidad y elevar los salarios son algunos de los grandes retos del mercado laboral, que sigue marcado por una elevada tasa de paro en las mujeres y los jóvenes. Los partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 28 de abril apuestan por apoyar la investigación y la innovación tecnológica y por dar facilidades a las empresas para fomentar la apertura de nuevas instalaciones industriales y captar nuevas inversiones, al tiempo que consiguen retener el talento y frenar la marcha de los jóvenes mejor formados . También proponen rebajas fiscales y planes específicos para mejorar la competitividad.

PP. Ley de Crecimiento Empresarial

El PP considera que el fortalecimiento del sector industrial exige «unidad de mercado y eliminar las trabas internas que aún existen, además de abaratar los costes de producción». Los populares abogan por «agilizar al máximo el proceso de constitución de empresas, sustituyendo el sistema de licencia administrativa por uno de declaración responsable, impulsar una amplia reforma fiscal para dinamizar la inversión de capital privado y favorecer el acceso a financiación de emprendedores». Anuncian «una Ley de Crecimiento Empresarial» y se comprometen a «impulsar una estrategia de apoyo a la industria de creación del videojuego, la animación y de contenidos digitales. Aplicaremos medidas fiscales para la implantación en empresas de la 'Industria 4.0' en España, y con especial énfasis en las áreas singulares de desarrollo digital».

El PP propone «una Ley de Turismo que armonice las normas que afectan al sector y la eliminación de las tasas dirigidas a gravar específicamente la actividad turística. Trasladaremos una imagen positiva del turismo como uno de los sectores productivos en la economía para evitar acciones de 'turismofobia'».

Para conseguir que la Región salga de los puestos de cola en salarios el PP ofrece «mecanismos que fomenten la contratación indefinida y penalicen a aquellos empresarios que recurran a la contratación temporal de forma injustificada. La mejora cualitativa de los puestos de trabajo tiene que ver también con su vinculación a actividades ligadas a la innovación y la tecnología, unos sectores por los que apuesta el PP a través del impulso de la 'Industria 4.0'». El objetivo es hacer de la Región «un enclave estratégico de la cuarta revolución industrial».

PSOE. Más inversión en I+D+i

El PSOE establece como prioridad la inversión en I+D+i, en la generación y retención del conocimiento y el talento, en la Formación Profesional Dual y en la mejora de la competitividad de la industria reduciendo los costes energéticos, además de ayudar a las empresas a afrontar el proceso de digitalización y a exportar sus productos. «Esta es una tarea que llevará años, no se cambia un modelo productivo de la noche a la mañana, pero hay que empezar y hacerlo con decisión», sostiene, ya que la industria «genera mejor empleo y más estable».

Respecto al sector turístico, el PSOE destaca «la enorme riqueza de la oferta, el patrimonio, las tradiciones, la gastronomía, el deporte, la naturaleza y, por supuesto, el sol y playa. Lo tenemos todo para estar entre las regiones más atractivas para los turistas. Sin embargo, somos una de las menos visitadas por turistas españoles y con peor oferta de sol y playa. Es necesario mejorar todas las infraestructuras y equipamientos turísticos conjuntamente con el sector y los ayuntamientos y por supuesto una política de promoción segmentada y ambiciosa».

Su alternativa para elevar los salarios es propiciar «un cambio en el modelo productivo potenciando el sector industrial y la tecnología invirtiendo mucho más en I+D+i y en la generación y retención del talento. En la actualidad el salario medio en la Región está algo más de 200 euros mensuales por debajo de la media española. Hace falta una nuevo Plan de Desarrollo Regional que implique a empresarios y sindicatos con el compromiso de ir equiparando progresivamente nuestro salario a la media del resto de españoles».

Ciudadanos. Nuevos nichos económicos

Para Ciudadanos, encauzar el desarrollo de la Región pasa por «explorar nuevos nichos económicos que nos ofrece la 'Industria 4.0'. Apostamos por las empresas disruptivas, por la internacionalización, por el dinamismo económico enfocado al futuro. Sólo si somos innovadores, garantizaremos el futuro de nuestros sectores tradicionales».

La formación naranja considera necesaria «una reconversión» del turismo regional, manteniendo la apuesta por «el turismo de sol y playa, pero optando también por otras iniciativas como el turismo religioso, el turismo rural, el deportivo, el enológico, el gastronómico o el turismo de congresos, entre otros. La diversificación generará oportunidades para otras zonas de la Región», augura.

Para reducir la eventualidad Cs propone «el contrato único, que permitiría acabar con la temporalidad y daría estabilidad al empleado, complementado con la denominada mochila austriaca, que permita al trabajador llevarse todos sus derechos, sin perder ninguno, en el caso de que cambie de trabajo por cualquier razón».

Destaca que en la mejora salarial «se ha dado un importante paso mediante el acuerdo entre patronal y sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional. Es un ejemplo de que el diálogo y el consenso siempre suponen avance social».



Podemos. Una banca pública

Podemos defiende «un Estado emprendedor que reoriente las inversiones públicas hacia la reindustrialización del país y el desarrollo de los sectores económicos del futuro: industria digital, energías renovables, transformación de residuos y economía circular o producción de vehículos eléctricos. A tal fin, se necesita una banca pública de inversión para la transición tecnológica y económica».

Respecto al turismo, indica que «es un sector estratégico para la Región, pero solo tendrá futuro si superamos un esquema de turismo low cost sustentado en el empleo estacional y la depredación de nuestro medio ambiente. Necesitamos diseñar una política turística ambiciosa y renovadora, que revalorice nuestro patrimonio histórico y natural, y cuente con una red moderna de transporte interurbano y de Cercanías».

Para conseguir un empleo más estable Podemos considera necesario «derogar las reformas laborales y limitar la contratación temporal para que las empresas no puedan hacer contratos de menos de un mes». Añade que también es preciso «acabar con el fraude de las horas extras que no se pagan o no se contabilizan como tales y con la figura de los falsos autónomos: si un autónomo tiene un único pagador, se considerará como relación laboral por cuenta ajena», defiende.

Vox. Liberalizar el suelo industrial

Para conseguir el despegue de la industria Vox propone «la liberalización del suelo industrial, bajadas masivas de impuestos y el establecimiento de incentivos fiscales, quitando la burocracia que hace imposible la creación de riqueza».

Defiende que «el turismo es un sector clave y maltratado por los políticos en general y la ultraizquierda en general como hemos visto en Madrid y Barcelona». Vox enfoca el turismo como «una industria clave para el desarrollo que debe ser acompañado con otras políticas de desarrollo industrial». No obstante, señala que «el turismo y los servicios no pueden vertebrar por sí mismos la economía de una región, aunque son un activo valioso que hay que cuidar».

Para mejorar los salarios propone «rebajas fiscales que contribuirán a una mayor liquidez y facilitarán más contratos y mejor pagados». Su propuesta consiste en «bajar las cotizaciones, bajar los impuestos y facilitar la creación de nuevas empresas eliminando trabas burocráticas que eternizan las licencias de actividad».

Somos Región. Apuesta por El Gorguel

Somos Región ve el proyecto del puerto de contenedores de El Gorguel como la mejor apuesta por el desarrollo de la industria, al considerar que el transporte marítimo abre la puerta a la instalación de nuevas compañías manufactureras. El partido regionalista explica que «el tráfico de contenedores permite a las empresas garantizarse el suministro constante de los componentes que son utilizados en la industria del ensamblaje».

Respecto a las posibilidades del turismo, destaca que la Región sigue siendo «el último destino que eligen los visitantes españoles», por lo que aboga por una reconversión que permita conseguir «una oferta turística de calidad. Como estamos en el furgón de cola, nadie piensa en la Región». Entre las alternativas a desarrollar incluye «el turismo de congresos», que también genera una actividad adicional en el sector, aunque apunta que para atraer este tipo de eventos es necesario «ampliar el número de plazas hoteleras».