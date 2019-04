Pío Pérez Laserna: "Haciendo mejor a la Región, hacemos más grande a España"

Somos Región encomendó a Pío Pérez Laserna encabezar la lista al Congreso de los Diputados el próximo 28 de abril tras renunciar José Gabriel Ruiz «por problemas internos». Con 62 años y una hija de seis, el exconcejal lorquino y exdiputado por el Partido Popular «no tenía ninguna intención» de volver a Madrid, pero su lealtad a Alberto Garre, del que fue jefe de gabinete durante su presidencia del Gobierno regional, es inquebrantable. Reconoce abiertamente ser un «fanático del agua», por lo que su principal lucha en el Congreso, si logra entrar, será la restitución del Plan Hidrológico Nacional: «El agua es de todos los españoles y en Murcia somos los más olvidados».



Usted, como Garre, militó en el PP y ahora han acabado en Somos Región. ¿Qué vio en el Partido Popular que le empujó a salir?

Me costó mucho irme del PP. He sido concejal y diputado nacional gracias a él, pero dejó de defender a los murcianos y a los principios por los cuáles entré en él.

¿Cuándo notó que ya no defendían los intereses de la Región?

Fui diputado del 2000 a 2008. En 2001 se aprobó el PHN, en donde se recogía que las aguas del Ebro debían ir a Murcia. ¿Ha visto que eso esté vigente en el programa en el PP? Zapatero derogó el trasvase del Ebro y Rajoy lo enterró. Cuando aún estaba en Madrid, pedimos que se retomara este asunto pero no quisieron. La gente habla ahora de hacer planes, estudios€ ¡Ya sabemos de dónde sobra el agua! ¿Por qué hemos abandonado eso?

En el tema de infraestructuras, ¿cuántos años llevamos hablando del AVE? Y no hablemos de los Cercanías, donde viajan los estudiantes y trabajadores. ¿Dónde está el peso de Murcia en Madrid? Nos dicen que con Teodoro García como secretario general del PP, la Región gana peso en Madrid. No. Madrid no es Génova, Madrid es el Congreso de los Diputados, que es donde se aprueban los presupuestos.

El voto de Pedro Quevedo, de Nueva Canarias fue necesario para aprobar los presupuestos de Rajoy a cambio de un acuerdo muy fructífero para las islas. ¿Se ven en una situación similar?

Ojalá tuviéramos esa oportunidad. Me encantaría. Yo no soy partidario de cuotas, pero si las hay, ¿por qué no vamos a tener derecho a cuotas? En Murcia somos los más olvidados.

No es partidario de cuotas pero entraría en ese juego...

Haciendo mejor la Región, hacemos más grande España. Lo que no puede ser es que Murcia esté infrafinanciada. Somos la Región peor financiada de España después de Extremadura. Para injusticias, también tenemos comunidades con privilegios que llaman históricos: el cupo vasco y el concierto navarro. ¿Nos tenemos que quedar de brazos cruzados?

Recuerdo que cuando se hundió el Prestige, se hizo un Plan Galicia y se envió muchísimo dinero. ¿Por qué no se hace lo mismo con el Mar Menor? Siempre tenemos que estar mendigando. Yo no quiero ser diferente, yo quiero ser igual, que el Estado Central trate a la Región como a los demás. Mientras unos dicen que España les roba, los gobiernos del PP y PSOE les han metido miles y miles de millones de euros. ¿Eso dónde se ha visto?

En Somos Región no nos podrán callar porque no nos someteremos a la voluntad del partido, sino a la voluntad de los murcianos.

En el espectro ideológico, ¿dónde se sitúa Somos Región: derecha o izquierda?

Estamos en el centro reformista. Otros partidos se han ido hacia un lugar u otro. Ahora en la Región somos los únicos en el centro.

Pedro Sánchez ha dicho que en la próxima legislatura se tendrá que abordar a fondo el tema de la eutanasia. ¿Cómo va a reaccionar usted, que es el centro?

En el momento oportuno, veremos cuáles son las propuestas, los informes técnicos, lo que dice la sociedad y, entonces, decidiremos lo que hay que hacer.

¿Pero no tienen una posición?

Estamos hablando de cosas que afectan al sentimiento interno; en Somos Región creemos que hay temas más importantes para Murcia. Yo tengo mi propio criterio, pero hay cosas que afectan a cuestiones personales.

Pero hay que legislar. Vox también ha adelantado que derogará leyes como la de Memoria Histórica, las del colectivo LGTBI, violencia de género€ Los murcianos tendrán que saber antes de votar a Somos cómo va a reaccionar ante estas cuestiones.

Nosotros no vamos en función de lo que diga Vox. Tenemos nuestro programa, pero sí le puedo decir que estoy radicalmente en contra de lo que dicen sobre las denuncias falsas. Soy abogado en ejercicio en Lorca y estoy apuntado en el turno de violencia de género. Es un problema existente, con multitud de casos.

Puede que para otros temas fuera necesario dar una libertad de voto.

Ustedes también han sufrido algunos desplantes como el de José Gabriel Ruiz, secretario general, o abandonos como el de Jerónimo Tristante, Rosa Manrubia, los profesores de la UMU José Belmonte y David Parra€

Me molesta que se destaquen las personas que hayan podido quitarse responsabilidades o darse de baja y no se hable de la cantidad de altas que tenemos todos los meses. Al Congreso tenía que haber ido José Gabriel. No sé lo que le pasó con Garre, pero al final me lo propusieron a mí y acepté.

¿Le gusta cómo ha quedado la reforma del Estatuto de Autonomía?

No me lo he leído entero, pero me basta con que los legítimos representantes de los murcianos hayan votado que sí con consenso.

¿Le conviene a la Región la biprovincialidad?

Para unas cosas sí, para otras no. En Somos Región no nos lo hemos planteado. Pero lo cierto es que tendríamos más diputados.

¿Qué iniciativa defenderá primero en el Congreso?

Está entre la financiación y el tema del agua. Yo soy un fanático del agua. Recuerdo que entraba en el Hemiciclo y me gritaban '¡Agua para todos!?.