Un abogado lorquino

A mi juicio, lo primero que hay que considerar a la hora de intentar hablarles a ustedes de Pío Pérez Laserna es el valor que demuestran los integrantes de estos partidos pequeños, y, encima, locales, que no tienen líderes nacionales que vayan por España montando todo tipo de números, desde el show, al 'happening' o a la 'performance', ni que salgan en las teles en horas de máxima audiencia, ni que sean jóvenes y preferentemente guapitos, por más que a alguno parece que le funcione el coco nada más que regular.

Así que aquí está Pío Pérez, capitaneado por el expresidente Alberto Garre y acompañado en la papeleta del Senado por Pilar García Santos, una funcionaria que tiene fama de ser muy eficiente y capacitada en su trabajo.

Pío está en la lista de Somos Región por una razón muy clara: Garre lo llamó, y él no le va a decir que no a Garre de ninguna manera. También le dijo sí cuando le ofreció que fuera su jefe de gabinete en Presidencia, por más que, al ser Pío un hombre que ya peinaba canas –actualmente tiene 62 años -, el presidente Garre no le permitía que le llevara la cartera cuando se desplazaban: «Mi cartera la llevo yo», decía el presidente, por más que Pío insistiera en cumplir con ese papel tan de jefe de gabinete. La verdad es que ambos políticos son amigos, coincidieron en el Congreso cuando ambos eran diputados del PP y su amistad viene de hace muchos años.

Porque, en lo que se refiere a la política, nadie puede olvidar –contando también a Pío Pérez Laserna– que este hombre ha militado en el Partido Popular durante 20 años.

Él es un lorquino total, un amante de su ciudad, al que el líder local del PP, Ginés Sánchez, convence para que vaya de concejal y se mantiene en el ayuntamiento durante ocho años.

En el año 2000 y sin que nadie lo avise previamente, una mañana ve que lo han puesto en el número 6 de las listas del PP al Congreso, quizás pensando que no van a sacar tantos diputados como para que consiga el escaño en la Cámara Baja. Pero, vaya si lo consigue, al igual que en las siguientes elecciones, las de 2004, que lo vuelven a colocar en el mismo puesto número 6 (sus amigos lo llaman en broma 'Pío VI') y repite.

Su último encargo es con Alberto Garre, como arriba les decía, y, ahora, vuelve a la actividad política por Somos Región, que hace poco cumplió su primer año de vida.

Y, en lo personal, ¿quién es Pío Pérez? Pues un lorquino blanco de pro, hermano de 9 hermanos, casado con una periodista, con una hija de 6 años que le tiene sorbido el sexo (dice sin ningún reparo que fue concebida en París) a la que bautizaron junto al cementerio del convento de las Clarisas, porque los destrozos producidos por el terremoto de Lorca no les permitían llevarlo a cabo en su interior. Constanza Pía se llama la preciosa niña.

Como estudiante no fue una cosa del otro jueves, y es que me da la impresión de que fue un joven adepto al cachondeo, aunque consiguió acabar Derecho en la ciudad de Granada. Hizo la mili en Ceuta, donde se le quitaron las ganas de hacer carrera militar, en lo que había pensado alguna vez, al ver los guantazos que se llevaban los quintos por partes de sus mandos en cuanto no marcaban bien el paso. Ha ejercido su carrera profesional en su Lorca natal, combinándola con la política cuando era posible, y cerrando el despacho cuando no era compatible. Si hablas con él ahora, continuamente te explica los problemas que tiene esta Región de Murcia, la necesidad de que haya un partido solo de aquí para que defienda nuestros intereses sin tener que doblegarse ante los mandos nacionales.

Y tiene fe, mucha fe, religiosa y de la otra, en la política. O sea, que piensa que va a volver a ser diputado en el Congreso de los Diputados, pero esta vez por Somos Región. Ya ves tú.