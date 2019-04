Hablemos de... los ecosistemas de la Región y su conservación

Que la Región de Murcia no pasa por sus mejores momentos en la conservación del medio ambiente es algo que salta a la vista con solo hacer un seguimiento de los asuntos que se recogen en los medios de comunicación, si no cada día, sí con bastante asiduidad. A los seis principales partidos políticos que compiten en las elecciones generales del próximo 28 de abril se les ha pedido que expliquen sus propuestas para que esta situación mejore vía legislación o con planes específicos, y expongan, en concreto, las acciones que tienen previstas acometer si acceden al Gobierno español con respecto a la recuperación y protección del Mar Menor. En cuanto a la apuesta por un Ministerio específico de Medio Ambiente, no todos dicen que lo habrá, si bien dejan claro que esta materia tendrá «un peso específico» en sus gobiernos.



PP: Una política ambiental en el marco de la Unión Europea

El Partido Popular va a centrar todas sus iniciativas 'verdes' si preside el nuevo gobierno español en torno a los objetivos de la Política Medioambiental Europea, «garantizando la salud humana y la preservación de la biodiversidad, y fomentando la Economía Circular». A la hora de preservar los ecosistemas de la Región de Murcia, los 'populares' apuestan por lograr una de las medidas que ya se han impulsado desde el Gobierno regional: la catalogación de Sierra Espuña como parque nacional. Y en torno a la 'joya de la corona', el Mar Menor, anuncian la creación de un Alto Comisionado a nivel nacional. Esta figura será nombrada directamente por el presidente del Gobierno, «que coordinará las actuaciones con los municipios y con la administración regional» y estará dotada de presupuesto. El Alto Comisionado «supone incluir el Mar Menor en la agenda nacional» en asuntos colaterales como el turismo y la economía, y «se volcará en la preservación» de la laguna salada. La recuperación de este espacio natural «es una prioridad para el PP». No contempla este partido la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, pero sí asegura que estas políticas «tendrán un peso específico» en el Gobierno que presida Pablo Casado.

PSOE: Los intereses económicos no pueden primar sobre los ambientales

Para los socialistas es necesario «un cambio radical en la política ambiental» para evitar, en el caso de la Región, casos como el del Mar Menor, el vertedero de Abanilla, la Sierra Minera, o el Hondón, entre otros. Por ello se impone, dicen, un plan coordinado entre la administración central, la autonómica y la local, que, en concreto, permita conseguir el vertido cero de nutrientes y otros contaminantes en la laguna salada. El PSOE defiende que «los intereses económicos no pueden prevalecer sobre los ambientales, porque estos son finitos y explotarlos, e incluso, agotarlos sería catastrófico para generaciones futuras». Los socialistas destacan el hecho de que exista un Ministerio para la Transición Ecológica en el Gobierno actual como su apuesta por concluir e impulsar la legislación ambiental pendiente en materia de conservación de los ecosistemas («por preservar la Red Natura y hacerla compatible con la actividad económica autóctona»); así como desarrollar un nuevo modelo de sociedad y economía sostenible. El PSOE, al igual que el PP, tiene entre sus proyectos que Sierra Espuña se convierta en un parque nacional. Sobre el ecosistema del Mar Menor en particular, anuncia que en el primer semestre de la próxima legislatura presentarán una ley de protección integral del Mar Menor «que hará compatible la protección ambiental con el desarrollo de la actividad económica de los distintos sectores».

Cs: Leyes de protección y de recuperación de los espacios 'verdes'

La formación naranja considera que la conservación del medio natural «debe ser una prioridad para cualquier gobierno» por lo que anuncia que promoverá tanto leyes de protección del medio ambiente como de recuperación de los espacios contaminados. En este contexto, anuncia que «si somos Gobierno, la Ley Integral del Mar Menor será una de nuestras primeras tareas» y defiende la regulación de las actividades económicas en torno a la laguna: «Que no contaminen, que se armonicen con un entorno protegido y que sean sostenibles». Ciudadanos también lleva entre sus propuestas un programa nacional de reforestación, cuyo objetivo es plantar 10 árboles por cada ciudadano y reforestar 465.000 hectáreas de terreno «con cargo a los fondos europeos que están siendo desaprovechados». La rehabilitación de 300.000 inmuebles al año en aras a la eficiencia energética, es otra de sus iniciativa y que incluye tanto edificaciones nuevas como a las construidas, «y que deberán rehabilitarse bajo estándares de consumo casi nulo». Por último, Cs apuesta por una Ley de Economía Circular que impulse la transición ecológica «desde el origen, desde el diseño y desde la producción» y no contempla un Ministerio específico.

Unidas Podemos: «El problema es el modelo, no el medio ambiente»

Unidas Podemos tiene claro que la transición ecológica de la sociedad actual es el gran reto del futuro. «Si el modelo económico y productivo no encaja con la legislación ambiental, el problema es el modelo, no el medio ambiente», apunta. Subraya que «no es una cuestión ideológica» y que los científicos ya hablan de que 1 de cada 9 muertes en España está relacionada con la contaminación ambiental. Para mejorar los espacios naturales de la Región de Murcia, la formación morada lleva en su programa un plan de descontaminación de la Sierra Minera de La Unión y Cartagena, así como «de los suelos radioactivos del Hondón». Y llevarán una partida específica en los presupuestos para la regeneración del Mar Menor. Respecto a la laguna salada consideran que debe protegerse «todo lo posible», a corto plazo «poniendo fin al vertido de nitratos y frenando los regadíos», y a medio plazo «planificando la transición hacia una agricultura más sostenible». Unidas Podemos apunta que tanto al actividad económica como el medio ambiente «son perfectamente compatibles» porque actualmente existen modelos de producción respetuosos con su entorno que minimizan sus efectos nocivos al máximo, y eso es lo que van a potenciar. Por último, indican que si ellos gobiernan habrá un Ministerio de Medio Ambiente, «sin duda».

Vox: Apuesta por una gestión más profesional y competitiva

Vox habla de «incapacidad» del Gobierno para resolver los principales problemas medioambientales de la Región de Murcia, así como «la descoordinación con el Estado y, en alguna medida, la corrupción que ha rodeado algunos temas» y pone como ejemplo la Sierra Minera y la degradación del Mar Menor. Para esta formación, que califica de «caótica» la legislación ambiental de la comunidad murciana, es necesaria «una gestión más profesional y competitiva para estar a la altura de los desafíos de la administración digital moderna». Una necesidad que se plasma en la gestión de los permisos ambientales, en control de la contaminación, las vías pecuarias, la caza y los recursos forestales. Sobre la laguna salada, propone una Ley integral de toda la cuenca vertiente para su protección y gestión sostenible. Para Vox es «indiferente» la existencia o no de un ministerio con esta cartera, ya que las políticas ambientales «deben estar presentes en todos los ministerios para actuar con criterios de austeridad y buen manejo de los recursos».

Somos Región: Planes de recuperación para los espacios «maltratados»

Somos Región propone la regeneración de los espacios «ambientalmente maltratados (como Portmán, Sierra Minera, vertedero de Abanilla o el Hondón de Cartagena) y recuperar la candidatura de Patrimonio de la Humanidad para el Valle de Ricote y para el arte de la pesca en el Mar Menor. Respecto a la laguna, apuesta por un Plan específico de ordenación, creando un ente supramunicipal y fondos económicos en los Presupuestos Generales del Estado. La formación regionalista considera, por último, necesaria la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente.