Hablemos de... la línea de Chinchilla que resucita

Las infraestructuras siguen siendo la gran asignatura pendiente de la Región. En las últimas décadas los gobiernos de distintos partidos han puesto en marcha sucesivos planes estratégicos que han dejado grandes inversiones en otras comunidades, pero nunca llegaron a la Región. Algunas de ellas se quedaron sin ejecutar y, además, desaparecieron de los programas, como la conexión de Cartagena a Madrid por Chinchilla. Los partidos que concurren a las elecciones generales del próximo 28 de abril muestran su interés por recuperar un proyecto olvidado durante lustros.



PP: Retraso del AVE

El PP deja patente su apuesta por el el impulso a la red de Alta Velocidad «mientras se ejecutan las obras de soterramiento que se iniciaron bajo un gobierno del Partido Popular». Considera fundamentales, «además de la llegada a Murcia de forma inmediata, la conexión con Cartagena y la línea Murcia-Lorca, que conecta con Almería y es fundamental para integrar todo el Mediterráneo español por AVE. La conexión con trenes de Alta Velocidad de la Región con Madrid y Barcelona es vital para el turismo y la economía regional. Lamentablemente, lo que iba a ser una realidad este año se ha retrasado al menos dos años por una decisión del PSOE, lo que nos relega al vagón de cola de la regiones de España con AVE».

Sobre la línea Cartagena-Chinchilla, el PP apunta que la apertura de la variante de Camarillas, «cuyas obras las reanudó el PP, tras ser paralizadas por el Gobierno de Zapatero, supone aumentar la seguridad y acortar el viaje en la conexión ferroviaria con Madrid».

Destaca igualmente la defensa «de manera expresa de la finalización y puesta en marcha del Corredor Mediterráneo,una infraestructura ferroviaria estratégica y esencial para el transporte de mercancías, que mejorará la competitividad de la industria regional».

Respecto a los Cercanías, el PP se compromete a «desarrollar una estrategia integral para convertirlas en la forma principal de acceso a las grandes ciudades. Para ello, invertiremos en la mejora y en la extensión de las infraestructuras, en su vinculación con el resto de medios de transporte, en su puntualidad y en calidad. Es un déficit de infraestructuras que la Región de Murcia tiene que superar».

PSOE: Los Cercanías, la prioridad

El PSOE explica que «el AVE es necesario, pero la prioridad son los Cercanías. El PP quiso dejar la línea de Chinchilla solo para mercancías y canalizar el tráfico de pasajeros a través de Monforte. El PSOE siempre defendió que este es el trayecto natural para ir desde Cartagena y Murcia hacia Madrid. Por este motivo, para recuperar este trazado, nos propusimos acabar la variante de Camarillas y poner en funcionamiento un tren híbrido, que en breve serán dos. Este trazado hay que potenciarlo y en el futuro llegar a electrificarlo».

Los socialistas sostienen que su «objetivo inmediato es electrificar toda la red ferroviaria, cambiar máquinas y vagones y recuperar la línea de Cercanías con Calasparra, prolongándola hasta Cehegín y Caravaca. Esto posibilitará la conexión por tren con la Vega Media y el Noroeste».

Sostienen que el Corredor Mediterráneo «es muy importante para el futuro económico de la Región de Murcia». «Nuestra región es exportadora, especialmente de frutas y hortalizas. Por tanto, el Corredor Mediterráneo es una buena oportunidad para llevar las mercancías de nuestras empresas a todo el mundo y hacer que seamos más competitivos», dejan claro.

También consideran los socialistas «una prioridad absoluta la construcción de la autovía del Norte (Jumilla-Venta Cabila-Lorca). Es la autovía que necesita la Región para terminar de cohesionarse territorialmente».

Cs: 'Mordidas' en la línea del AVE

Ciudadanos considera que la línea de AVE «es de vital importancia para el desarrollo económico de la Región y un mecanismo de integración social y territorial irrenunciable». La formación naranja destaca que los problemas generados al llegar el momento de que la Comunidad pusiera su parte para la financiación del soterramiento mediante un aval, lo que dio lugar a «la reforma exprés de la Ley de Hacienda». «Es sólo un ejemplo, sin olvidar los procesos penales existente por supuestas 'mordidas'. Sólo deseamos que el soterramiento se realice en el intervalo de tiempo más breve posible y podamos disfrutar de esta infraestructura lo antes posible», dicen.

Sobre el futuro de la Línea Cartagena-Chinchilla, la formación naranja defiende «la modernización y su electrificación total, para que continúe sirviendo a los intereses de la Región. En Ciudadanos siempre hemos apostado por la variante de Camarillas, que ha visto la luz, y por la modernización de esta línea».

Considera que el Corredor Mediterráneo «es clave para el desarrollo de la Región. Es una conexión vital para nuestra economía, que favorecerá y aumentará las exportaciones en una región eminentemente exportadora y que no ha desarrollado todo su potencial».

Critica que «el material rodante en nuestros Cercanías es más propio de mediados del siglo pasado que de los tiempos actuales. La situación es insostenible, con averías y retrasos constantes, problemas de frecuencia de horarios, y problemas en la climatización, inexistente en muchos casos. La línea Murcia-Águilas, más que un medio de transporte, es una auténtica aventura. Apostamos por la inversión en la renovación del material rodante y la electrificación de las vías, además del desarrollo de las conexiones».

Unidas Podemos: Moratoria para el AVE

Unidas Podemos advierte de que «España es el país del mundo donde, proporcionalmente, tenemos más kilómetros de Alta Velocidad y donde menos se utiliza. Es evidente que algo no se ha hecho bien. Desde Unidas Podemos proponemos una moratoria de las nuevas líneas de Alta Velocidad, aumentar la inversión en Cercanías y Media Distancia y una auditoría pública e independiente sobre el AVE para depurar la legitimidad de tanta de duda, sobrecostes y despilfarro».

Añade que su principal prioridad «pasa por mejorar nuestra red de Cercanías, aumentando la frecuencia, electrificando vías y abriendo nuevas líneas. Planteamos impulsar las de inversiones para corta y media distancia que permita cubrir el 100% de la demanda en municipios con más de 20.000 habitantes para 2030».

Sobre el Corredor Mediterráneo, la formación morada dice que «es un proyecto de máximo interés estratégico que nos conecta con Europa pero, como ya venimos advirtiendo, se puede quedar a las puertas de la Región, si el Gobierno no se toma en serio los cuellos de botella que va a generar el AVE en Murcia y Alcantarilla».



Vox: Retraso injustificable

Vox critica que el AVE «ha sido un cúmulo de despropósitos», que ha dado lugar a un retraso injustificable en la llegada de la Alta Velocidad a la Región. Defiende la necesidad de modernizar las líneas de Cercanías, que considera «un auténtico desastre». Al mismo tiempo, aboga por agilizar el soterramiento de las vías a la entrada de Murcia para que «los vecinos no sigan sufriendo» los problemas y el impacto que las obras tienen en la zona sur del municipio de Murcia. Respecto a la línea de Chinchilla, señala que debe «dar solución a las demandas de los pueblos y comarcas del Noroeste y no convertirse en un proyecto disgregador de territorios, que provoque mayor aislamiento de las zonas rurales».



Somos Región: La línea recta a Madrid

Somos Región defiende la modernización de la línea de Chinchilla, como «la conexión natural de la Región. Es la línea recta con Madrid». La formación regionalista destaca que las obras para conectar Murcia con el Corredor Mediterráneo «también son necesarias», aunque entiende que este eje debe verse como la comunicación con Barcelona. Recuerda que, inicialmente, la línea del AVE que está en obras no había sido concebida para ir a Madrid, sino para prolongar hasta Murcia «el trazado del Euromed, que hace 25 años llegó a Alicante», pero no se pudo prolongar nunca hasta la Región al no estar electrificadas las vías.

Considera por eso que «la electrificación es clave» también para resolver el problema de las Cercanías, al igual que el desdoblamiento de las vías.

Además de los servicios actuales, Somos Región reivindica una mejor conexión entre Murcia y Cartagena, «que actualmente no existe». Esta formación apuesta también por recuperar la línea aérea con Madrid suspendida a principios de 2017, al entender que «permitirá conectar Corvera el resto del mundo». Apunta que mientras la Región siga careciendo de este enlace con Madrid, «Corvera solo será un aeropuerto con vuelos de bajo coste a unos pocos destinos».

Somos Región recuerda, igualmente, los grandes proyectos de carreteras que siguen pendientes, como los Arcos Norte y Noroeste, que deben contribuir a aliviar el tráfico en la zona metropolitana de Murcia.